Trend Apex

Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima.

El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas.

Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los principales pares JPY, NAS100, SP500, US30 y XAUUSD.

Notas importantes

Operar implica riesgo y los resultados varían según el broker, el símbolo, la configuración y las condiciones del mercado. Este EA no garantiza beneficios y los resultados de pruebas pasadas no son una garantía de rendimiento futuro.

Resumen de la estrategia

Las entradas se basan en condiciones MACD combinadas con filtros precio-acción. Las posiciones se abren en ambas direcciones de compra y venta dependiendo de las reglas y el estado del mercado.

Cada operación utiliza un stop loss predefinido y un método de toma de beneficios en dos fases con riesgo dividido entre los objetivos. Existe un trailing stop que se activa cuando se alcanza el primer objetivo.

Características principales

  • Sin martingala, rejilla ni lógica de cobertura.
  • Gestión de Stop Loss y Take Profit por posición
  • Estructura de toma de beneficios en dos fases
  • Trailing stop opcional después de TP1
  • Negociación multisímbolo desde un gráfico
  • Controles de riesgo configurables, incluidos límites de reducción
  • Diseñado para una configuración mínima y un funcionamiento sencillo

Configuración recomendada

Símbolo Adjuntar a cualquier símbolo con el que opere el EA (ejemplo: USDJPY)
Marco temporal M15
Capital Mínimo $1000 (ejemplo orientativo; ajuste la configuración de riesgo a su cuenta)
Broker ICMarkets preferido; compatible con otros brokers
Tipo de cuenta Cualquiera
VPS Recomendado para un funcionamiento estable 24/5
Modo Backtesting Cualquier

Cómo empezar

Instale el EA, adjúntelo a un gráfico M15, active AutoTrading y revise los ajustes de riesgo y símbolo antes de ejecutarlo. Para una mejor práctica, pruebe primero en una cuenta demo para confirmar la ejecución y las condiciones del broker.

