OneClickCloseUtility

================================ MANUAL ESPAÑOL ================================

Nombre del producto: Utilidad de cierre con un clic v9.4
Desarrollador: Gemini Partner
Versión: 9.40
Plataforma: MetaTrader 4 MetaTrader 4
Tipo: Expert Advisor Asesor Experto

I. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
---------------
One-Click Close es una utilidad profesional de gestión de órdenes diseñada para
plataforma MetaTrader 4. Proporciona operaciones rápidas de cierre por lotes a través de
intuitiva interfaz de botones, integrada con un sistema inteligente de
inteligente de riesgos. Adecuado tanto para operadores manuales como para usuarios de trading automatizado.

II. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
---------------
1. Sistema de cierre con un clic
- CERRAR TODO: Cierra todas las órdenes del símbolo actual
- Cerrar compra: Cerrar sólo posiciones largas
- Cerrar Vender: Cerrar sólo posiciones cortas
- Cerrar ganancias: Cerrar todas las órdenes rentables
- Cerrar pérdidas: Cerrar todas las órdenes perdedoras

2. Funciones de gestión de riesgos
- Límite máximo de órdenes (MaxOrders)
- Cierre automático de órdenes adicionales (AutoCloseExtra)
- Función Break-Even
- Configuración automática de Stop Loss/Take Profit

3. Personalización de la interfaz
- Tamaño de botón ajustable (anchura, altura)
- Autocentrado de la pantalla del panel
- Distinción de funciones por colores

III. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
---------------
//=== Parámetros de gestión de riesgos ===
input int MaxOrders = 10; // Máximo de órdenes permitidas
input bool AutoCloseExtra = true; // Autocierre de órdenes extra

//=== Parámetros SL/TP ===
input bool EnableAutoSLTP = false; // Activar auto SL/TP
input int SetStopLossPips = 3000; // Stop loss en pips
input int SetTakeProfitPips = 8000; // Take profit en pips

//=== Configuración del punto de equilibrio ===
input bool EnableBreakEven = true; // Activar break-even
input int TriggerPips = 5000; // Disparar pips
input int LockProfitPips = 2000; // Bloquear pips de beneficio

//=== Configuración UI ===
input int UI_TopOffset = 25; // Desplazamiento superior en píxeles
input int UI_BtnWidth = 85; // Ancho del botón
input int UI_BtnHeight = 25; // Altura del botón
input int UI_Spacing = 5; // Espacio entre botones

IV. INSTALACIÓN Y USO
---------------
1. 1. Pasos para la instalación:
a. Copiar el archivo .mq4 a la carpeta MQL4/Experts/.
b. Reinicie la plataforma MT4
c. Buscar One-Click Close en el Navegador
d. Arrastrar al gráfico

2. Operaciones básicas:
a. Asegurarse de que el gráfico permite la negociación automatizada
b. Ajuste los parámetros según sea necesario
c. Pulse los botones correspondientes para ejecutar
d. Los botones se restablecen automáticamente al finalizar

V. NOTAS IMPORTANTES
---------------
1. Pruebe a fondo en la cuenta demo antes de operar en vivo
2. Confirme que la configuración de los pips coincide con las especificaciones del broker
3. Las operaciones de cierre con un clic son irreversibles, utilícelas con precaución
4. 4. Compruebe regularmente el funcionamiento del Expert Log

VI. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
---------------
Problema 1: Los botones no responden
Solución: Compruebe Propiedades del gráfico → Común → Permitir negociación automatizada

Problema 2: las operaciones de cierre se retrasan
Solución: Compruebe la conexión de red y la respuesta del VPS

Problema 3: visualización anormal del panel
Solución: Ajustar el parámetro UI_TopOffset

Incidencia 4: Los pedidos no se cierran como se esperaba
Solución: Compruebe que se ha seleccionado el símbolo de negociación correcto

VII. MEJORES PRÁCTICAS
---------------
1. Operar durante el día: Utilice configuraciones de pips más pequeñas (1000-3000 pips).
2. Swing Trading: Habilite el punto de equilibrio para proteger los beneficios
3. Estrategia de Cuadrícula: Establezca un límite razonable de MaxOrders
4. Noticias: Utilice CLOSE ALL para una salida rápida

VIII. SOPORTE TÉCNICO
---------------
1. Compruebe la pestaña Experto para obtener registros detallados
2. Restaure los parámetros por defecto para probar las funciones básicas
3. Póngase en contacto con el desarrollador para obtener asistencia técnica
Productos recomendados
Simple Automatic TP SL And BE
Michal Herda
4.5 (2)
Utilidades
Programa para la colocación automática de órdenes stop loss y take profit. Los valores se calculan como puntos de distancia del precio de apertura. Todas las opciones pueden aplicarse a la COMPRA y VENTA por separado o conjuntamente. Introduzca los valores en puntos en los campos de la derecha del menú y pulse el botón correspondiente para aplicar la configuración. En caso de duda, las instrucciones se muestran en el tooltip.
FREE
ActInside
Sergio D. Rocha
Utilidades
Este es un indicador plug-in para el Expert Adviser Control-adora , el cual te permite fijar un área específica donde si dentro de esta se da un cierre de vela, la Control-adora hará una compra o venta. Para usarla, agregue a un gráfico con la Control-adora instalada, el indicador de ActInside, luego agregue un rectángulo en la gráfica y  modifique su tamaño para solo cubrir el área donde a usted le interesaría que fuera el cierre de la vela para poner su operación ya sea de compra o venta. Reno
FREE
Trade Manager MIXpro
Ahlali Kdil
Utilidades
Todos los botones e información que necesita como operador en una sola interfaz No hay necesidad de navegar entre múltiples interfaces y perder tiempo y dinero Esta herramienta de trading de última generación está diseñada por un trader para un trader para satisfacer todas sus necesidades de trading y más, ofreciendo una serie de características y funcionalidades para mejorar su éxito en el trading. 45 funciones: Comprar :Abrir posiciones largas Vender :Abrir posiciones cortas HG : HEDGE :Comp
Grid Trading Manager EA
Ibrahim Mohamed Ibrahim Mohamed Elsahafy
Utilidades
EA profesional de gestión de rejilla con GUI de 3 pestañas, colocación progresiva, 5 niveles de take profit (TP1-TP5), protección del punto de equilibrio de la cesta y trailing stop avanzado. Gestiona automáticamente las operaciones manuales con distribución inteligente de órdenes limitadas. --- ### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES ** Interfaz gráfica interactiva de 3 pestañas - ESTADO: Monitorización en tiempo real, seguimiento de beneficios, objetivos de arrastre . - CONFIGURACIÓN: Configuració
FREE
BreakEven ProSync MT4
Rosen Kanev Kanev
Utilidades
BreakEven ProSync EA – Herramienta de Gestión de Operaciones y Control de Riesgos Descripción General BreakEven ProSync EA es un Asesor Experto para   MetaTrader 4 , diseñado para ayudar a los traders a gestionar eficientemente sus posiciones abiertas mediante la   automatización del ajuste del stop-loss   y la sincronización de niveles de SL/TP. Esta herramienta es ideal para traders que desean   estandarizar   sus niveles de   Stop Loss   y   Take Profit   en múltiples operaciones e integrar
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilidades
Waddah Attar Posiciones Fáciles Gestión de Riesgos Este EA le da una capacidad completa para cerrar una posición o cerrar todas las posiciones . Cerrar operaciones de compra o venta en cualquier posición. Cerrar posiciones con pérdidas o ganancias. Al hacer clic en un botón de comando en el gráfico con el mensaje de confirmación . Muestra información completa sobre sus posiciones como : conteo - lotes - precio promedio - puntos - ganancia - % de ganancia - margen utilizado para esta posición y
PlotterHistoryOrders
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Este indicador es una herramienta para mostrar el historial de órdenes en el gráfico. El indicador muestra la hora y el precio de apertura, la hora y el precio de cierre y el beneficio en pips en el gráfico. Puede ayudar al comerciante para ver todas las órdenes de la historia que se abren ya sea manualmente o por un sistema automatizado. Usted puede utilizar el indicador en cualquier símbolo y cualquier marco de tiempo. Puede obtener el código fuente desde aquí . Parámetros Delete Objects I
FREE
HotKeys MT4
Alexey Valeev
3 (1)
Utilidades
Esta utilidad ofrece la posibilidad de utilizar teclas de acceso rápido en la negociación manual respondiendo instantáneamente a la situación actual del mercado. Puede asignar teclas de acceso rápido para abrir/cerrar posiciones según su tipo, cerrar todas las posiciones en el gráfico actual y eliminar todas las órdenes en el gráfico actual. También puede asignar teclas de acceso rápido para cinco volúmenes de negociación predefinidos y cambiar entre ellos si es necesario sin necesidad de cambia
QuickClose
Daying Cao
Utilidades
QuickClose: Gestión instantánea de pedidos simplificada QuickClose le permite cerrar instantáneamente todas las órdenes con un solo clic. Funciona a alta velocidad, dándole la flexibilidad de cerrar órdenes para un símbolo específico o para todos los símbolos a la vez. Esto hace que la gestión de operaciones sea significativamente más rápida y eficiente. Este Asesor Experto puede cerrar rápidamente todas las órdenes de compra y venta, ya sea para un símbolo seleccionado o para todas las operaci
Pip by Pip Trailing SL Manager
Rajiv Ishwar
Utilidades
Instalar como ASESOR EXPERTO para que funcione. Este producto no funcionará en el probador de estrategias porque requiere que las operaciones se abran primero. Por lo tanto, la opción de alquiler de 1 mes por $ 10 se incluye para que usted pueda probar el producto. Ese es el precio más bajo permitido por el sitio web. El trailing stop loss (TSL) en MetaTrader 4 sólo funciona en rangos establecidos. Por ejemplo, si el TSL se establece en 20 pips o 200 puntos, el trailing SL se moverá al precio de
Auto Close Trades at Percentage MT4
Prafull Manohar Nikam
Utilidades
Si prefiere el trading manual y abrir múltiples operaciones entonces esta utilidad está hecha para usted. Esta es una simple utilidad que cerrará todas sus operaciones abiertas en TP1, TP2 y TP3 por el porcentaje de entrada dado. NOTA: - Esta utilidad es útil sólo para múltiples operaciones (no para una sola operación). Puede establecer tres niveles/objetivos de Take Profit en tres Porcentajes para cerrar operaciones parcialmente. Entradas Explicadas: 1. TP 1 Pips - aquí puede establecer el pri
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel
BLAKE STEVEN RODGER
Utilidades
Ultimate MT4 to Telegram Public Channel envía operaciones controladas (vía símbolo, magia, comentario) a un canal público de telegram. Envía operaciones abiertas y cerradas, incluyendo órdenes pendientes y modificaciones de TP/SL, junto con capturas de pantalla de gráficos, a este canal público de telegram. Además, puede enviar informes de operaciones abiertas e informes resumidos de beneficios/pips por día, semana o mes. Puede personalizar el diseño de las acciones comerciales o los informes c
FREE
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Utilidades
¡Las utilidades profesionales "Ichimoku Waves Meter" para analizar gráficos utilizando la correcta interpretación de Ichimoku kinkōhyō! es un programa gráfico que permite a los operadores medir rápida y fácilmente las proporciones entre los puntos indicados en el gráfico de precios. Este indicador de tiempo y precio es una herramienta básica para analizar el gráfico según la estrategia Ichimoku en la plataforma MT4. El uso de esta herramienta permite un análisis profundo y completo de las ondas
AllHere for Controladora
Sergio D. Rocha
Utilidades
AllHere es como el panel de información del Expet Control-adora. Su función principal es mostrar todos los elementos gráficos que puedes agregar y modificar y que controlan las operaciones de la controladora. Despliega en la esquina inferior derecha de tu gráfico en botones clasificados por su color (asignables en las propiedades del indicador) los siguientes elementos del sistema de la Control-adora: Indicaciones de Stoploss (stoploss) Líneas de salida Arriba (Arriba) Líneas de salida Abajo (Ab
FREE
Risk to Reward Ratio
Faran Ataeiraveshti
4 (5)
Utilidades
Hola, chicos Otra herramienta gratuita para comerciantes. Relación riesgo-recompensa: Es útil para todos los comerciantes calcular el tamaño de la pérdida en relación con el tamaño de la ganancia para que pueda juzgar si es una buena operación o no. Además, muestra la pérdida y la ganancia en pips y porcentajes. Puedes configurar los colores de cada parte que quieras. ¿Qué pasa si también puedes comerciar con este panel? Vea el enlace a continuación Trader Assistant Mini MT4 Puede ver la ve
FREE
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
Fast Manager (MT4 Manager) es una utilidad de alta velocidad diseñada para operadores que necesitan una ejecución rápida y una gestión automatizada de las operaciones. Construido para agilizar el trading manual, este EA proporciona botones en el gráfico para la ejecución instantánea de Compra/Venta y funciones de "Cerrar Todo", mientras maneja automáticamente la gestión de riesgos entre bastidores. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profile+Seller Caracterís
BreakEven Pro for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilidades
Punto de equilibrio Pro * 3 modos BE: - RewardRisk_Single para una sola operación (sólo válido para posiciones con SL) - Points_Single para una sola operación - Points_DCA para múltiples operaciones DCA * Valor inicial: valor de RR o # puntos para iniciar el movimiento de SL * Offset: distancia en puntos entre el nivel BE y la entrada * Filtro de símbolos: Seleccionar todo o un símbolo específico * Cierre parcial (%): Cierre % volumen inicial al mover SL a BE (0 para ningún cierre parcial) Únete
FREE
One Click Trader Real
Andrzej Pierz
Utilidades
One Click Trader es una herramienta diseñada para la plataforma MetaTrader 4, que le permite llevar sus operaciones al siguiente nivel. Le permite abrir, gestionar y cerrar sus operaciones de forma sencilla y eficaz con un solo clic del ratón. La flecha hacia arriba minimiza el panel PTU La flecha hacia abajo maximiza el panel PTU La flecha hacia la derecha muestra el siguiente panel con funciones adicionales La flecha izquierda oculta el panel con funciones adicionales El botón rojo VENDER perm
PendingOrders from any Price
Leonid Basis
5 (2)
Utilidades
Rejilla de órdenes pendientes Sistema completo abre cualquier combinación de órdenes pendientes Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit y Sell Limit y cierra todas las órdenes pendientes existentes. Usted tendrá la posibilidad de poner un precio de apertura legítimo para la primera posición en la cuadrícula. Normalmente debería estar en el área de las líneas de Soporte/Resistencia. Sólo necesita colocar este script en el gráfico del par de divisas deseado. Parámetros de Entrada Antes de colocar todas la
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilidades
Trade Manager Basic – Utilidad para Breakeven y Trailing en MetaTrader 4 Trade Manager Basic es un Asesor Experto (EA) ligero para MetaTrader 4, diseñado para gestionar operaciones abiertas sin abrir nuevas posiciones. Realiza automáticamente: El ajuste del Stop Loss al nivel de breakeven tras alcanzar un beneficio determinado La activación de un trailing stop dinámico al superar un umbral de beneficio definido Características principales: Funciona con operaciones abiertas manualmente Parámetro
FREE
DynamicTradeLines
Nigel Wilkins
Utilidades
Esta utilidad proporciona una visualización muy intuitiva, versátil y útil de las operaciones en directo en una ventana de gráfico - especialmente buena si tiene una cesta de operaciones en directo. Modo de empleo El programa se ejecuta como un Asesor Experto no comercial - no es un indicador. Por lo tanto, debe colocarse en la carpeta de Asesores Expertos y luego adjuntarse a una ventana de gráfico separada, tal vez apilada delante de su ventana de negociación EA en vivo - ver capturas de pant
Pulse Dashboard
Artem Filippov
Utilidades
Este indicador le permite supervisar las constantes vitales de su cuenta y le notifica algunos eventos, de acuerdo con la configuración del usuario. Mantenga su dedo en el pulso del trading. Elementos de control El panel principal del indicador muestra los siguientes valores: símbolo del gráfico, precios de compra/venta, diferencial, margen libre, capital, número total de órdenes y beneficio/pérdida total. También hay dos botones: "Alarma" y "Silencio". El botón "Alarma" pone en marcha un tempo
FREE
Aero Trade Panel New
Vratislav Tukal
Utilidades
Esta utilidad sirve para abrir y cerrar órdenes. El panel muestra el número de órdenes de Venta/Compra abiertas, el beneficio de Venta/Compra, el beneficio del gráfico y el beneficio de la cuenta. Puede cerrar ordenes de venta, ordenes de compra, ganancia grafica y ganancia de cuenta en un click. Puede configurar el número mágico para las órdenes abiertas por esta utilidad. Ajustes Tamaño del Lote Base Utilizar TP y SL automáticos en su divisa - configurar para calc TP y SL automáticos TP y SL
HungrySpiderMulti
Aleksandr Hudilainen
Utilidades
HungrySpiderMulti - es un panel de operaciones multidivisa fácil de usar que le permite operar con 28 pares de divisas en una sola ventana . El panel también le permite utilizar la rejilla, y trailing stop. Usando este panel el trader recibirá una notificación push sobre nuevos eventos. Abrir una orden: La apertura de una orden se realiza con un solo clic. Cerca del par de divisas deseado, en la sección Abrir, haga clic en el botón Vender o Comprar . Cuadrícula: Cerca del par requerido, hay un
Support Or Resistance Alert Broken MT4
Jhojan Alberto Tobon Monsalve
Utilidades
"Support or Resistance Alert Broken" es una herramienta sencilla y muy intuitiva que permite crear o eliminar soportes y/o resistencias horizontales y de tendencia con un simple click. Cuando la linea de soporte o resistencia son rotas por el precio de cierre al finalizar la vela actual, la herramienta "Support or Resistance Alert Broken" enviará una alerta con sonido, así como también una notificación a la aplicación de celular de MT4 ó MT5. Esta herramienta puede enviar alertas de varios pares
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilidades
Cerrar Todas las Órdenes para MT4 script - cierra absolutamente todas las órdenes, ya sean pendientes o de mercado. Las órdenes se cierran con los indicadores actuales de ganancias/pérdidas en el momento del cierre. El script es adecuado para momentos en los que necesita cerrar rápidamente todas las órdenes en los indicadores actuales. El script es muy fácil de usar, simplemente arrastre el script al gráfico y hará su trabajo. Agregame como amigo , tengo muchos otros productos útiles.
BuyLimit and SellLimit Grid MT4
Leonid Basis
Utilidades
El script BuyLimit_SellLimit_Grid abre órdenes pendientes BuyLimit y SellLimit. Basta con colocar este script en el gráfico con el par de divisas deseado. Antes de colocar todas las órdenes pendientes, se abre la ventana de entrada que le permite modificar todos los parámetros de entrada: LongPos - si es TRUE, se abre la orden BuyLimit. ShortPos - si es TRUE, se abre la orden SellLimit. InitLot - lote inicial. LotCoeff - si es 1, todas las órdenes pendientes tendrán el mismo tamaño de lote. Init
Smarter Trade Manager DEMO
Khalil Abokwaik
Utilidades
Esta es una versión DEMO de Smarter Trade Manager Smarter Trade Manager es una herramienta avanzada de gestión de operaciones que puede supervisar y gestionar sus operaciones manuales y EA de acuerdo con la configuración que elija. Funciona como un Asesor Experto (EA), no abre ninguna operación, pero cierra las operaciones según la configuración de cierre automático o al pulsar manualmente cualquiera de los botones de cierre. CARACTERÍSTICAS: Vista interactiva tridimensional de sus operaciones
FREE
Order Trailing Pro
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Trailing de órdenes: obtén el mejor precio de ejecución a medida que el mercado se mueve Las órdenes pendientes con trailing te permitirán mantener la distancia al precio de entrada en la distancia especificada. La orden se moverá si el precio del mercado se aleja de ella. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta | Contáctame si tienes alguna pregunta | Versión para MT5 Para activar el Trailing de Órdenes, debes configurar los 4 parámetros principales (en el panel):
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilidades
El Asesor Experto   repite   operaciones y posiciones un número preestablecido de veces en su cuenta   MetaTrader 4   . Copia todas las transacciones abiertas manualmente o por otro Asesor Experto. ¡Copia señales y aumenta el lote de señales   ! Aumenta la cantidad de otros EA. Se admiten las siguientes funciones: lote personalizado para operaciones copiadas, copia de Stop Loss, Take Profit, uso de trailing stop. Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar     Cómo
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilidades
Cerrar posiciones en MetaTrader 4 al alcanzar la ganancia / pérdida total con la función de seguimiento de ganancias. Puede habilitar las paradas virtuales (orden separada) , Cálculo y cierre para posiciones de COMPRA y VENTA por separado (COMPRA VENTA separada) , Cerrar y calcular todos los símbolos o solo el símbolo actual (Todos los símbolos) , Habilitar trailing con fines de lucro ( Trailing Profit ) Cierre sobre las pérdidas y ganancias totales en la moneda de depósito, puntos, % del saldo
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Otros productos de este autor
Dynamic background
Guo Sheng Zhao
Indicadores
En realidad, son las emociones las que influyen en las operaciones, y es capturarlas lo que hace que las operaciones sean rentables en última instancia. Es por eso que tengo un indicador 'Trend Ambient Light' que hace tres cosas para sus gráficos de trading: 1. Reconocer el estado del mercado de un vistazo Fondo azul oscuro → el mercado está en una fuerte tendencia larga Fondo rojo oscuro → el mercado está muy corto Fondo gris oscuro → el mercado se encuentra en un estado de equilibrio oscilan
SAMBAisgood
Guo Sheng Zhao
Indicadores
Indicador de identificación de máximos y mínimos de tendencia a largo plazo (exclusivo para operaciones a medio y largo plazo) I. Orientación básica del indicador Este indicador es una herramienta de análisis racionalizada centrada en las tendencias del mercado a largo plazo , diseñada para identificar los puntos de inflexión superior e inferior en variedades de negociación como el mercado de divisas y los metales preciosos. Al filtrar las señales de interferencia de los ciclos pequeños y median
ADX Dashboard MUTI
Guo Sheng Zhao
Indicadores
El ADX Dashboard V11.03 es un indicador profesional MT4 diseñado para proporcionar a los operadores una visión visual intuitiva de la fuerza de la tendencia y el sentimiento del mercado a través de múltiples marcos de tiempo. Integra los indicadores ADX (Índice Direccional Medio) y RSI (Índice de Fuerza Relativa), presentando los datos clave en un cuadro de mandos conciso para ayudar a los operadores a tomar decisiones rápidas e informadas sin un análisis complejo de los gráficos de los indicad
Fibopro
Guo Sheng Zhao
Indicadores
Manual de Usuario del Indicador FiboPro 2.11 I. Visión General FiboPro 2.11 es un indicador dinámico de soporte/resistencia Fibonacci para MT4. Calcula múltiples niveles de Fibonacci a través de una línea central dinámica y volatilidad, mostrando intuitivamente las tendencias del mercado (alcista/bajista/lateral) e identificando señales de sobrecompra/sobreventa. Adecuado para divisas, futuros, acciones, etc., se recomienda para M15+ marcos de tiempo para evitar el ruido a corto plazo. II. Guía
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario