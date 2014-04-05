SmartTrader Signal
- Indicadores
- Minh Phuong Phung
- Versión: 1.0
MultiSignalPro - Indicador de Trading
Descripción:MultiSignal Pro es un completoindicador de tradingquecombina señales de cruce de EMA, reconocimiento de patrones Pinbar yanálisis de Perfil de Volumen para identificaroportunidades detrading.
Cómooperar:
Señales de Entrada:
- Flechasverdes: Señales de compra -entrar en posiciones largas
- Flechas rojas:Señales de venta- posiciones cortas
Análisis devolumen:
- Histograma azul: Muestra ladistribución del volumen de negociaciónentre los niveles de precios
- Línea amarilla: Punto de Control (POC) -nivel de precios másnegociado, actúa comosoporte/resistencia
Estrategia denegociación:
- Comprar: Cuandoaparezca la flecha verde , entre en posición larga
- Vender: Cuando aparezca la flecha roja,entrar enposición corta
- Stop Loss:Por debajo/por encima dela vela de señal
- Toma de beneficios : Utilicela líneaamarilla POC o establezca la relación riesgo-recompensa
Características principales:
- ✅Confirmación deseñal múltiple
- ✅ Niveles desoporte/resistencia basados en el volumen.
- ✅ S eñales visuales de flecha para facilitar la negociación
- ✅ Punto de control paraguiarla salida
Mejoresmarcos temporales:
- M15 a H4para swing trading
- H1 para day trading