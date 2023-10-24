Telegram To MT4 Receiver

3.67

Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4. 

Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones.

Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos!

Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord

Si desea probar una demostración, consulte la guía del usuario.

¡El Receptor de Telegram a MT5 NO funciona en el probador de estrategias!


Funciones de Telegram a MT4

  • Copie señales de varios canales a la vez
  • Copie señales de canales privados y restringidos
  • No se requiere token de bot ni ID de chat (aún puede usarlos si es necesario por alguna razón)
  • Opere utilizando un porcentaje de riesgo o un lote fijo
  • Excluya símbolos específicos
  • Elija copiar todas las señales o personalizar cuáles señales copiar
  • Configure palabras y frases para reconocer todas las señales (el valor predeterminado debería funcionar para el 99% de los proveedores de señales)
  • Configure la configuración de tiempo y día para copiar señales solo cuando lo desee
  • Establezca una cantidad máxima de operaciones para tener abiertas al mismo tiempo

Administración de Operaciones y Posiciones

  • Utilice la gestión desde señales o desde la configuración automática
  • Detenga el sobrecomercio y el comercio por venganza estableciendo el máximo de operaciones por mes, semana, día, hora o minutos.
  • Soporte tanto para órdenes de mercado como pendientes
  • Objetivo máximo de beneficio diario en $ para asegurar posiciones y detener el sobrecomercio
  • Objetivo máximo de beneficio diario en % para asegurar posiciones
  • Operaciones abiertas máximas para limitar riesgos y exposición
  • Tome automáticamente parciales utilizando RR, pips o precio
  • Vaya automáticamente al punto de equilibrio cuando se alcance TP1 o TP2

Enviar Notificaciones

  • Elija entre alertas, notificaciones push y por correo electrónico
  • Notifique si la orden alcanza SL o TP
  • Notifique si la orden va al punto de equilibrio
  • Notifique si se toma un parcial
  • Notifique si se alcanza la pérdida diaria máxima
  • Notifique si se alcanza el beneficio diario máximo
  • Notifique si el comercio se restringe
  • Notifique si el comercio se permite

Estadísticas Visuales de la Cuenta

  • Revise el rendimiento de la cuenta y estadísticas como la tasa de ganancias, tasa de pérdidas, operaciones totales, etc.
  • Visualice el rendimiento comercial y obtenga un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo, número mágico y rango de fechas.
  • Revise y vea qué señales son más rentables
  • Revise el resumen del rendimiento del símbolo y las estadísticas

Siempre estoy dispuesto a mejorar el producto, así que si tiene características que le gustaría ver, deje un comentario o envíeme un mensaje. ```
Comentarios 6
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Productos recomendados
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Unlimited Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Unlimited Binary Options Copier Remote es una poderosa herramienta para copiar operaciones de opciones binarias de forma remota entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir sus operaciones de opciones binarias con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a un número ilimitado de receptores y un receptor puede obtener operaciones de un número ilimitad
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicadores
El indicador Point61 es el resultado de muchos años de seguimiento del comportamiento de los precios de los pares de divisas y los metales. No es ningún secreto que, en tiempos de incertidumbre, los operadores buscan posibles niveles de soporte y resistencia, el punto en el que el precio debería detener su movimiento. Existen 2 escenarios posibles en estos puntos: 1 . Retroceso (corrección) a la dirección opuesta; 2 . Avance para continuar el movimiento. Muy a menudo estos puntos se util
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Indicadores
"Impulsos y Correcciones 4" se ha creado para ayudar a los operadores a navegar por la situación del mercado. El indicador muestra "Impulsos" al alza y a la baja de los movimientos de los precios en varios marcos temporales. Estos impulsos son la base para determinar la "Base ", que se compone de zonas de " Correcciones" de los movimientos de los precios, así como de zonas "Potenciales " para posibles escenarios de movimiento de los precios. Los impulsos al alza y a la baja se determinan a part
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Candles Pattern Scanner EA
Jarek Paciorek
Utilidades
Este escáner es una herramienta utilizada para apoyar el comercio. El escáner busca en un amplio mercado, en tiempo real configuraciones, creadas por arreglos mutuos de velas (patrón de velas). Sus características básicas son: 8 setups de trading implementados (es posible añadir más setups, versiones adicionales del escáner), la posibilidad de escanear simultáneamente, todos los instrumentos financieros disponibles en la plataforma, la posibilidad de escaneo simultáneo, en todos los plazos dispo
Gold Bricks FX Gold
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Gold Bricks FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PR
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
Indicadores
Función del indicador Este índice compra y vende de acuerdo con el color, el tiempo de uso es de una hora, por favor, ejecute la prueba en un ciclo de 30 minutos Es mejor utilizar 1H para la prueba Acerca de las preguntas de actualización Para adaptarse mejor a las fluctuaciones del mercado, la empresa actualiza periódicamente los indicadores. Ciclo del producto y tiempo de negociación aplicable a los indicadores Par de divisas principal aplicable EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD
Easy Trade share to MT4 Client
Jalitha K Johny
Utilidades
Descripción del producto: MT4 Copiador de Operaciones con Características Avanzadas MT4 Trade Copier está diseñado para agilizar y mejorar su experiencia de trading, permitiendo la replicación de operaciones a través de múltiples cuentas. Ofrece características avanzadas para atender a las diferentes necesidades y preferencias de negociación. Características: Selección Maestro/Esclavo: Elija fácilmente entre los modos maestro y esclavo para gestionar las operaciones con eficacia. Multiplica
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Niveles automáticos de punto de equilibrio Usando   esta   utilidad ,   p uedes activar el movimiento automático del SL, cuando la operación alcance un beneficio deseado.  Especialmente   importante   para   los   traders   a   corto plazo   .   La opción de desplazamiento también está disponible: se puede proteger algo de beneficio. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Proceso de activación de la función
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Invincible Arrow
Quan Li
Indicadores
Se trata de un indicador de flecha sin función de futuro, desarrollado en base a los algoritmos de negociación de beneficios más avanzados.Cuenta con el módulo de análisis de tendencia dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencia de mercado más reciente y altamente eficaz. Cuenta con el módulo de análisis de tendencias dual más innovador y avanzado, así como con el algoritmo de predicción de tendencias de mercado más reciente y eficaz. Cuenta con el módulo
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilidades
El Asesor Experto Auto Trade Copier se utiliza para copiar las operaciones en varias cuantas/terminales de MetaTrader 4 con una precisión de 100%. Utilizando esta herramienta Usted puede actuar como proveedor (fuente), o bien como receptor. Todas las acciones de trading serán copiadas desde el proveedor hasta el receptor sin retardos. Demo: Puede descargar su versión demo para probarla: https://www.mql5.com/es/market/product/4904 Información: Si quiere realizar el copiado a varios ordenadores ví
Inform Panel For ALL Symbols
Valeriy Medvedev
1 (1)
Utilidades
Inform Panel For ALL Symbols - Gestión avanzada de operaciones con múltiples instrumentos Inform Panel For ALL Symbols es una sofisticada herramienta de gestión de operaciones diseñada para agilizar el control de todos los instrumentos financieros de la cartera de un operador, eliminando la necesidad de vincularlo a gráficos específicos. Su principal innovación radica en el uso de niveles virtuales modificables para el stop loss (SL) y el take profit (TP), lo que permite un cierre discreto de la
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
El indicador de tendencia escalonada El indicador Stepping Trend utiliza el rango verdadero promedio (indicador ATR) en su cálculo. Esto le da el control para fijar su propio período verdadero medio de la gama, fijé el defecto como 10 . Detalles del Indicador. Flecha Verde Arriba: Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia alcista, es el momento de comprar . Flecha roja hacia abajo : Esto significa que usted está en el punto de partida de una nueva tendencia b
Los compradores de este producto también adquieren
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Un sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Visualización de la opción de t
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Utilidades
El producto combina un panel de operaciones manual con la capacidad de realizar acciones automáticamente de forma altamente configurable. Las acciones incluyen la captura de los valores de los indicadores y, en función de esos valores, la emisión de alertas, la apertura/cierre o el cierre parcial de operaciones, la introducción de escalas, la creación de órdenes pendientes, el ajuste de los límites de pérdidas y ganancias, etc. Los controles sobre el gráfico, como casillas de verificación y boto
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Copiador Remoto de Opciones Binarias es un EA que permite copiar operaciones de opciones binarias entre cuentas MT4 en diferentes ordenadores. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. El proveedor puede dar licencia de bonificación gratuita a 10 receptores. Eso significa que los 10 receptores pueden copiar desde el proveedor mediante el uso de opciones binarias receptor libre (sin costo). A par
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilidades
Price Action Dashboard es una herramienta innovadora que ayuda al operador a controlar un gran número de instrumentos financieros. Esta herramienta está diseñada para sugerir automáticamente señales y condiciones de precios. El Dashboard analiza todos los principales Time Frame sugiriendo condiciones de acción del precio con elementos gráficos. El Dashboard puede sugerirle la fuerza de la tendencia identificando el movimiento direccional, es una herramienta indispensable para aquellos que quiere
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilidades
Elliott Wave Counter es un panel para el marcado manual rápido y fácil de usar de las ondas de Elliott. Se puede seleccionar un color y un nivel de marcas. También hay funciones para eliminar el último marcado y el marcado completo realizado por la herramienta. El marcado se realiza con un solo clic. Haga clic cinco veces: ¡tenga cinco olas! Elliott Wave Counter será un gran instrumento tanto para principiantes como para analistas profesionales de las ondas de Elliott. Guía de instalación y entr
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Otros productos de este autor
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable. Versión MT4  |  Guía de Usuario + Demo Para comenzar, utiliza la Guía de Usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una Demo, por favor ve a la Guía de Usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Principales Características Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a Notion Exporta operaciones en curso y órdenes
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador ) directamente en su MT5. Ha sido diseñado pensando en el usuario y ofreciendo muchas características que necesita Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Telegram Si desea probar una demostración, consulte la Gu
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor consulta la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a T
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para la fiabilidad : soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más. User Guide + Demo | MT4 Version Notas importantes Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favo
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilidades
Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Discord y conviértete en un proveedor de señales. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Telegram Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario. El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a Discord Personaliza
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Discord y conviértete en un proveedor de señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 |  Versión de Telegram Si quieres probar una demostración, ve a la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a Discord Pe
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilidades
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Esta potente herramienta le garantiza que nunca se perderá señales de trading importantes, ya que le proporciona alertas instantáneas cada vez que indicadores específicos generan señales. Gracias a su interfaz elegante y fácil de usar, podrá estar al tanto de las oportunidades del mercado sin esfuerzo. Una vez que se recibe una alerta, usted tiene la flexibilidad para decidir su próximo movimiento, lo que le da el control total de sus decisiones comerciales. No funciona en el Probador de Estrat
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.  Versión MT5  |  Guía del usuario + Demo Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Características principales Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a tu Notion Exporta las operacio
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en minutos! Guía del Usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor ve a la Guía del Usuario. El Enviador de MT4 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a   Telegram Person
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para ser fiable : admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc. User Guide + Demo | MT5 Version Notas importantes Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usua
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Asesores Expertos
Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima. El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas. Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los princip
Filtro:
mt4kit
19
mt4kit 2025.12.26 07:27 
 

waste of money and time. skip and find better options. response time for support is also slow and not too much information.

Ruben Casado Martin
393
Ruben Casado Martin 2025.07.10 10:48 
 

I purchased this EA, but unfortunately it has many errors. I do not recommend purchasing this Telegram Copy MT4 copier.

The errors detected are the following:

1. It doesn't read the signals correctly; the EA doesn't detect them and doesn't apply them to the MT4. There are errors in the reading. Sometimes it executes operations, and other times it doesn't.

1.2. The Keywords: I correctly apply the keywords in the EA, but it doesn't apply them correctly. 80% of the time, it fails because the signal group reading doesn't reach the EA.

2. The autosave has errors. It isn't applied correctly.

3. Improvements that could be applied to pending orders

3.1, Close orders in X minutes

3.2, Close orders if the TP of that pending order is applied

I've been unable to get this EA to work for almost two months due to these errors. The developer indicates that everything is fine and doesn't acknowledge that it has flaws, which is why we can't reach an agreement. I DO NOT RECOMMEND THE PURCHASE OF THIS EA. If you update it and it works correctly, I will modify the comments.

----------------------------------------------------------------TRADUCIDO ESPAÑOL----------------------------------------------------------------

Compré este EA, pero lamentablemente tiene muchos errores. No recomiendo comprar este copiador de Telegram Copy para MT4.

Los errores detectados son los siguientes:

1. No lee las señales correctamente; el EA no las detecta y no las aplica a MT4. Hay errores en la lectura. A veces ejecuta operaciones y otras no.

1.2. Las palabras clave: Aplico correctamente las palabras clave en el EA, pero este no las aplica correctamente. El 80 % de las veces falla porque la lectura del grupo de señales no llega al EA.

2. El autoguardado tiene errores. No se aplica correctamente.

3. Mejoras que se podrían aplicar a las órdenes pendientes

3.1. Cerrar órdenes en X minutos

3.2. Cerrar órdenes si se aplica el tiempo de respuesta de esa orden pendiente

Llevo casi dos meses sin poder hacer funcionar este EA debido a estos errores. El desarrollador indica que todo está bien y no reconoce sus defectos, por lo que no podemos llegar a un acuerdo. NO RECOMIENDO LA COMPRA DE ESTE EA. Si lo actualizan y funciona correctamente, modificaré los comentarios.

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2025.07.10 11:53
Hi, We've been trying to help you for a few weeks and have investigated with you. You have been threatening to leave bad reviews if we do not implement every new feature you request. Please don't be dishonest. If you have genuine issues we are happy to resolve them
lbbfr
19
lbbfr 2024.11.28 12:10 
 

Everything is ok, last update is pretty good

HIRONAGA INOUE
45
HIRONAGA INOUE 2024.05.30 17:33 
 

With XMTrading MT4JP, GOLD did not work even if I set it, but it worked fine with a different broker.

Very good and convenient.

John Dorelus
347
John Dorelus 2023.11.24 21:54 
 

Excellent product this has all the features I was looking for.

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2023.10.31 08:00 
 

I liked it because it's easy and understandable.

Respuesta al comentario