Screener MT5

Un solo clic en el activo dentro del escáner y se abre instantáneamente en la misma ventana del gráfico. Nada de perder tiempo abriendo nuevas ventanas ni desplazándote por Market Watch — un clic y ya estás en el activo que deseas operar. Ideal para scalping, tape reading y para quienes necesitan velocidad.

Panel flotante 100% personalizable que puedes arrastrar a cualquier esquina del gráfico y ocultar con solo un clic en el botón “Screener”.

Principales filtros y ordenaciones disponibles:

Daily % (High → Low) - Mayores ganancias del día.

Daily % (Low → High) - Mayores pérdidas del día.

Spread (Low → High) - prioriza activos con menor spread

Relative Volume - destaca los que negocian muy por encima del promedio (movimiento fuerte)

Moving Average (above/below) - filtra solo activos en tendencia alcista o bajista.

Límite de cuántos activos mostrar (ej: top 10, top 20…)

Todo actualizado en tiempo real, directamente en el gráfico, sin necesidad de abrir otra ventana.

Perfecto para quienes operan acciones, mini índice, mini dólar, cripto, forex o cualquier activo disponible en tu bróker.

Nota: Para ver y filtrar símbolos, primero debes habilitarlos en la ventana Market Watch de MT5 (clic derecho en Market Watch → Show All o añadir manualmente los símbolos deseados).