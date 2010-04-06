Trend Apex
- Asesores Expertos
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas.
Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los principales pares JPY, NAS100, SP500, US30 y XAUUSD.
Notas importantes
Operar implica riesgo y los resultados varían según el broker, el símbolo, la configuración y las condiciones del mercado. Este EA no garantiza beneficios y los resultados de pruebas pasadas no son una garantía de rendimiento futuro.
Resumen de la estrategia
Las entradas se basan en condiciones MACD combinadas con filtros precio-acción. Las posiciones se abren en ambas direcciones de compra y venta dependiendo de las reglas y el estado del mercado.
Cada operación utiliza un stop loss predefinido y un método de toma de beneficios en dos fases con riesgo dividido entre los objetivos. Existe un trailing stop que se activa cuando se alcanza el primer objetivo.
Características principales
- Sin martingala, rejilla ni lógica de cobertura.
- Gestión de Stop Loss y Take Profit por posición
- Estructura de toma de beneficios en dos fases
- Trailing stop opcional después de TP1
- Negociación multisímbolo desde un gráfico
- Controles de riesgo configurables, incluidos límites de reducción
- Diseñado para una configuración mínima y un funcionamiento sencillo
Configuración recomendada
|Símbolo
|Adjuntar a cualquier símbolo con el que opere el EA (ejemplo: USDJPY)
|Marco temporal
|M15
|Capital
|Mínimo $1000 (ejemplo orientativo; ajuste la configuración de riesgo a su cuenta)
|Broker
|ICMarkets preferido; compatible con otros brokers
|Tipo de cuenta
|Cualquiera
|VPS
|Recomendado para un funcionamiento estable 24/5
|Modo Backtesting
|Cualquier
Cómo empezar
Instale el EA, adjúntelo a un gráfico M15, active AutoTrading y revise los ajustes de riesgo y símbolo antes de ejecutarlo. Para una mejor práctica, pruebe primero en una cuenta demo para confirmar la ejecución y las condiciones del broker.