Trend Apex
- Experten
- Levi Dane Benjamin
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten.
Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören die wichtigsten JPY-Paare, NAS100, SP500, US30 und XAUUSD.
Wichtige Hinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse variieren je nach Broker, Symbol, Einstellungen und Marktbedingungen. Dieser EA garantiert keine Gewinne und frühere Testergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.
Überblick über die Strategie
Einstiege basieren auf MACD-Bedingungen in Kombination mit Preis-Aktions-Filtern. Positionen werden sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung eröffnet, abhängig von den Regeln und dem Marktzustand.
Jeder Handel verwendet einen vordefinierten Stop-Loss und einen zweistufigen Take-Profit-Ansatz, wobei das Risiko zwischen den Zielen aufgeteilt wird. Ein Trailing-Stop ist verfügbar und wird aktiviert, sobald das erste Ziel erreicht ist.
Wichtigste Merkmale
- Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Handelslogik
- Stop-Loss- und Take-Profit-Management pro Position
- Zweistufige Take-Profit-Struktur
- Optionaler Trailing-Stop nach TP1
- Multi-Symbol-Handel von einem Chart aus
- Konfigurierbare Risikokontrollen, einschließlich Drawdown-Limits
- Konzipiert für minimale Konfiguration und unkomplizierten Betrieb
Empfohlenes Setup
|Symbol
|Hängen Sie ein beliebiges Symbol an, mit dem der EA handelt (Beispiel: USDJPY)
|Zeitrahmen
|M15
|Kapital
|Minimum $1000 (Beispielrichtlinie; passen Sie die Risikoeinstellungen an Ihr Konto an)
|Makler
|ICMarkets bevorzugt; kompatibel mit anderen Brokern
|Konto-Typ
|Beliebig
|VPS
|Empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb
|Backtesting-Modus
|Beliebig
Erste Schritte
Installieren Sie den EA, verbinden Sie ihn mit einem M15-Chart, aktivieren Sie AutoTrading und überprüfen Sie die Risiko- und Symboleinstellungen, bevor Sie ihn ausführen. Testen Sie den EA am besten zuerst auf einem Demokonto, um die Ausführung und die Brokerbedingungen zu bestätigen.