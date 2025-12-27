Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen.

Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten.

Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören die wichtigsten JPY-Paare, NAS100, SP500, US30 und XAUUSD.

Wichtige Hinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse variieren je nach Broker, Symbol, Einstellungen und Marktbedingungen. Dieser EA garantiert keine Gewinne und frühere Testergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Überblick über die Strategie

Einstiege basieren auf MACD-Bedingungen in Kombination mit Preis-Aktions-Filtern. Positionen werden sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung eröffnet, abhängig von den Regeln und dem Marktzustand.

Jeder Handel verwendet einen vordefinierten Stop-Loss und einen zweistufigen Take-Profit-Ansatz, wobei das Risiko zwischen den Zielen aufgeteilt wird. Ein Trailing-Stop ist verfügbar und wird aktiviert, sobald das erste Ziel erreicht ist.

Wichtigste Merkmale

Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Handelslogik

Stop-Loss- und Take-Profit-Management pro Position

Zweistufige Take-Profit-Struktur

Optionaler Trailing-Stop nach TP1

Multi-Symbol-Handel von einem Chart aus

Konfigurierbare Risikokontrollen, einschließlich Drawdown-Limits

Konzipiert für minimale Konfiguration und unkomplizierten Betrieb

Empfohlenes Setup

Symbol Hängen Sie ein beliebiges Symbol an, mit dem der EA handelt (Beispiel: USDJPY) Zeitrahmen M15 Kapital Minimum $1000 (Beispielrichtlinie; passen Sie die Risikoeinstellungen an Ihr Konto an) Makler ICMarkets bevorzugt; kompatibel mit anderen Brokern Konto-Typ Beliebig VPS Empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb Backtesting-Modus Beliebig

Erste Schritte

Installieren Sie den EA, verbinden Sie ihn mit einem M15-Chart, aktivieren Sie AutoTrading und überprüfen Sie die Risiko- und Symboleinstellungen, bevor Sie ihn ausführen. Testen Sie den EA am besten zuerst auf einem Demokonto, um die Ausführung und die Brokerbedingungen zu bestätigen.