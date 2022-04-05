OneClickCloseUtility

================================ MANUAL ESPAÑOL ================================





Nombre del producto: Utilidad de cierre con un clic v9.4

Desarrollador: Gemini Partner

Versión: 9.40

Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4

Tipo: Expert Advisor Asesor Experto





I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---------------

One-Click Close es una utilidad profesional de gestión de órdenes diseñada para

plataforma MetaTrader 4. Proporciona operaciones rápidas de cierre por lotes a través de

intuitiva interfaz de botones, integrada con un sistema inteligente de

inteligente de riesgos. Adecuado tanto para operadores manuales como para usuarios de trading automatizado.





II. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

---------------

1. Sistema de cierre con un clic

- CERRAR TODO: Cierra todas las órdenes del símbolo actual

- Cerrar compra: Cerrar sólo posiciones largas

- Cerrar Vender: Cerrar sólo posiciones cortas

- Cerrar ganancias: Cerrar todas las órdenes rentables

- Cerrar pérdidas: Cerrar todas las órdenes perdedoras





2. Funciones de gestión de riesgos

- Límite máximo de órdenes (MaxOrders)

- Cierre automático de órdenes adicionales (AutoCloseExtra)

- Función Break-Even

- Configuración automática de Stop Loss/Take Profit





3. Personalización de la interfaz

- Tamaño de botón ajustable (anchura, altura)

- Autocentrado de la pantalla del panel

- Distinción de funciones por colores





III. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

---------------

//=== Parámetros de gestión de riesgos ===

input int MaxOrders = 10; // Máximo de órdenes permitidas

input bool AutoCloseExtra = true; // Autocierre de órdenes extra





//=== Parámetros SL/TP ===

input bool EnableAutoSLTP = false; // Activar auto SL/TP

input int SetStopLossPips = 3000; // Stop loss en pips

input int SetTakeProfitPips = 8000; // Take profit en pips





//=== Configuración del punto de equilibrio ===

input bool EnableBreakEven = true; // Activar break-even

input int TriggerPips = 5000; // Disparar pips

input int LockProfitPips = 2000; // Bloquear pips de beneficio





//=== Configuración UI ===

input int UI_TopOffset = 25; // Desplazamiento superior en píxeles

input int UI_BtnWidth = 85; // Ancho del botón

input int UI_BtnHeight = 25; // Altura del botón

input int UI_Spacing = 5; // Espacio entre botones





IV. INSTALACIÓN Y USO

---------------

1. 1. Pasos para la instalación:

a. Copiar el archivo .mq4 a la carpeta MQL4/Experts/.

b. Reinicie la plataforma MT4

c. Buscar One-Click Close en el Navegador

d. Arrastrar al gráfico





2. Operaciones básicas:

a. Asegurarse de que el gráfico permite la negociación automatizada

b. Ajuste los parámetros según sea necesario

c. Pulse los botones correspondientes para ejecutar

d. Los botones se restablecen automáticamente al finalizar





V. NOTAS IMPORTANTES

---------------

1. Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo

2. Confirme que la configuración de los pips coincide con las especificaciones del broker

3. Las operaciones de cierre con un clic son irreversibles, utilícelas con precaución

4. 4. Compruebe regularmente el funcionamiento del Expert Log





VI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---------------

Problema 1: Los botones no responden

Solución: Compruebe Propiedades del gráfico → Común → Permitir negociación automatizada





Problema 2: las operaciones de cierre se retrasan

Solución: Compruebe la conexión de red y la respuesta del VPS





Problema 3: visualización anormal del panel

Solución: Ajustar el parámetro UI_TopOffset





Incidencia 4: Los pedidos no se cierran como se esperaba

Solución: Compruebe que se ha seleccionado el símbolo de negociación correcto





VII. MEJORES PRÁCTICAS

---------------

1. Operar durante el día: Utilice configuraciones de pips más pequeñas (1000-3000 pips).

2. Swing Trading: Habilite el punto de equilibrio para proteger los beneficios

3. Estrategia de Cuadrícula: Establezca un límite razonable de MaxOrders

4. Noticias: Utilice CLOSE ALL para una salida rápida





VIII. SOPORTE TÉCNICO

---------------

1. Compruebe la pestaña Experto para obtener registros detallados

2. Restaure los parámetros por defecto para probar las funciones básicas

3. Póngase en contacto con el desarrollador para obtener asistencia técnica