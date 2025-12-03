Enza

ENZA EA   ist ein vollautomatisches und   Offen   System mit   Auszugsschutz   Und   Behoben   SL.

Not Simple  Grid,  Not  Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart  AUDCAD  M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  

Entwickelt für Zugänglichkeit und Konsistenz,   ENZA EA   ist ideal für Trader, die ihr Kapital ohne ständiges manuelles Eingreifen vermehren möchten. Die Einrichtung ist einfach, die Ausführung schnell und die Performance ausgewogen – was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Einsteiger und erfahrene Trader gleichermaßen macht.

Der Algorithmus besteht die Überprüfung anhand realer MT5-Kurse der letzten 10 Jahre problemlos!
Dies ist eine sehr zuverlässige und langfristige Strategie, die jeden Monat Gewinn bringt.
Das System verfügt über einen gemeinsamen Stop-Loss und ermöglicht es Ihnen, während eines Drawdowns bis zu 6 zusätzliche Trades hinzuzufügen, um Ihre Gewinne weiter zu steigern.

Der Algorithmus passt sich automatisch an große Spreads an und verfügt über völlig offene Parameter.
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit für andere Währungspaare optimieren und eigene Einstellungen erstellen.
Das System nutzt die Rückkehr zum Marktmittelwert und verfügt über einen integrierten FOMC/NonFarm Strong News Filter (SNF).

Der Algorithmus ist mit PropFirms und FTMO für MT5 kompatibel; hierfür haben wir spezielle Einstellungen vorgenommen.
Der Mechanismus ermöglicht es Ihnen, sich in Echtzeit an alle Brokerbedingungen anzupassen (ABRT).
Wir verwenden einen Marktvolatilitätsfilter, der es uns ermöglicht, die genauesten Markteinstiege zu finden.
Bei schwachen PCs kann der 1OHLC-Modus für eine schnelle (weniger genaue) Überprüfung verwendet werden.

Empfehlungen

  • Der Algorithmus reagiert möglicherweise empfindlich auf Spread und Slippage. Ich empfehle die Verwendung eines guten RAW/Pro/ECN-Brokers;
  • Mindesteinzahlung: 200 $; Empfohlene Einzahlung: 500 $ oder mehr
  • Das System liest permanent alle Broker-Indikatoren aus, daher ist es besser, einen VPS rund um die Uhr zu nutzen.
  • Der Berater verwendet eine adaptive Losgrößenberechnung, aber bei geringer Hebelwirkung (1:100 und darunter) kann es bei Konten mit geringem Kapital zu Problemen mit den Margin-Anforderungen kommen.
  • Kontaktieren Sie mich für individuelle Empfehlungen.

