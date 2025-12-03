Enza
- 专家
- Anton Kondratev
- 版本: 1.55
- 更新: 5 十二月 2025
- 激活: 7
恩扎EA 是全自动的 打开 系统与 回撤保护 和 固定的 SL。
Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)
专为易用性和一致性而设计 恩扎EA 对于希望在无需频繁人工干预的情况下实现资本增长的交易者而言，这款产品堪称理想之选。它设置简单、执行速度快、性能均衡，是新手和经验丰富的交易者的绝佳选择。
该算法轻松通过了基于过去 10 年 MT5 真实报价的验证！
这是一个非常可靠且长期的策略，每个月都能带来利润。
该系统只有一个通用的止损点，并允许您在亏损期间最多添加 6 个额外的交易，以进一步增加您的利润。
该算法可自动适应较大的价差，并且参数完全开放。
您始终可以针对其他货币对进行优化并创建自己的设置。
该系统采用市场均值回归机制，并且内置了联邦公开市场委员会/非农强新闻过滤器（SNF）。
该算法能够与 MT5 平台的 PropFirms 和 FTMO 配合使用，为此我们有特殊的设置。
该机制使您能够实时适应任何经纪商的条件（ABRT）。
我们使用市场波动率过滤器，这使我们能够找到最准确的市场入场点。
对于配置较低的电脑，可以使用1OHLC 模式进行快速（不太准确）的检查。
建议
- 该算法可能对点差和滑点较为敏感。我建议使用信誉良好的RAW/Pro/ECN经纪商；
- 最低存款额：200 美元；建议存款额 500 美元以上
- 该系统会持续读取所有经纪商指标，因此最好使用 VPS 全天候运行。
- 该顾问采用自适应手数计算，但杠杆率较低（1:100 及以下）时，低资本账户的保证金要求可能会出现问题。
- 联系我获取个性化建议。
