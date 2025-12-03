Enza

ENZA ЕА открытая и Полностью Автоматизированная Система.

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Созданный для доступности и согласованности,   ENZA ЕА   Идеально подходит для трейдеров, желающих увеличить свой капитал без постоянного ручного вмешательства. Простота настройки, быстрое исполнение и сбалансированная производительность делают его отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Алгоритм легко проходит проверку на основе реальных котировок MT5 за последние 10 лет ICM RAW, Tickmill!
Это очень надежная и долгосрочная стратегия, которая приносит прибыль каждый месяц.
Система имеет один общий SL и позволяет добавлять до 6 дополнительных сделок во время просадки для дальнейшего увеличения прибыли.

Алгоритм автоматически адаптируется к большим спредам и имеет полностью открытые параметры.
Вы всегда можете оптимизировать и создать свои собственные настройки для других валютных пар.
Система использует возврат к среднему значению рынка и имеет встроенный фильтр сильных новостей FOMC/NonFarm (SNF).

Алгоритм умеет работать с PropFirms и FTMO для MT5, для этого у нас есть специальные настройки.
Механизм позволяет подстраиваться под любые условия брокера в режиме реального времени (ABRT).
Мы используем фильтр волатильности рынка, который позволяет нам находить наиболее точные входы на рынок.
Для слабых ПК можно использовать режим 1OHLC для быстрой проверки.

Рекомендации

  • Алгоритм может быть чувствителен к спреду и проскальзыванию. Рекомендую использовать хорошего брокера RAW/Pro/ECN;
  • Минимальный депозит: 200 долларов США; рекомендуется 500 долларов США и более
  • Система постоянно считывает все показатели брокера, поэтому лучше использовать VPS 24/7.
  • Советник использует адаптивный расчет размера лота, но при низком кредитном плече (1:100 и ниже) могут возникнуть проблемы с маржинальными требованиями на счетах с небольшим капиталом.
  • Свяжитесь со мной для получения персональных рекомендаций.

Ferran Lopez Navarro
2998
Ferran Lopez Navarro 2025.12.05 14:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв