Guardian Forex Trade Manager MT4

Título: Guardian Forex Trade Manager MT4 - Gestión de Riesgo Avanzada y Panel de Trading con un Clic

Descripción Corta: Automatiza la seguridad de tu trading, asegura beneficios temprano y gestiona el riesgo con precisión. El Guardian Forex Trade Manager combina un panel de operaciones con un clic con potentes algoritmos defensivos, incluyendo un Límite de Pérdida Diaria (Cortacircuitos) y la Toma de Ganancias Inteligente.

Descripción Completa:

Toma el control de tu futuro en el trading con el Guardian Forex Trade Manager. Esta utilidad no es solo un asistente de operaciones; es tu gestor de riesgo personal, diseñado para proteger tu capital mientras maximiza tus ganancias potenciales.

Quedarán atrás los días de calcular el tamaño del lote manualmente o dejar que operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. Guardian se encarga de las matemáticas, la gestión y la protección, permitiéndote concentrarte en tu estrategia.

Características Clave:

Panel de Trading con un Clic: Ejecuta operaciones instantáneamente con botones visuales de Compra y Venta directamente en tu gráfico. No pierdas nunca más una oportunidad por retrasos en la entrada de órdenes.

Gestión de Riesgo Precisa: Calcula automáticamente el tamaño del lote correcto basándose en el porcentaje de riesgo elegido por operación y tu Stop Loss. Asegúrate de nunca apalancar en exceso tu cuenta nuevamente.

Smart Scalper (Cierre Parcial): ¡Asegura ganancias temprano! Configura el EA para cerrar un porcentaje del tamaño de tu lote una vez que se alcance un objetivo específico en pips, mientras el resto de la operación corre para obtener ganancias máximas. Incluso mueve la operación restante al punto de equilibrio (Break Even) automáticamente para una ejecución sin riesgo.

Trailing y Break Even Inteligentes: Deja que tus ganancias corran mientras proteges la caída. La utilidad mueve automáticamente tu Stop Loss al punto de equilibrio y luego "rastrea" (trailing) el precio a medida que el mercado se mueve a tu favor.

Escudo Guardian (Límite de Pérdida Diaria): La red de seguridad definitiva. Establece una pérdida máxima diaria en moneda (ej. $50). Una vez alcanzada, el Escudo Guardian se activa, cierra todas las operaciones abiertas, detiene todo nuevo trading y te impide hacer "trading por venganza" (revenge trading) durante el resto del día. Se restablece automáticamente al día siguiente.

Retroalimentación Visual: El panel de trading se actualiza visualmente. Si se activa el Escudo Guardian, los botones se vuelven grises para indicar que el trading está deshabilitado, manteniéndote informado de un vistazo.

Guía de Usuario

Gracias por elegir el Guardian Forex Trade Manager. Esta guía te ayudará a configurar y utilizar la utilidad de manera efectiva.

1. Primeros Pasos

Después de añadir la utilidad a tu gráfico, verás dos botones en la parte superior izquierda:

  • BUY 1% (Verde - Comprar)
  • SELL 1% (Rojo - Vender)

Al hacer clic en estos botones, se abre una operación inmediatamente basada en tu configuración.

2. Parámetros de Entrada

Configuración de Gestión de Riesgo

  • Risk Percent (Porcentaje de Riesgo): El porcentaje del equity de tu cuenta que estás dispuesto a arriesgar por operación (ej. 1.0).
  • Stop Loss Pips: La distancia predeterminada de Stop Loss aplicada al abrir una operación.
  • Take Profit Pips: La distancia predeterminada de Take Profit aplicada al abrir una operación.

Configuración de Automatización de Operaciones

  • Break Even At (Punto de Equilibrio): Cuando el precio se mueva esta cantidad de pips a tu favor, el Stop Loss se moverá al precio de entrada.
  • Trailing Start (Inicio de Trailing): El trailing comienza solo después de que el precio se haya movido esta cantidad de pips en ganancias.
  • Trailing Step (Paso de Trailing): La distancia (en pips) que el Stop Loss sigue al precio.

Smart Scalper (Cierre Parcial)

  • Use Partial Close (Usar Cierre Parcial): Establece en true para habilitar esta función.
  • Partial Close Pips: El objetivo de ganancia en pips necesario para activar el cierre.
  • Partial Close Percent (Porcentaje de Cierre Parcial): El % del volumen de la operación a cerrar (ej. 50 cierra la mitad de la posición).
    • Nota: Después de ejecutarse el cierre parcial, la utilidad mueve automáticamente el Stop Loss de la posición restante al punto de equilibrio (Break Even).

Escudo Guardian (Límite de Pérdida Diaria)

  • Use Daily Loss Limit: Establece en true para activar el cortacircuitos.
  • Daily Loss Limit Money: La cantidad de dinero (en la moneda de tu cuenta) que estás dispuesto a perder en un solo día.
    • Ejemplo: Si se establece en 50.0, y tus pérdidas abiertas/alcanzadas llegan a $50, el EA cerrará todas las operaciones y deshabilitará los botones.

3. Cómo Funciona

Abrir una Operación: Cuando haces clic en Comprar (Buy) o Vender (Sell):

  1. El EA verifica el Escudo Guardian. Si se ha alcanzado el límite de pérdida diario, la operación será bloqueada.
  2. Calcula el Tamaño del Lote basándose en el Balance de tu Cuenta, el % de Riesgo y la distancia del Stop Loss.
  3. Envía la orden con el Stop Loss y Take Profit especificados.

Gestionar una Operación Abierta:

  • Break Even: Tan pronto como la operación esté en ganancias por la cantidad de Break Even At , el SL se mueve al precio de apertura.
  • Trailing: Si el precio continúa hacia el Trailing Start , el Stop Loss comienza a seguir el precio por el Trailing Step .
  • Cierre Parcial: Si el precio alcanza los Partial Close Pips , se cierra instantáneamente el % especificado de lotes para bancar la ganancia. El SL del lote restante se establece en Break Even.

Límite de Pérdida Diaria (Cortacircuitos): El EA rastrea tu ganancia/pérdida diaria usando Variables Globales del terminal.

  • Si el Equity de la Cuenta cae por debajo de Balance Inicial Diario - Límite de Pérdida Diaria , se activa la alarma.
  • Todas las operaciones abiertas gestionadas por el EA se cierran inmediatamente.
  • Aparecerá una Alerta: "!!! GUARDIAN SHIELD ACTIVATED !!!" (¡Escudo Guardian Activado).
  • Los Botones en el gráfico se volverán Grises y dirán "CLOSED" (CERRADO).
  • Restablecimiento: El escudo se restablece automáticamente cuando cambia el día calendario (basado en la hora del servidor de tu broker).

4. Notas Importantes

  • La utilidad usa un "Magic Number" (123456) internamente. Solo gestionará las operaciones abiertas por esta utilidad.
  • Los cálculos de Pips se basan en una estructura estándar de 10 pips (compatible con brókers de 5 dígitos).
  • Variables Globales: El EA utiliza Variables Globales del terminal para recordar el "Balance Inicial Diario" y qué tickets han sido "Parcialmente Cerrados". No borres manualmente estas Variables Globales mientras operes.

¡Opera con seguridad!


Productos recomendados
Daily Pips Target
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Informador para seguir tus resultados diarios de trading Consulta mi  #1 Asistente de Trading : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta En la parte superior del panel, estableces el objetivo de beneficio diario (en pips): Introducción manual de un valor; Uso de los botones + y - (el paso de cambio se puede configurar en los ajustes); El panel agrupa las operaciones en 2 categorías: Resultado flotante actual; Suma de operaciones cerradas; El resultad
Trade Copier for VPS on MT4
Cj Elijah Garay
Utilidades
Copiador Local de Operaciones MT4 Un sistema de copia de operaciones basado en archivos para MetaTrader 4 que sincroniza las operaciones entre los terminales Maestro y Cliente en el mismo ordenador o red. Características principales Arquitectura Maestro/Cliente : Un terminal Maestro transmite las operaciones, múltiples terminales Cliente pueden recibirlas y replicarlas. Comunicación basada en ficheros : Utiliza un sistema de carpetas compartidas para una comunicación fiable entre terminales. Ges
Risk and Money Management
Sushan Maharjan
Utilidades
Es mejor tener una estrategia de gestión del dinero y del riesgo que no tener ninguna. Esta estrategia ayuda a arriesgar una cantidad baja en cualquier operación y ayuda a administrar el dinero de manera que unas pocas operaciones perdedoras no tengan un impacto significativo en su saldo comercial. La mejor parte es que hace todos los cálculos y coloca la orden en consecuencia. Otras cosas que hace son: Se asegura de que sólo el 2% del saldo total se arriesga por el comercio. Cambia dinero invir
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Asesores Expertos
El producto tiene una gran combinación de órdenes pendientes y tendencias para ayudar a los inversores a gestionar el capital con eficacia. El bot no tiene martingala, por lo que siempre está a salvo de capital. Ejecuta los pares de marco de tiempo D1. Los principales parámetros se pueden instalar: Lote - Startot . Auto-Grid - ON/OFF AutoLot - ON/OFF TP - Takeprofit -pips. SL - StopLoss - Pips. Magic - Número mágico. TralllingStop - ON/OFF Comentario - KING Tralling - pips
Kakarot Ea
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
RENTABLE MÁS ALTO Y MÁS SEGURO - Kakarot EA utiliza indicadores combinados con algoritmo de IA de acuerdo con el principio de detección de tendencias y coincidencia de tendencias. - El principio de equilibrio de orden, bajo DD protege las cuentas mejor para obtener altos beneficios. - Flexible entrada y salida de órdenes - Funciona en todos los pares, preferible a los principales pares de USD. - Soporta métodos manuales de comercio. - Proporcionar parámetros de gestión eficaz bot a su pr
Grid Trading Manager EA
Ibrahim Mohamed Ibrahim Mohamed Elsahafy
Utilidades
EA profesional de gestión de rejilla con GUI de 3 pestañas, colocación progresiva, 5 niveles de take profit (TP1-TP5), protección del punto de equilibrio de la cesta y trailing stop avanzado. Gestiona automáticamente las operaciones manuales con distribución inteligente de órdenes limitadas. --- ### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ** Interfaz gráfica interactiva de 3 pestañas - ESTADO: Monitorización en tiempo real, seguimiento de beneficios, objetivos de arrastre . - CONFIGURACIÓN: Configuració
FREE
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
ProfRoboTrading Dashboard MultiSymbol
Irina Cherkashina
Utilidades
ProfRoboTrading Dashboard MultiSymbol   is   Expert Advisor  a lightweight on-chart control panel that provides a clear overview of your trading account and open positions across multiple symbols. The dashboard displays key account metrics, summarizes open BUY/SELL orders and lots per symbol, calculates profit for Day/Week/Month, and offers quick manual close actions directly from the table. Key features Multi-symbol table   (symbols list configurable). Account metrics panel:   Balance, Equity,
Psychology
Tais Miranda Hoffmann
5 (3)
Utilidades
El producto más diferente del sitio: Se trata de una herramienta auxiliar destinada a gestionar sus operaciones y discusiones psicológicas. Como probablemente sepa, más del 70% de la razón del éxito de los grandes traders son cuestiones psicológicas. Sólo el 30% está relacionado con su estrategia. Así que es mejor fortalecer esta gran parte con una herramienta. Con una herramienta gratuita, te permito convertirte en un mejor trader Esta herramienta consta de varias reglas. En la versión 1.0, ten
FREE
Spyder Equity Protection Stop
Sarvaddnya Pathrabe
Utilidades
Presentación de Spyder Equity Protection EA: Su escudo en el comercio de Forex En el dinámico mundo del comercio de divisas, la protección de su capital duramente ganado es de suma importancia. Ahí es donde entra Spyder Equity Protection EA, su socio de confianza para salvaguardar su cuenta de trading. ️ Tranquilidad total : Spyder Equity Protection EA está diseñado para proporcionar a los operadores una tranquilidad sin precedentes. Con sus avanzados mecanismos de protección de la equidad, pu
FREE
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Utilidades
La utilidad TELEGRAM BROADCAST le ayuda a publicar instantáneamente su comercio en el canal de Telegram. Si hace tiempo que desea crear su propio canal de Telegram con señales FOREX, entonces esto es lo que necesita. TELEGRAM BROADCAST puede enviar mensajes: Apertura y cierre de tratos; Colocación y eliminación de pedidos pendientes; Modificación de stop loss y take provision (último pedido); Detener la pérdida y tomar prov desencadenado; Activación y eliminación de una orden pendiente: Envío
Stoploss Supporter
Ugur Oezcan
5 (1)
Utilidades
Esta herramienta monitoriza sus Asesores Expertos actuales y gestiona los stop losses y take profits. Puede personalizar qué EAs y/o qué divisas monitorizar. Está pensado principalmente para los EAs que crees que gestionan mal los stop losses y/o las tomas de beneficios. Si desea que esta herramienta sea capaz de monitorizar operaciones manuales, por favor utilice '0' (cero) como número mágico. Soporta stop loss y take profit ocultos Soporta stoploss dinámico calculado por ATR Soporta Breakeven
PZ Pyramid EA MT4
PZ TRADING SLU
Utilidades
Pyramiding es un método para aumentar el tamaño de una posición mediante el uso de ganancias no realizadas de operaciones exitosas como margen para otras nuevas. Este Asesor Experto formará una pirámide en sus operaciones sin su intervención. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Realice una piramide de sus operaciones exitosas fácilmente Aproveche al máximo sus operaciones ganadoras Comportamiento piramidal totalmente configurable L
Close Button
Wang Yu
4.76 (37)
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contáctame/mándame un mensaje si encuentras algún problema usando el producto o necesitas una función extra para añadir a la versión base. Cerrar botón le proporciona una manera intuitiva, eficaz y práctico para cerrar sus pedidos en función de su tipo. La utilidad ofrece siete opciones de cierre: Cerrar todas: cierra todas las órdenes, incluidas las de negociación y las pendientes. Cerrar ganancias : cierra todas las órdenes que están en ganancias. Cerrar Pérdida :
FREE
Market information
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Información del mercado y estadísticas detalladas: análisis de volatilidad y barras de precios. Consulta mi  # 1 Trade Assistant : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Especifica cualquier par de divisas/instrumento de trading para obtener información: Información del mercado: Spread actual; Swap para posiciones largas (compras); Swap para posiciones cortas (ventas); Selecciona un marco de tiempo y número de períodos para analizar cambios de prec
MT4 Signal to Telegram And Discord
Mostafa Mahmoud
Utilidades
Signal Provider Utility Pro (Telegram & Discord ) La solución profesional para proveedores de señal. Transmisión Automatizada | Panel GUI Inteligente | Informes de Rendimiento. Deje de gestionar sus señales manualmente. Signal Provider Utility Pro es el puente fiable entre su terminal MetaTrader 4 y su comunidad en Telegram y Discord. Diseñado para los servicios de señal de alto rendimiento, esta herramienta le da un control instantáneo sobre sus emisiones sin necesidad de abrir la ventana de co
Semi Auto Recovery Zone Full Order
Sirinya Pakkaman
Utilidades
Detalles de cada enfermedad Tipo 1. Establecer no utilizar Martingala de Cobertura, para abrir la orden por sí mismo sólo a través del botón pulsador. TP y SL siguen el ajuste. Establecer Setting_Hedging =false; Set Setting_TrailingStop =false; si no se usa. Tipo 2. Zona de recuperación semi-automática Tiene que abrir la orden usted mismo sólo a través del pulsador. Si en la dirección equivocada y Set true en Hedging Martingale, EA fijará la orden con el sistema de zona mediante el uso de Hedg
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilidades
Market Monitor - Tablero de Rendimiento de Activos Inteligentes para MT4 ¡Convierte tu MetaTrader 4 en un centro de inteligencia de trading profesional! Market Monitor es una potente herramienta de monitorización que muestra, en tiempo real, las métricas de rendimiento más relevantes de cada símbolo que se está negociando - ayudándole a tomar decisiones más rápidas, inteligentes y estratégicas. ¿Qué hace este indicador? Market Monitor escanea todas las órdenes abiertas e históricas,
Spread Costs and Swap Benefits MT4 Version
Yupeng Xiao
Utilidades
Los costes del diferencial se refieren al importe de la pérdida causada por el diferencial, y los beneficios del swap se refieren al importe de los ingresos obtenidos por las posiciones overnight. Spread Costs es un indicador importante para los operadores a corto plazo, especialmente para los operadores de scalping, y Swap Benefits es un indicador importante para los operadores a largo plazo. Dado que los spreads y swaps en la plataforma MetaTrader 4 están todos expresados en puntos, necesitamo
RiveRControl
Ruslan Losin
Utilidades
Un potente asistente para el trading manual. Ejecute una operación con un solo clic y gestione el volumen de la operación, el stop loss y el take profit, de acuerdo con su estrategia de negociación, sin distraerse del gráfico. El producto también puede previsualizar visualmente sus niveles de entrada en el mercado, stop loss y take profit antes de colocar una orden. Ventajas interfaz fácil e intuitiva panel de control en tiempo real 3 modos de ajuste del volumen de la orden 6 modos de ajuste de
OneClickCloseUtility
Guo Sheng Zhao
Utilidades
================================ MANUAL ESPAÑOL ================================ Nombre del producto: Utilidad de cierre con un clic v9.4 Desarrollador: Gemini Partner Versión: 9.40 Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4 Tipo: Expert Advisor Asesor Experto I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO --------------- One-Click Close es una utilidad profesional de gestión de órdenes diseñada para plataforma MetaTrader 4. Proporciona operaciones rápidas de cierre por lotes a través de intuitiva interfaz de botone
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Utilidades
Amigos, esta herramienta no funciona en backtesting y debe ejecutarla en vivo. Chat Ai assistant un versátil e inteligente asistente AI Hable con el AI, obtenga consejos de él, dele órdenes Puede ser usado en todos los gráficos, marcos de tiempo, símbolos, mercados y... Con una interfaz muy simple Esta herramienta es un asistente de inteligencia artificial con el que puede chatear. Puedes darle diferentes comandos. por ejemplo: Dile que abra una orden de compra para ti. O dile que cierre tus
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
Este administrador comercial 2 en 1 es ideal para operar con rupturas de velas. Puede costar el promedio de una operación colocando órdenes de límite adicionales en retrocesos. Esto le asegura obtener el mejor precio en todas sus posiciones y un RR más alto en sus ganancias. El riesgo se calcula por la altura de la vela cerrada más recientemente. Los botones del asistente comercial ayudan a administrar todos los pedidos realizados manualmente. Úselo con cualquier método de entrada; acción del
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
Close Assistant
Gheis Mohammadi
5 (2)
Utilidades
Close Assistant (CA) es una utilidad completa para monitorizar y cerrar un conjunto de posiciones colocadas por un trader o EA. Cierra las órdenes filtradas en el tiempo especificado o nivel o patrones de velas o cuando un cierto beneficio o pérdida de las posiciones totales se alcanza. CA utiliza la función Zero Profit Lock para guardar el depósito cuando el beneficio total cae a cero. Los niveles de beneficios y pérdidas pueden establecerse en una cantidad fija de la divisa de la cuenta o en
Simple Lot Size Calculator
Michal Iwanski
Utilidades
La Calculadora Simple de Tamaño de Lote puede ayudarle con la gestión de riesgos. Simplemente escriba el porcentaje de riesgo, los puntos de stop loss y haga clic en calcular para obtener el tamaño de lote requerido. La Calculadora Simple de Tamaño de Lote calcula el instrumento de un gráfico actual. Es ligero. Simplemente cárguelo en su gráfico y la Calculadora Simple de Tamaño de Lote aparecerá en la esquina superior izquierda de su gráfico.
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
Chart Trader
FX AutoTrader
Utilidades
ChartTrader es una herramienta de trading profesional que todo trader necesita en su caja de herramientas. Ha sido desarrollado para trabajar con la plataforma MT4. ChartTrader ofrece una serie de opciones para hacer que la colocación de órdenes en el mercado de divisas sea rápida y fácil. La interfaz gráfica de usuario se encuentra en la ventana del gráfico por lo que no hay necesidad de navegar a ventanas separadas al colocar órdenes. El programa le permite establecer órdenes pendientes e inst
NotifyMe Plus for MT4
Denis Zyatkevich
Utilidades
Visión general El Asesor Experto envía notificaciones a un teléfono móvil, por correo electrónico o reproduce un sonido en caso de que se detecten cambios en la cuenta de negociación: apertura/cierre de posiciones, cambio de parámetros de órdenes, saldo o apalancamiento. Además, el Asesor Experto puede informar de que el Capital en la cuenta de negociación ha caído por debajo de un valor especificado o que el Margen Libre es pequeño en comparación con el Margen. El Experto no negocia, sólo super
Interactive Stop Loss
Mihail Matkovskij
Utilidades
El EA permite a un operador colocar stop loss invisibles para los corredores y así evitar falsas rupturas y activación de stop loss no deseados. Cuando se utiliza el stop loss estándar, el precio puede romper a través del stop loss antes de moverse a la dirección de una orden abierta y por lo tanto las órdenes se cierran. Interactive Stop Loss elimina el stop loss estándar de la orden abierta y añade una línea horizontal en su lugar. Después de esto mantiene la orden hasta que la línea es cruzad
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Draw Agent
Omar Alkassar
Utilidades
Draw Agent está diseñado como una forma hermosa e innovadora de crear y administrar todos sus análisis de gráficos, garabatos, notas y más. Esta herramienta proporciona un método de dibujo a mano alzada, para tratar el espacio del gráfico como una pizarra y dibujar a mano. Esta herramienta de dibujo a mano alzada le permite dibujar en gráficos MT4/MT5 para marcar o resaltar eventos en el gráfico. Es una herramienta útil si desea   dibujar ondas de Elliott a mano, dibujar líneas en un gráfico o
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilidades
Una herramienta que pueda calcular instantáneamente el tamaño de la posición o el riesgo en función de un nivel de stop-loss determinado es fundamental tanto para los traders profesionales como para los novatos. La utilidad comercial TRADE PRO proporciona cálculos rápidos y precisos, ayudándole a tomar decisiones en condiciones de mercado volátiles y sensibles al tiempo. VERSIÓN MT5       /    Materiales de instalación adicionales Funciones principales: Original. Sencillo. Eficaz. Una forma ún
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Utilidades
Este panel de negociación ha sido desarrollado para operar con rapidez y comodidad en los mercados financieros. Está equipado con las funciones necesarias para el trading manual y semiautomatizado. Debido a la presencia de la función de seguimiento de órdenes, trailing stop y cierre automático por capital, beneficio, tiempo. Puede utilizarlo para automatizar su sistema de trading. Todo lo que tienes que hacer es abrir una posición y establecer los parámetros para el mantenimiento, todo lo demás
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Funciones básicas: La velocidad de interacción normal del copy trading es inferior a 0,5 s. Detecta automáticamente las fuentes de señal y muestra una lista de cuentas de fuentes de señal Coincidencia automática de símbolos: el 95 % de los símbolos comerciales más utilizados en diferentes plataformas (casos especiales como diferentes
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilidades
Este panel muestra noticias actuales de tres fuentes: del sitio web ForexFactory.com (calendario FFC), del sitio web Investing.com y del calendario económico de mql5.com. Puede ordenar las noticias por impacto y por país y mostrarlas en el gráfico con un solo clic. Al mantener presionada la tecla 'Ctrl', puede seleccionar varias 'monedas' o 'impactos' diferentes para ordenar. Además, esta utilidad muestra no solo el pronóstico, sino también los valores reales después de que aparecen en el sitio
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilidades
Trading History - Programa para operar y gestionar dinero en el historial de cotizaciones en stratagy tester. Puede trabajar con órdenes pendientes e inmediatas, y está equipado con funciones de trailing stop, breakeven y take profit. Muy bueno para entrenar y probar diferentes estrategias. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Permite probar cualquier estrategia de trading en el menor tiempo posible 2. Un simulador excelente para la formación en negociación. Puede adquirir mes
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilidades
Basket EA MT4 es una potente herramienta de obtención de beneficios y un sistema integral de protección de cuenta, todo en una solución sencilla y fácil de usar. Su finalidad principal es brindarte control total sobre las ganancias y pérdidas globales de tu cuenta mediante la gestión de todas las posiciones abiertas a nivel de cesta, en lugar de individualmente. El EA ofrece un completo conjunto de funciones a nivel de cesta, incluyendo take profit, stop loss, break even y trailing stop. Estos
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Utilidades
DESCRIPCIÓN: El EA es un gestor de operaciones para gestionar operaciones manuales o de otro tipo por EA. Puede colocar Stoploss, Takeprofit, Trailing, y Martingale / Promedio de todas las posiciones abiertas. Asegúrese de colocar sólo 1 tipo de órdenes abiertas para cada símbolo ( Ejemplos: 1 Compra o 1 Venta). El EA no abrirá las operaciones iniciales, pero puede ser backtested para ver cómo funciona. CARACTERÍSTICAS: Modo Multidivisa o Par Único. Colocación de Stoploss / Takeprofit. Auto Mar
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Otros productos de este autor
Clean Fractal Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del Producto Clean Fractal Pro — Indicador RSI Fractal Bias: Señales de Precisión con Ventaja H4 Desbloquea operaciones de alta probabilidad en gráficos M30 con este potente indicador sin repintado . Combina: Sesgo RSI H4 (>50 para alcista, <50 para bajista) para filtrar tendencias mayores. SMA de 20 periodos (Precio Típico) para soporte/resistencia dinámico. Momento RSI M30 (por encima de 40 para compras, por debajo de 60 para ventas) para cronometrar entradas. Confirmación Fractal (f
Advanced Supply and Demand Zones
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Desbloquea una Precisión Superior con Zonas de Oferta y Demanda Multi‑Temporal Este potente indicador detecta automáticamente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad en múltiples temporalidades, ofreciéndote una visión clara de las huellas institucionales y los desequilibrios del mercado. Diseñado para traders que valoran la precisión y la simplicidad, resalta las zonas más relevantes, elimina el ruido y se adapta perfectamente a cualquier instrumento: Forex, Índices, Materias Primas, Cr
Luz De Luna Pro
Freddy Amado Soto Javier
Asesores Expertos
LUZ DE LUNA PRO El sistema profesional de comercio de doble par con 80%+ tasa de ganancias EURUSD, GBPUSD ¡TASA DE GANANCIAS DEL 79-82% EN AMBOS PARES! $1,280+ GANANCIA COMBINADA | BAJO 7% DE DRAWDOWN. EURUSD: 79.5% WIN RATE | 3.58 PF | 4.69% DD GBPUSD: 82,3% DE GANANCIAS | 2,88 PF | 6,20% DD Consistentemente Rentable - Bajo Riesgo - Alta Tasa de Ganancias Profesional Optimización en 3 fases Calidad de modelado al 90% "¡8 DE CADA 10 OPERACIONES GANAN!" PRECIO DE LANZAMIENTO: $179-229
Inside Scalper Pro
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Inside Scalper Pro: Opera con Sesgo Institucional y Zonas de S/R de Precisión La mayoría de los indicadores para scalping te dan señales retrasadas en el vacío. Los profesionales operan con contexto: sesgo de tendencia, niveles clave y precio ponderado por volumen.   Inside Scalper Pro   fusiona estos tres pilares en un sistema visual, sin repintado y fluido, dándote la claridad para hacer scalping como un insider del mercado. La Ventaja del Profesional, Integrada en tu Gráfico Esto no es solo u
Gold Guardian Pro MT4 H4
Freddy Amado Soto Javier
Asesores Expertos
Gold Guardian Pro MT4 H4 - Revolucionario sistema de trading con oro en múltiples marcos temporales. 85.6% Win Rate | 14.79% Drawdown | Smart DD Protection | H4 + H1 El EA de oro de alto rendimiento más seguro del mercado 85.6% Tasa de Ganancias | 1.96 Factor de Ganancias | 14.79% Drawdown Máximo Gold Guardian Pro v7.5 representa un gran avance en la tecnología de trading de Oro. Mientras que otros EAs le obligan a elegir entre altas tasas de ganancia O bajo drawdown, Gold Guardian Pro v7.
Clean Fractal Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indicadores
Título del producto Clean Fractal Pro: señales fractales de alta convicción para índices y acciones (MQL5)   Lema corto (para miniatura y encabezado) Menos señales. Mayor precisión. Cero ruido. Diseñado para H4: tu GPS para trading.   Descripción completa del producto Clean Fractal Pro   es un indicador MQL5 premium diseñado para traders que valoran   la calidad sobre la cantidad   ,   la claridad sobre el desorden   y   la ejecución sobre el ruido   . A diferencia de las herramientas
Luz De Luna Pro MT5
Freddy Amado Soto Javier
Asesores Expertos
Luz De Luna Pro MT5 - Elite EURUSD Trading System Transforma tu Trading en EURUSD con Rendimiento de Nivel Institucional 77.5% Tasa de Éxito | 4.58 Factor de Beneficio | Menos del 10% de Drawdown Por qué los Traders Eligen Luz De Luna Pro Luz De Luna Pro no es solo otro Asesor Experto (EA): es un sistema de trading diseñado con precisión exclusivamente para EURUSD en el marco temporal H4. Mientras la mayoría de los EAs persiguen cada tick y destruyen cuentas con estrategias de scalping, L
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario