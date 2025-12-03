ENZA EA ist ein vollautomatisches und Offen System mit Auszugsschutz Und Behoben SL.



Not Simple Grid, Not Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart AUDCAD M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)

Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz, ENZA EA ist ideal für Trader, die ihr Kapital ohne ständiges manuelles Eingreifen vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen macht.



Der Algorithmus besteht die Überprüfung anhand realer MT5-Kurse der letzten 10 Jahre problemlos!

Dies ist eine sehr zuverlässige und langfristige Strategie, die jeden Monat Gewinn bringt.

Das System verfügt über einen gemeinsamen Stop-Loss und ermöglicht es Ihnen, während eines Drawdowns bis zu 6 zusätzliche Trades hinzuzufügen, um Ihre Gewinne weiter zu steigern.

Der Algorithmus passt sich automatisch an große Spreads an und verfügt über völlig offene Parameter.

Sie können Ihre Einstellungen jederzeit für andere Währungspaare optimieren und eigene Einstellungen erstellen.

Das System nutzt die Rückkehr zum Marktmittelwert und verfügt über einen integrierten FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF).

Der Algorithmus ist mit PropFirms und FTMO für MT5 kompatibel; hierfür haben wir spezielle Einstellungen vorgenommen.

Der Mechanismus ermöglicht es Ihnen, sich in Echtzeit an alle Brokerbedingungen anzupassen (ABRT).

Wir verwenden einen Marktvolatilitätsfilter, der es uns ermöglicht, die genauesten Markteinstiege zu finden.

Bei schwachen PCs kann der 1OHLC-Modus für eine schnelle (weniger genaue) Überprüfung verwendet werden.

Empfehlungen