Enza

ENZA EA   É totalmente automatizado e   Abrir   Sistema com   Proteção contra extravasamento   e   Fixo   SL.

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Construído para acessibilidade e consistência,   ENZA EA   É ideal para traders que desejam aumentar seu capital sem intervenção manual constante. Sua configuração é simples, a execução é rápida e o desempenho é equilibrado — tornando-a uma excelente escolha tanto para traders iniciantes quanto experientes.

O algoritmo passa facilmente pela verificação com base em cotações reais do MT5 dos últimos 10 anos!
Essa é uma estratégia muito confiável e de longo prazo que gera lucro todos os meses.
O sistema possui um Stop Loss comum e permite adicionar até 6 operações adicionais durante um período de drawdown para aumentar ainda mais seus lucros.

O algoritmo se adapta automaticamente a grandes spreads e possui parâmetros totalmente abertos.
Você sempre pode otimizar e criar suas próprias configurações para outros pares de moedas.
O sistema utiliza a reversão à média do mercado e possui um filtro integrado de notícias fortes não agrícolas (SNF) do FOMC/NonFarm.

O algoritmo é capaz de funcionar com PropFirms e FTMO para MT5, para isso temos configurações especiais.
O mecanismo permite que você se adapte a quaisquer condições de corretora em tempo real (ABRT).
Utilizamos um filtro de volatilidade de mercado, o que nos permite encontrar as entradas de mercado mais precisas.
Para PCs com desempenho fraco, você pode usar o modo 1OHLC para uma verificação rápida (menos precisa).

Recomendações

  • O algoritmo pode ser sensível ao spread e à derrapagem. Recomendo usar uma boa corretora RAW/Pro/ECN;
  • Depósito mínimo: US$ 200; recomendado: US$ 500 ou mais.
  • O sistema lê constantemente todos os indicadores das corretoras, por isso é melhor usar um VPS 24 horas por dia, 7 dias por semana.
  • O consultor utiliza cálculo adaptativo do tamanho do lote, mas com baixa alavancagem (1:100 ou menos) podem ocorrer problemas com os requisitos de margem em contas com pouco capital.
  • Entre em contato comigo para recomendações personalizadas.

