Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

접근성과 일관성을 위해 제작되었습니다. 엔자 EA 지속적인 수동 개입 없이 자본을 늘리고 싶은 트레이더에게 이상적입니다. 설정이 간단하고, 실행 속도가 빠르며, 성능이 균형 잡혀 있어 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 탁월한 선택입니다.



이 알고리즘은 지난 10년간의 실제 견적 MT5를 기반으로 한 검증을 쉽게 통과했습니다!

이는 매달 수익을 창출하는 매우 안정적이고 장기적인 전략입니다.

이 시스템은 하나의 공통 SL을 갖고 있으며, 하락 중에 최대 6개의 추가 거래를 추가하여 수익을 더욱 늘릴 수 있습니다.

이 알고리즘은 큰 스프레드에 자동으로 적응하며 완전히 개방된 매개변수를 가지고 있습니다.

다른 통화 쌍에 대해서도 언제든지 최적화하고 나만의 설정을 만들 수 있습니다.

이 시스템은 시장 평균 회귀를 사용하며 시스템에는 FOMC/비농업 강세 뉴스 필터(SNF)가 내장되어 있습니다.

이 알고리즘은 MT5의 PropFirms와 FTMO와 함께 작동할 수 있으며, 이를 위해 특별한 설정이 있습니다.

이 메커니즘을 사용하면 실시간으로 모든 브로커 조건에 적응할 수 있습니다(ABRT).

우리는 시장 변동성 필터를 사용하여 가장 정확한 시장 진입을 찾습니다.

성능이 약한 PC의 경우 1OHLC 모드를 사용하여 빠르게 (정확도는 낮음) 검사할 수 있습니다.

