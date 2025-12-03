ENZA ЕА открытая и Полностью Автоматизированная Система.

Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Созданный для доступности и согласованности, ENZA ЕА Идеально подходит для трейдеров, желающих увеличить свой капитал без постоянного ручного вмешательства. Простота настройки, быстрое исполнение и сбалансированная производительность делают его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров.



Алгоритм легко проходит проверку на основе реальных котировок MT5 за последние 10 лет ICM RAW, Tickmill!

Это очень надежная и долгосрочная стратегия, которая приносит прибыль каждый месяц.

Система имеет один общий SL и позволяет добавлять до 6 дополнительных сделок во время просадки для дальнейшего увеличения прибыли.

Алгоритм автоматически адаптируется к большим спредам и имеет полностью открытые параметры.

Вы всегда можете оптимизировать и создать свои собственные настройки для других валютных пар.

Система использует возврат к среднему значению рынка и имеет встроенный фильтр сильных новостей FOMC/NonFarm (SNF).

Алгоритм умеет работать с PropFirms и FTMO для MT5, для этого у нас есть специальные настройки.

Механизм позволяет подстраиваться под любые условия брокера в режиме реального времени (ABRT).

Мы используем фильтр волатильности рынка, который позволяет нам находить наиболее точные входы на рынок.

Для слабых ПК можно использовать режим 1OHLC для быстрой проверки.

Рекомендации