Trend Apex

Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen.

Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten.

Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören die wichtigsten JPY-Paare, NAS100, SP500, US30 und XAUUSD.

Wichtige Hinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden und die Ergebnisse variieren je nach Broker, Symbol, Einstellungen und Marktbedingungen. Dieser EA garantiert keine Gewinne und frühere Testergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Überblick über die Strategie

Einstiege basieren auf MACD-Bedingungen in Kombination mit Preis-Aktions-Filtern. Positionen werden sowohl in Kauf- als auch in Verkaufsrichtung eröffnet, abhängig von den Regeln und dem Marktzustand.

Jeder Handel verwendet einen vordefinierten Stop-Loss und einen zweistufigen Take-Profit-Ansatz, wobei das Risiko zwischen den Zielen aufgeteilt wird. Ein Trailing-Stop ist verfügbar und wird aktiviert, sobald das erste Ziel erreicht ist.

Wichtigste Merkmale

  • Keine Martingale-, Grid- oder Hedging-Handelslogik
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Management pro Position
  • Zweistufige Take-Profit-Struktur
  • Optionaler Trailing-Stop nach TP1
  • Multi-Symbol-Handel von einem Chart aus
  • Konfigurierbare Risikokontrollen, einschließlich Drawdown-Limits
  • Konzipiert für minimale Konfiguration und unkomplizierten Betrieb

Empfohlenes Setup

Symbol Hängen Sie ein beliebiges Symbol an, mit dem der EA handelt (Beispiel: USDJPY)
Zeitrahmen M15
Kapital Minimum $1000 (Beispielrichtlinie; passen Sie die Risikoeinstellungen an Ihr Konto an)
Makler ICMarkets bevorzugt; kompatibel mit anderen Brokern
Konto-Typ Beliebig
VPS Empfohlen für stabilen 24/5 Betrieb
Backtesting-Modus Beliebig

Erste Schritte

Installieren Sie den EA, verbinden Sie ihn mit einem M15-Chart, aktivieren Sie AutoTrading und überprüfen Sie die Risiko- und Symboleinstellungen, bevor Sie ihn ausführen. Testen Sie den EA am besten zuerst auf einem Demokonto, um die Ausführung und die Brokerbedingungen zu bestätigen.

Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei.
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen.
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei.
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades aus Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche.
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilitys
Kopieren Sie Signale von jedem Kanal, dem Sie angehören (einschließlich privater und eingeschränkter Kanäle) direkt auf Ihren MT4.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen.
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören ( ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT5.
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter!
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Discord und werden Sie ein Signalanbieter!
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT5 an Discord und werden Sie zum Signalanbieter!
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (   ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen  direkt auf Ihren MT4.
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und professionellen Risikokontrollen. Verwenden Sie es, um Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination zu spiegeln.
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Dieses leistungsstarke Tool stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Handelssignale verpassen, da es Sie sofort benachrichtigt, wenn bestimmte Indikatoren Signale erzeugen.
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilitys
Dieses Programm ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades von Ihrem MetaTrader-Konto direkt in Notion zu exportieren, und das mit einer sehr benutzerfreundlichen Oberfläche.
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilitys
Senden Sie vollständig anpassbare Signale von MT4 an Telegram und werden Sie zum Signalanbieter!
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilitys
Kopieren Sie Trades lokal zwischen MetaTrader-Terminals mit einer einfachen Schnittstelle und starken Risikokontrollen. Spiegeln Sie Trades zwischen Konten, Brokern und Plattformen in jeder MT4/MT5-Kombination.
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Experten
Revert Edge ist ein sorgfältig entwickelter Algorithmus, der auf über 7 Jahren Erfahrung im Live-Handel basiert. Sein Hauptaugenmerk liegt auf langsamem, stetigem Kontowachstum mit Schwerpunkt auf langfristiger Leistung und nicht auf unhaltbaren, schnellen, kurzfristigen Gewinnen.
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Experten
Trend Alpha ist ein automatisierter Expert Advisor aus dem DaneTrades EA Portfolio. Er basiert auf einem regelbasierten, trendfolgenden Ausbruchsansatz unter Verwendung von Preisaktionen, mit zusätzlichen Preisaktionsfiltern, die helfen, Setups zu qualifizieren.
