MT4 To Notion

Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.

Versión MT5 | Guía del usuario + Demo

Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion.

Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias!