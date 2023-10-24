Telegram To MT4 Receiver
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 5.0
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.
Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones.
Guía del usuario + Demo | Versión MT5 | Versión Discord
Si desea probar una demostración, consulte la guía del usuario.
¡El Receptor de Telegram a MT5 NO funciona en el probador de estrategias!
Funciones de Telegram a MT4
- Copie señales de varios canales a la vez
- Copie señales de canales privados y restringidos
- No se requiere token de bot ni ID de chat (aún puede usarlos si es necesario por alguna razón)
- Opere utilizando un porcentaje de riesgo o un lote fijo
- Excluya símbolos específicos
- Elija copiar todas las señales o personalizar cuáles señales copiar
- Configure palabras y frases para reconocer todas las señales (el valor predeterminado debería funcionar para el 99% de los proveedores de señales)
- Configure la configuración de tiempo y día para copiar señales solo cuando lo desee
- Establezca una cantidad máxima de operaciones para tener abiertas al mismo tiempo
Administración de Operaciones y Posiciones
- Utilice la gestión desde señales o desde la configuración automática
- Detenga el sobrecomercio y el comercio por venganza estableciendo el máximo de operaciones por mes, semana, día, hora o minutos.
- Soporte tanto para órdenes de mercado como pendientes
- Objetivo máximo de beneficio diario en $ para asegurar posiciones y detener el sobrecomercio
- Objetivo máximo de beneficio diario en % para asegurar posiciones
- Operaciones abiertas máximas para limitar riesgos y exposición
- Tome automáticamente parciales utilizando RR, pips o precio
- Vaya automáticamente al punto de equilibrio cuando se alcance TP1 o TP2
Enviar Notificaciones
- Elija entre alertas, notificaciones push y por correo electrónico
- Notifique si la orden alcanza SL o TP
- Notifique si la orden va al punto de equilibrio
- Notifique si se toma un parcial
- Notifique si se alcanza la pérdida diaria máxima
- Notifique si se alcanza el beneficio diario máximo
- Notifique si el comercio se restringe
- Notifique si el comercio se permite
Estadísticas Visuales de la Cuenta
- Revise el rendimiento de la cuenta y estadísticas como la tasa de ganancias, tasa de pérdidas, operaciones totales, etc.
- Visualice el rendimiento comercial y obtenga un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo, número mágico y rango de fechas.
- Revise y vea qué señales son más rentables
- Revise el resumen del rendimiento del símbolo y las estadísticas
