Screener MT5

Screener MT5

Un solo clic en el activo dentro del escáner y se abre instantáneamente en la misma ventana del gráfico. Nada de perder tiempo abriendo nuevas ventanas ni desplazándote por Market Watch — un clic y ya estás en el activo que deseas operar. Ideal para scalping, tape reading y para quienes necesitan velocidad.
Panel flotante 100% personalizable que puedes arrastrar a cualquier esquina del gráfico y ocultar con solo un clic en el botón “Screener”.

Principales filtros y ordenaciones disponibles:

Daily % (High → Low) - Mayores ganancias del día.
Daily % (Low → High) - Mayores pérdidas del día.
Spread (Low → High) - prioriza activos con menor spread
Relative Volume - destaca los que negocian muy por encima del promedio (movimiento fuerte)
Moving Average (above/below) - filtra solo activos en tendencia alcista o bajista.
Límite de cuántos activos mostrar (ej: top 10, top 20…)

Todo actualizado en tiempo real, directamente en el gráfico, sin necesidad de abrir otra ventana.
Perfecto para quienes operan acciones, mini índice, mini dólar, cripto, forex o cualquier activo disponible en tu bróker.

Nota: Para ver y filtrar símbolos, primero debes habilitarlos en la ventana Market Watch de MT5 (clic derecho en Market Watch → Show All o añadir manualmente los símbolos deseados).


Productos recomendados
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indicadores
Monitor de ZONA ROJA Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5) RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas . Muestra visualmente: La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación) El precio de equilibrio En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales Este indicador no proporciona señales de entrada. No promet
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Indicadores
MT5 Drawdown Tracker - ¡Siga el rendimiento de su EA con precisión! Lleve su análisis de trading al siguiente nivel con nuestro indicador MT5 diseñado para monitorizar, registrar y reportar el drawdown de cualquier Asesor Experto. Tanto si está ajustando sus estrategias como optimizando la gestión del riesgo, esta herramienta le proporciona la información que necesita. Características principales: Seguimiento sin esfuerzo: Supervisa automáticamente los niveles de reducción de sus EAs con precis
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indicadores
Mega Spikes Max es un indicador especializado para índices sintéticos Boom y Crash que genera señales de trading con notificaciones automáticas de alerta. Características El indicador analiza las condiciones del mercado utilizando algoritmos propios y muestra flechas de compra/venta directamente en el gráfico. Funciona específicamente con los índices Boom y Crash en el marco temporal M5. La generación de señales combina múltiples métodos de análisis técnico para identificar posibles oportunidad
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
SlopeChannelB – una herramienta de análisis técnico que construye un canal de movimiento de precios inclinado, ofreciendo oportunidades únicas para evaluar la situación actual del mercado y encontrar señales de trading. Características principales del indicador: Canal de movimiento de precios inclinado : El indicador ayuda a visualizar los niveles de soporte y resistencia, que pueden indicar puntos potenciales de reversión o continuación de la tendencia. Varios colores de líneas y resaltado
PAX3 Price Action Indicator
Marco Aurelio Santos Costa
5 (5)
Indicadores
Usted probablemente no verá el poder del indicador en el backtest, porque utiliza 3 ventanas, algo que no se puede hacer, en la versión DEMO que ofrece el sitio. Confío 100% en mi trabajo y en mi indicador, si desea una versión de prueba, envíeme un mensaje, a diferencia de otros vendedores, que sólo quieren "vender", quiero si usted tiene una versión completa antes de alquilar y decidir. Descuento de Navidad 30% de descuento hasta el 25 Como te puedes imaginar, fue un fracaso, no digo que ning
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Indicadores
FULL TREND KILLER es un indicador basado en las Bandas de Bollingen y es fácil de usar; no hay que hacer ajustes internos. Está especialmente diseñado para índices sintéticos pero también funciona bien en activos Forex. El mejor marco temporal para usar en índices sintéticos es M15, esto es sólo un consejo, sin embargo puede ser usado en todos los marcos temporales. Ajustes : PERIODO DE BANDAS Notificación Push Notificación por Email Alerta Audible
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicadores
Echa un vistazo a mi TRADE PLANNER MT5 - muy recomendable para anticipar escenarios de cuenta antes de arriesgar dinero. Este es un indicador multisímbolo, multi-marco de tiempo, basado en tablas para MetaTrader 5 que identifica 46 tipos de formaciones de velas. Cada formación tiene su propia imagen para facilitar su reconocimiento. El indicador incluye patrones populares como Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing y velas tipo Doji. Puede comprobar la lista completa de patrones en las
SessionsRangeZone
Vladimir Utkin
Indicadores
Indicador RangeZone Visión general: El comercio mundial de divisas de Este a Oeste Los mercados financieros mundiales funcionan según el principio de sesiones de negociación continuas, en las que la actividad se desplaza con el sol de un centro financiero a otro. Comprender esta dinámica es clave para operar con éxito. Cómo se mueve el trading en el mundo: Sesión asiática ( Sydney, Tokio): Abre primero y marca la pauta de la volatilidad diaria Yen japonés, dólar australiano, índices asiáticos
Var moment pulse indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
VarMomentPulse es un algoritmo único de negociación manual desarrollado con precisión y flexibilidad en mente, basado en un extenso cúmulo de datos históricos. Su funcionamiento se basa en los principios de análisis de cruces entre medias móviles normalizadas y dispersiones a lo largo de varios intervalos de tiempo, lo que le permite descubrir nuevas oportunidades a la hora de evaluar las tendencias del mercado. Características principales del indicador VarMomentPulse: Adaptabilidad a la volati
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
Notification TouchGuard Alert
Alireza Zahedi
Indicadores
TouchGuard Alert - Alerta de precio avanzada e indicador de notificación para MetaTrader 5 (MT5 ) TouchGuard Alert es un sistema de Alerta y Notificación de precios rápido, ligero y altamente preciso diseñado para MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) . Envía automáticamente alertas en tiempo real , alertas emergentes, notificaciones por correo electrónico, notificaciones push y notificaciones de alerta temprana cuando el precio toca o se acerca a sus objetos gráficos. Características principa
Deep Bollinger Bands
Marat Sultanov
Indicadores
Cada indicador tiene sus ventajas e inconvenientes. Los indicadores tendenciales muestran buenas señales durante una tendencia, pero se quedan rezagados durante una coyuntura plana. Los indicadores planos prosperan en las fases planas, pero mueren en cuanto aparece una tendencia. Todo esto no sería un problema, si fuera fácil predecir cuando una tendencia plana cambia a una tendencia y cuando una tendencia cambia a una plana, pero en la práctica es una tarea extremadamente seria. ¿Qué pasaría si
Gold Market Regime Filter
Steven Pitacco
Indicadores
Gold Market Regime Filter - Indicador profesional de tendencia y condiciones de mercado para XAUUSD Gold Market Regime Filter es un indicador de trading profesional diseñado para identificar condiciones de mercado de alta calidad en XAUUSD , ayudando a los traders a evitar operaciones de baja probabilidad y centrarse sólo en entornos de tendencia favorables . Este indicador no genera señales de compra o venta . Su propósito es filtrar el mercado , permitiendo a los operadores y Asesores Exper
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Indicadores
TransitBlueOcean es un sistema de indicadores que utiliza el patrón de las olas del océano, para ayudar a saber cuándo comprar y cuándo vender. El sistema indicador es muy poderoso como las olas del océano. Únete al canal mql5 para TransitBlueOcean https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean Cómo utilizarlo: Acércate para que aparezca el Océano en tu gráfico. Compra cuando veas las velas, la vela estará por encima de la ola del océano (señal de compra). Vende cuando no veas las velas, la
Hybrid trend impulse indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
