Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Conçu pour l'accessibilité et la cohérence,   ENZA EA   Ce système est idéal pour les traders souhaitant faire fructifier leur capital sans intervention manuelle constante. Sa configuration est simple, son exécution rapide et ses performances équilibrées, ce qui en fait un excellent choix pour les traders débutants comme pour les plus expérimentés.

L'algorithme passe facilement la vérification basée sur les cotations réelles MT5 des 10 dernières années !
Il s'agit d'une stratégie très fiable et à long terme qui génère des profits chaque mois.
Le système possède un seul stop loss commun et vous permet d'ajouter jusqu'à 6 transactions supplémentaires pendant une période de drawdown afin d'augmenter encore vos profits.

L'algorithme s'adapte automatiquement aux grands écarts et possède des paramètres entièrement ouverts.
Vous pouvez toujours optimiser et créer vos propres paramètres pour d'autres paires de devises.
Le système utilise le principe de retour à la moyenne du marché et dispose d'un filtre intégré pour les nouvelles importantes du FOMC/hors secteur agricole (SNF).

L'algorithme est compatible avec PropFirms et FTMO pour MT5 ; pour cela, nous avons des paramètres spécifiques.
Ce mécanisme vous permet de vous adapter en temps réel à toutes les conditions des courtiers (ABRT).
Nous utilisons un filtre de volatilité du marché, ce qui nous permet de trouver les points d'entrée sur le marché les plus précis.
Pour les PC peu performants, vous pouvez utiliser le mode 1OHLC pour une vérification rapide (moins précise).

Recommandations

  • L'algorithme peut être sensible au spread et au slippage. Je recommande d'utiliser un bon courtier RAW/Pro/ECN ;
  • Dépôt minimum : 200 $ ; dépôt recommandé : 500 $ et plus
  • Le système surveille en permanence tous les indicateurs des courtiers, il est donc préférable d'utiliser un VPS fonctionnant 24h/24 et 7j/7.
  • Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:100 et moins), des problèmes peuvent survenir concernant les exigences de marge sur les comptes disposant d'un faible capital.
  • Contactez-moi pour des recommandations personnalisées.

