SmartTrader Signal

MultiSignalPro - Indicador de Trading

Descripción:

MultiSignal Pro es un completoindicador de tradingquecombina señales de cruce de EMA, reconocimiento de patrones Pinbar yanálisis de Perfil de Volumen para identificaroportunidades detrading.

Cómooperar:

Señales de Entrada:

  • Flechasverdes: Señales de compra -entrar en posiciones largas
  • Flechas rojas:Señales de venta- posiciones cortas

Análisis devolumen:

  • Histograma azul: Muestra ladistribución del volumen de negociaciónentre los niveles de precios
  • Línea amarilla: Punto de Control (POC) -nivel de precios másnegociado, actúa comosoporte/resistencia

Estrategia denegociación:

  • Comprar: Cuandoaparezca la flecha verde , entre en posición larga
  • Vender: Cuando aparezca la flecha roja,entrar enposición corta
  • Stop Loss:Por debajo/por encima dela vela de señal
  • Toma de beneficios : Utilicela líneaamarilla POC o establezca la relación riesgo-recompensa

Características principales:

  • Confirmación deseñal múltiple
  • Niveles desoporte/resistencia basados en el volumen.
  • S eñales visuales de flecha para facilitar la negociación
  • Punto de control paraguiarla salida

Mejoresmarcos temporales:

  • M15 a H4para swing trading
  • H1 para day trading

Gestión del riesgo:

Utilice siempreuntamaño de posición y un stop loss adecuados.Combínelo conanálisis demercadopara obtener mejores resultados.