El indicador Hybrid Trend Impulse es una herramienta avanzada que combina enfoques modernos de análisis de tendencias e impulsos, ofreciendo capacidades únicas para una gestión eficaz de los depósitos. Principales ventajas del HybridTrendImpulse_indicator: Dinámica no lineal: El método de interacción entre los precios de apertura forma un modelo no lineal único que es particularmente sensible a las fluctuaciones significativas de los precios, aumentando su importancia y haciendo que el indicado
Ava 3
Sveinn FRIDFINNSSON
5 (1)
Asesores Expertos
AvA 3 SET archivos AvA 3 - HELLENIC: Sistema dinámico de trading multimódulo AvA 3 - HELLENIC es un sofisticado Asesor Experto meticulosamente diseñado para operadores de Forex serios que buscan una versatilidad y precisión excepcionales en la operativa automatizada. Este potente EA integra múltiples módulos de trading dentro de un marco flexible, proporcionando una solución de trading completa y adaptable a las diversas condiciones del mercado. En su núcleo, AvA 3 - HELLENIC cuenta con cuatro
Trade Worker PRO
Massimiliano Cianci
Asesores Expertos
Trade Worker PRO está diseñado para que sus operaciones sean consistentes y rentables a lo largo del tiempo. En el corazón de este Asesor Experto se encuentra un oscilador de Regresión Lineal que proporciona señales para las entradas y puntos de reversión para las salidas. El riesgo es manejado por un mecanismo DCA que agrega posiciones hasta que el precio revierte lo suficiente para convertir la operación en ganancia. Este mecanismo proporciona operaciones rentables la mayoría de las veces y se
Ichimoku Dashboard MT5
The Huy Phan
Indicadores
Este es el Tablero Ichimoku de MT5. Este tablero escaneará múltiples marcos de tiempo en la plataforma MT5, desde el gráfico M1 hasta el gráfico D1. Enviará las señales de compra/venta mediante una alerta en la plataforma o enviando una notificación a su teléfono o mensaje a través de un correo electrónico. La señal de compra/venta puede establecerse por el cruce de múltiples líneas: ej: línea tenkan-sen, línea kijun-sen, la nube o puede seleccionar el precio a cruzar o por encima/debajo de la n
Advanced Sessions Indicator MT5
Albertas Guscius
5 (1)
Indicadores
Indicador de Sesión MT5: Siga las horas de los mercados globales con precisión Impulse su estrategia de negociación con este indicador de sesión GRATUITO para MetaTrader 5 , diseñado para ayudarle a identificar sin esfuerzo las sesiones de negociación activas en los mercados mundiales. Perfecto para los operadores de divisas, acciones y materias primas, esta herramienta destaca las horas clave del mercado (asiático, europeo, norteamericano y superposiciones) directamente en su gráfico, asegurand
FREE
Stochastic Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
Indicadores
El indicador "Estocástico Avanzado " muestra las señales del indicador "Estocástico" directamente en el gráfico sin la presencia del propio indicador en la parte inferior de la pantalla. Las señales del indicador pueden visualizarse no sólo en el marco temporal actual, sino también en un marco temporal un nivel superior. Además, hemos implementado un sistema de filtro basado en el indicador de Media Móvil. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Visualización de
TradeForge AlphaGain AI
Akshay Chunilal Patil
Asesores Expertos
AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
TouchAlert Pro
Lù Hirata
Indicadores
Touch Alert Pro ¿Quieres aprovechar todas las oportunidades de trading, pero te resulta agotador mirar la gráfica todo el día? ¡Este indicador está diseñado para ti! Descripción del producto Touch Alert Pro es un indicador que envía notificaciones a la aplicación MetaTrader 5 cuando el precio alcanza un objeto de alerta en el gráfico. Puedes añadir y eliminar objetos de alerta directamente desde los botones visibles en el gráfico. Además, es posible establecer un límite de notificaciones po
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con el indicador FVG más limpio del mercado. Smart FVG Pro no es sólo otro detector de brecha. Está diseñado para operadores profesionales que necesitan filtrar el ruido y centrarse en las zonas de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con cada gap menor, Smart FVG Pro utiliza una lógica de filtrado avanzada (Tendencia + Volatilidad) y un sistema único de "Mitigación Inteligente" para eliminar
SQN Max indicator for MT5 by ITC
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador Sqn Max Sqn Max es un indicador exclusivo para operar en el mercado con gran eficacia. El indicador se basa en la acción del precio, la volatilidad y la tendencia. Este indicador es lo más sencillo posible, pero no demasiado. El indicador puede generar alertas para facilitar el proceso de negociación. Usted no tiene que estar todo el día delante de su pantalla. El indicador se puede utilizar con cualquier clase de activos y con cualquier marco de tiempo. Es posible lograr mejores resul
Visual Dragon State Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Dragon State es una potente herramienta de trading diseñada para potenciar a los traders dándoles las bases para optimizarlo aún más. Este indicador no está optimizado, por lo que es una opción perfecta para los operadores a los que les gusta ajustar y personalizar las herramientas de negociación para adaptarlas a sus estrategias únicas. La lógica detrás del indicador El indicador Dragon State identifica los movimientos fundamentales del mercado utilizando estos componentes: Señale
Multi Level ATR and Moving Average Band Indicator
Nguyen Trung Khiem
Indicadores
Resumen El Indicador de ATR Multinivel y Bandas de Promedio Móvil es una herramienta potente diseñada para ayudar a los traders a identificar tendencias del mercado, niveles de soporte y resistencia, y volatilidad. El indicador combina múltiples medias móviles con un multiplicador de ATR (rango verdadero promedio) para crear un gráfico de bandas visual alrededor de la fluctuación de los precios. Ayuda a los traders a detectar posibles áreas de reversión, condiciones de tendencia y zonas de conso
FREE
Visual Momentum Flow Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Visual de Flujo de Momento: Descifre la verdadera intención del mercado ¿Está cansado de los indicadores que sólo funcionan en mercados con tendencia y le confunden durante las consolidaciones? ¿Le cuesta distinguir entre una auténtica ruptura del impulso y un movimiento en falso dentro de un mercado oscilante? El indicador Visual Momentum Flow es la solución. Esta herramienta meticulosamente diseñada no se limita a seguir tendencias, sino que interpreta el carácter mismo del mercado,
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indicadores
Información básica. Para realizar su trabajo, el indicador toma datos sobre volúmenes de un marco temporal inferior, construye Perfiles de Mercado para un marco temporal superior y un histograma para el marco temporal actual. El indicador comienza en varias etapas. En este caso, aparecen mensajes como: "Build Source & Target TF. Step: ..." . El proceso puede acelerarse cambiando el parámetro de entrada Milisegundos entre pasos - la velocidad de inicialización. El valor final de este parámetro es
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
El indicador Ichimoku Kinko Hyo sirve para el trading tendencial y se utiliza prácticamente en todos los mercados. Este indicador es único en muchos sentidos. Sin embargo, su ventaja principal consiste en ofrecer a los traders muchos puntos de referencia que permiten formar un concepto más comprensivo y completo sobre el movimiento del precio. Esta profundidad del análisis y una exclusiva claridad del indicador permite a los traders distinguir rápidamente las posibilidades comerciales y seleccio
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
Otros productos de este autor
Shortcuts MT5 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Comandos clave B – Comprar. S – Vender. L – Buy Limit. M – Sell Limit. U – Buy Stop. N – Sell Stop. C – Cierra todas las posiciones abiertas. X – Cierra una posición específica. Z – Cancela todas las órdenes pendientes. T – Trailing stop. P – Parcial. K – Breakeven. A - Asistente de Trading 1-2-3 - Compra (lotes personalizables) 4-5-6 - Venta (lotes personalizables) El control mediante tecla de acceso rápido puede habilitarse o deshabilitarse según sea necesario. Nota: Los atajos predeterminado
ROC Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
ROC Coloreado con Media Móvil y Alertas - Indicador Avanzado de Momentum ¡Rate of Change (ROC) mejorado! Este indicador personalizado para MetaTrader 5 ofrece una visión clara e intuitiva del momentum del mercado, ideal para traders que buscan señales precisas de aceleración o desaceleración de tendencias. ¿Qué es el ROC y sus ventajas? El Rate of Change (ROC) es un oscilador de momentum puro que mide la variación porcentual del precio en relación con un período anterior. Destaca la velocidad y
ClassicMACD
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Indicadores
MACD Clásico para MetaTrader 5 Este indicador ofrece una implementación fiel del clásico Moving Average Convergence Divergence (MACD) diseñado originalmente por Gerald Appel, adaptado específicamente para MetaTrader 5. Permite a los traders identificar tendencias de mercado, cambios de momentum y puntos potenciales de reversión a través de sus componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. La línea MACD se calcula como la diferencia entre dos medias móviles exponenci
Scale Fixed
Pablo Filipe Soares De Almeida
5 (1)
Utilidades
Fixed Scale Indicator para MetaTrader 5 Este indicador permite activar o desactivar una escala de precios fija en los gráficos de MetaTrader 5. Centra el precio en el gráfico y ajusta automáticamente la escala según los movimientos del mercado. Funcionalidad Activar/Desactivar escala fija: Se puede alternar haciendo triple clic en el eje de precios (lado derecho del gráfico). Centrado de precios: Mantiene el precio en el centro del gráfico durante los movimientos del mercado. Ajuste automático d
Shortcuts MT4 Hotkeys Scalping
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MT4 Hotkeys – Herramienta de gestión de órdenes y posiciones Esta herramienta permite a los usuarios gestionar órdenes y posiciones en la plataforma MetaTrader 4 mediante atajos de teclado. Soporta ejecución de órdenes, cierre de posiciones, ajustes de trailing stop y gestión de riesgo a través de configuraciones personalizables. Comandos clave “B”: Coloca una orden de compra. “S”: Coloca una orden de venta. “C”: Cierra todas las posiciones abiertas. “X”: Cierra una posición específica (la más
MultiChart Pro
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
MultiChart Pro – Herramienta de Gestión de Gráficos para MetaTrader 5 Este Asesor Experto (EA) permite automatizar la apertura y configuración de gráficos en MetaTrader 5. Admite la configuración de hasta cuatro gráficos con marcos temporales y plantillas específicas, incluidos los gráficos offline. Funcionalidad Apertura de Gráficos: Abre hasta tres gráficos adicionales (por ejemplo, D1, M1, M15) y un gráfico offline (por ejemplo, 10 segundos), configurando el gráfico actual (por ejemplo, M5).
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Partial
Pablo Filipe Soares De Almeida
Utilidades
Partial Close Manager – Herramienta de Ajuste de Volumen de Operaciones Esta herramienta permite realizar cierres parciales en operaciones abiertas en MetaTrader 5. Funcionalidad Cierre Parcial: Cierra una parte de las operaciones abiertas con una sola acción. Cálculo de Volumen: Calcula automáticamente el volumen a cerrar, eliminando la entrada manual. Soporte Multiorden: Aplica cierres parciales a todas las órdenes abiertas del mismo símbolo simultáneamente. Tabla Movible: Haz clic y mantén el
HighLow Fury EA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Asesores Expertos
HighLow Fury EA robot de trading de ruptura con gestión de riesgo y capital. Tamaño de lote dinámico basado en el porcentaje de riesgo de la cuenta o lotes fijos Límites diarios de ganancia/pérdida para proteger el capital Reducción inteligente del capital después de ganancias/pérdidas objetivo Múltiples opciones de trailing stop (Highest/Lowest, velas anteriores) Filtros personalizados de hora/día + control de duración de la posición Configurado con parámetros optimizados para XAUUSD (2025). Lo
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Day Of Week SMA
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El indicador SMA del Día de la Semana calcula una media móvil basada en los precios de cierre de un día específico de la semana elegido por el usuario. Soporta varios tipos de medias móviles, incluyendo Simple (SMA), Exponencial (EMA), Suavizada (SMMA) y Ponderada Lineal (LWMA). El período define cuántas instancias del día seleccionado se incluyen en el cálculo. Esta herramienta es útil para analizar patrones semanales en los mercados financieros, ayudando a los traders a identificar tendencias
High Low MTF
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
High Low MTF - Multi-Timeframe Niveles Altos y Bajos High Low MTF es un indicador profesional diseñado para operadores que desean visualizar potentes zonas de soporte y resistencia basadas en máximos y mínimos de cualquier marco temporal. Le permite visualizar niveles máximos y mínimos de periodos más pequeños o más altos directamente en su gráfico actual, proporcionando una visión completa del mercado en múltiples marcos temporales. Funciona para day traders, scalpers, swing traders e incluso
Seasonal Cycle
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Seasonal MT5 Indicator Descubre el poder de la estacionalidad del mercado con el indicador Seasonal MT5, diseñado para el marco temporal diario. Permite identificar y visualizar patrones de precios recurrentes basados en datos históricos, ideal para traders de forex, acciones o materias primas. Funciones clave: Traza una línea de tendencia estacional basada en precios históricos diarios. Muestra una línea recta que conecta los extremos estacionales. Dibuja líneas mensuales para observar patrones
GSV Williams
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
GSV – Guided Swing Value Levels El GSV – Guided Swing Value Levels es un indicador exclusivo desarrollado para traders que buscan identificar zonas de precio donde el mercado tiende a reaccionar con mayor precisión estadística. Su cálculo está inspirado en los conceptos presentados por Larry Williams en su libro “Long-Term Secrets to Short-Term Trading” , donde destaca la importancia de promediar las oscilaciones del mercado para prever niveles en los que el precio probablemente se detendrá, cor
Trading Report
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Trading Report es un indicador visual ligero y extremadamente funcional que muestra en tiempo real la información principal de tu cuenta y trading — todo en un único panel elegante, totalmente arrastrable y de diseño minimalista. Características principales Actualización en cada tick (posición abierta y P/L flotante en tiempo real) Detalles de la posición actual (BUY/SELL + volumen + precio de entrada + P/L con color verde/rojo) Daily P/L y variación del balance del día (color automático: verde=
Pivot Price Round
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Pivot Round Price es un indicador basado en las fórmulas clásicas de Pivot Points (Classic Pivots), manteniendo exactamente los cálculos originales de soporte, resistencia y pivot central, sin alterar ninguna parte de la matemática estándar utilizada. La diferencia y principal ventaja de este indicador es que los niveles se ajustan automáticamente a precios redondeados, facilitando la visualización en activos con múltiples decimales y volviendo los niveles mucho más relevantes en el gráfico real
Avwap
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Avwap Principales recursos: VWAP diario automático (reinicia perfectamente cada día a las 00:00 hora del servidor) 8 tipos de precio para el cálculo: Close, (H+L+C)/3, (H+L)/2, (O+C)/2, (O+H+L+C)/4 y más Modo VWAP Anclado: solo arrastra la línea vertical a cualquier punto del pasado y el VWAP se recalcula instantáneamente desde ese momento Color, grosor y estilo de la línea vertical 100% configurables (tú eliges cómo ver la ancla) Sin etiquetas o textos en el gráfico Código extremadamente optimi
LBR Oscillator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
LBR Oscillator – 3/10 Oscillator El LBR Oscillator es una versión mejorada del clásico 3/10 Oscillator, ampliamente utilizado y popularizado por la trader profesional Linda Raschke. Este indicador fue desarrollado siguiendo la configuración estándar original utilizada por Linda Raschke, con medias móviles de 3 y 10 períodos y una línea de señal de 16 períodos, enfocado en la lectura del momentum y los cambios en el ritmo del mercado. Base Conceptual – Cómo Linda Raschke utiliza el 3/10 Oscillato
Keltner Channel Color
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
El Keltner Channel Color es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MQL5) diseñado para mejorar la visualización de tendencias y volatilidad en el gráfico. Colorea las barras o velas según su posición relativa al Canal de Keltner, ayudando a los traders a identificar rápidamente zonas de alta, baja y breakout. Ideal para estrategias de trend following, scalping o análisis de volatilidad, este indicador simplifica la lectura del mercado al destacar barras por encima o por debajo de las band
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario