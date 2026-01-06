Título: Guardian Forex Trade Manager MT4 - Gestión de Riesgo Avanzada y Panel de Trading con un Clic

Descripción Corta: Automatiza la seguridad de tu trading, asegura beneficios temprano y gestiona el riesgo con precisión. El Guardian Forex Trade Manager combina un panel de operaciones con un clic con potentes algoritmos defensivos, incluyendo un Límite de Pérdida Diaria (Cortacircuitos) y la Toma de Ganancias Inteligente.

Descripción Completa:

Toma el control de tu futuro en el trading con el Guardian Forex Trade Manager. Esta utilidad no es solo un asistente de operaciones; es tu gestor de riesgo personal, diseñado para proteger tu capital mientras maximiza tus ganancias potenciales.

Quedarán atrás los días de calcular el tamaño del lote manualmente o dejar que operaciones ganadoras se conviertan en perdedoras. Guardian se encarga de las matemáticas, la gestión y la protección, permitiéndote concentrarte en tu estrategia.

Características Clave:

✅ Panel de Trading con un Clic: Ejecuta operaciones instantáneamente con botones visuales de Compra y Venta directamente en tu gráfico. No pierdas nunca más una oportunidad por retrasos en la entrada de órdenes.

✅ Gestión de Riesgo Precisa: Calcula automáticamente el tamaño del lote correcto basándose en el porcentaje de riesgo elegido por operación y tu Stop Loss. Asegúrate de nunca apalancar en exceso tu cuenta nuevamente.

✅ Smart Scalper (Cierre Parcial): ¡Asegura ganancias temprano! Configura el EA para cerrar un porcentaje del tamaño de tu lote una vez que se alcance un objetivo específico en pips, mientras el resto de la operación corre para obtener ganancias máximas. Incluso mueve la operación restante al punto de equilibrio (Break Even) automáticamente para una ejecución sin riesgo.

✅ Trailing y Break Even Inteligentes: Deja que tus ganancias corran mientras proteges la caída. La utilidad mueve automáticamente tu Stop Loss al punto de equilibrio y luego "rastrea" (trailing) el precio a medida que el mercado se mueve a tu favor.

✅ Escudo Guardian (Límite de Pérdida Diaria): La red de seguridad definitiva. Establece una pérdida máxima diaria en moneda (ej. $50). Una vez alcanzada, el Escudo Guardian se activa, cierra todas las operaciones abiertas, detiene todo nuevo trading y te impide hacer "trading por venganza" (revenge trading) durante el resto del día. Se restablece automáticamente al día siguiente.

✅ Retroalimentación Visual: El panel de trading se actualiza visualmente. Si se activa el Escudo Guardian, los botones se vuelven grises para indicar que el trading está deshabilitado, manteniéndote informado de un vistazo.

Guía de Usuario

Gracias por elegir el Guardian Forex Trade Manager. Esta guía te ayudará a configurar y utilizar la utilidad de manera efectiva.

1. Primeros Pasos

Después de añadir la utilidad a tu gráfico, verás dos botones en la parte superior izquierda:

BUY 1% (Verde - Comprar)

(Verde - Comprar) SELL 1% (Rojo - Vender)

Al hacer clic en estos botones, se abre una operación inmediatamente basada en tu configuración.

2. Parámetros de Entrada

Configuración de Gestión de Riesgo

Risk Percent (Porcentaje de Riesgo): El porcentaje del equity de tu cuenta que estás dispuesto a arriesgar por operación (ej. 1.0).

El porcentaje del equity de tu cuenta que estás dispuesto a arriesgar por operación (ej. 1.0). Stop Loss Pips: La distancia predeterminada de Stop Loss aplicada al abrir una operación.

La distancia predeterminada de Stop Loss aplicada al abrir una operación. Take Profit Pips: La distancia predeterminada de Take Profit aplicada al abrir una operación.

Configuración de Automatización de Operaciones

Break Even At (Punto de Equilibrio): Cuando el precio se mueva esta cantidad de pips a tu favor, el Stop Loss se moverá al precio de entrada.

Cuando el precio se mueva esta cantidad de pips a tu favor, el Stop Loss se moverá al precio de entrada. Trailing Start (Inicio de Trailing): El trailing comienza solo después de que el precio se haya movido esta cantidad de pips en ganancias.

El trailing comienza solo después de que el precio se haya movido esta cantidad de pips en ganancias. Trailing Step (Paso de Trailing): La distancia (en pips) que el Stop Loss sigue al precio.

Smart Scalper (Cierre Parcial)

Use Partial Close (Usar Cierre Parcial): Establece en true para habilitar esta función.

Establece en true para habilitar esta función. Partial Close Pips: El objetivo de ganancia en pips necesario para activar el cierre.

El objetivo de ganancia en pips necesario para activar el cierre. Partial Close Percent (Porcentaje de Cierre Parcial): El % del volumen de la operación a cerrar (ej. 50 cierra la mitad de la posición). Nota: Después de ejecutarse el cierre parcial, la utilidad mueve automáticamente el Stop Loss de la posición restante al punto de equilibrio (Break Even).

El % del volumen de la operación a cerrar (ej. 50 cierra la mitad de la posición).

Escudo Guardian (Límite de Pérdida Diaria)

Use Daily Loss Limit: Establece en true para activar el cortacircuitos.

Establece en true para activar el cortacircuitos. Daily Loss Limit Money: La cantidad de dinero (en la moneda de tu cuenta) que estás dispuesto a perder en un solo día. Ejemplo: Si se establece en 50.0, y tus pérdidas abiertas/alcanzadas llegan a $50, el EA cerrará todas las operaciones y deshabilitará los botones.

La cantidad de dinero (en la moneda de tu cuenta) que estás dispuesto a perder en un solo día.

3. Cómo Funciona

Abrir una Operación: Cuando haces clic en Comprar (Buy) o Vender (Sell):

El EA verifica el Escudo Guardian. Si se ha alcanzado el límite de pérdida diario, la operación será bloqueada. Calcula el Tamaño del Lote basándose en el Balance de tu Cuenta, el % de Riesgo y la distancia del Stop Loss. Envía la orden con el Stop Loss y Take Profit especificados.

Gestionar una Operación Abierta:

Break Even: Tan pronto como la operación esté en ganancias por la cantidad de Break Even At , el SL se mueve al precio de apertura.

Tan pronto como la operación esté en ganancias por la cantidad de Break Even At , el SL se mueve al precio de apertura. Trailing: Si el precio continúa hacia el Trailing Start , el Stop Loss comienza a seguir el precio por el Trailing Step .

Si el precio continúa hacia el Trailing Start , el Stop Loss comienza a seguir el precio por el Trailing Step . Cierre Parcial: Si el precio alcanza los Partial Close Pips , se cierra instantáneamente el % especificado de lotes para bancar la ganancia. El SL del lote restante se establece en Break Even.

Límite de Pérdida Diaria (Cortacircuitos): El EA rastrea tu ganancia/pérdida diaria usando Variables Globales del terminal.

Si el Equity de la Cuenta cae por debajo de Balance Inicial Diario - Límite de Pérdida Diaria , se activa la alarma.

Todas las operaciones abiertas gestionadas por el EA se cierran inmediatamente.

Aparecerá una Alerta: "!!! GUARDIAN SHIELD ACTIVATED !!!" (¡Escudo Guardian Activado).

Los Botones en el gráfico se volverán Grises y dirán "CLOSED" (CERRADO).

Restablecimiento: El escudo se restablece automáticamente cuando cambia el día calendario (basado en la hora del servidor de tu broker).

4. Notas Importantes

La utilidad usa un "Magic Number" (123456) internamente. Solo gestionará las operaciones abiertas por esta utilidad.

Los cálculos de Pips se basan en una estructura estándar de 10 pips (compatible con brókers de 5 dígitos).

Variables Globales: El EA utiliza Variables Globales del terminal para recordar el "Balance Inicial Diario" y qué tickets han sido "Parcialmente Cerrados". No borres manualmente estas Variables Globales mientras operes.

¡Opera con seguridad!