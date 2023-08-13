MT4 To Notion
- Utilidades
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 2.0
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.
Versión MT5 | Guía del usuario + Demo
Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion.
Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias!
Características principales
- Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a tu Notion
- Exporta las operaciones del último día
- Exporta las operaciones del última semana
- Exporta las operaciones del último mes
- Exporta las operaciones de un rango de tiempo personalizado
- Envía automáticamente todas las nuevas operaciones cerradas a Notion
- Selecciona qué campos incluir en la exportación como Tipo de orden, Volumen, Hora de apertura, Hora de cierre y más
Cómo empezar
- Ve a la guía del usuario anterior o inicia el EA y haz clic en 'Obtener Ayuda de Conexión"
- Una vez conectado, haz clic en 'Comenzar: Exportar Todo' para enviar todas las operaciones actuales de tu historial a Notion
- Si deseas que envíe automáticamente todas las nuevas operaciones cerradas a Notion, mantén marcada la casilla 'Actualizar Nuevas Operaciones Cerradas'
Si tienes algún problema, por favor házmelo saber. Se agregarán nuevas características a medida que el producto se desarrolle.
AMAZING product! works like a charm