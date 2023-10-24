MT4 To Telegram Sender

3.5
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en minutos!

Guía del Usuario + Demo | Versión MT5 | Versión Discord

Si deseas probar una demo, por favor ve a la Guía del Usuario.

El Enviador de MT4 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias.


Características de MT4 a Telegram

  • Personaliza totalmente la señal según tus preferencias con una gran cantidad de opciones
  • Agrega tus propios mensajes personalizados antes o después de tu señal. Esto puede ser etiquetas, enlaces, canales o cualquier otra cosa
  • Agrega, elimina, personaliza emojis en la señal. O puedes eliminarlos todos.
  • Filtra las operaciones a enviar por Símbolo o Número Mágico
  • Excluye el envío de símbolos específicos
  • Excluye el envío de números mágicos específicos
  • Personaliza qué detalles de operación enviar con la señal
  • Envía capturas de pantalla con las señales
  • Personaliza qué tipos de señales enviar
  • Envía informes diarios, semanales, mensuales y de tiempo personalizado del rendimiento de la señal

Siempre estoy dispuesto a mejorar el producto, así que si tienes características que te gustaría ver, deja un comentario o envíame un mensaje.
Comentarios 6
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

Respuesta al comentario