ENZA ЕА открытая и Полностью Автоматизированная Система.
Созданный для доступности и согласованности, ENZA ЕА Идеально подходит для трейдеров, желающих увеличить свой капитал без постоянного ручного вмешательства. Простота настройки, быстрое исполнение и сбалансированная производительность делают его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Алгоритм легко проходит проверку на основе реальных котировок MT5 за последние 10 лет ICM RAW, Tickmill!
Это очень надежная и долгосрочная стратегия, которая приносит прибыль каждый месяц.
Система имеет один общий SL и позволяет добавлять до 6 дополнительных сделок во время просадки для дальнейшего увеличения прибыли.
Алгоритм автоматически адаптируется к большим спредам и имеет полностью открытые параметры.
Вы всегда можете оптимизировать и создать свои собственные настройки для других валютных пар.
Система использует возврат к среднему значению рынка и имеет встроенный фильтр сильных новостей FOMC/NonFarm (SNF).
Алгоритм умеет работать с PropFirms и FTMO для MT5, для этого у нас есть специальные настройки.
Механизм позволяет подстраиваться под любые условия брокера в режиме реального времени (ABRT).
Мы используем фильтр волатильности рынка, который позволяет нам находить наиболее точные входы на рынок.
Для слабых ПК можно использовать режим 1OHLC для быстрой проверки.
Рекомендации
- Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзыванию. Рекомендую использовать хорошего брокера RAW/Pro/ECN;
- Минимальный депозит: 200 долларов США; рекомендуется 500 долларов США и более
- Система постоянно считывает все показатели брокера, поэтому лучше использовать VPS 24/7.
- Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:100 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.
- Свяжитесь со мной для получения персональных рекомендаций.
