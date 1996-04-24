Local Trade Clone MT5

Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.

Diseñado para la fiabilidad: soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más.

User Guide + Demo | MT4 Version

Notas importantes

Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.

Para copiar a MT4, tendrá que comprar la versión MT4 por separado.

Características principales

  • Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia
  • Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales
  • Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras
  • Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores
  • Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas
  • Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.
  • Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.

Gestión del riesgo

  • Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos
  • Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza
  • Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo
  • Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance
  • Beneficio máximo basado en el capital o el saldo
  • Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida
  • Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática

Filtros del copiador

  • Filtro por número mágico, símbolo y comentario
  • Elija copiar o filtrar órdenes de mercado, limitadas y stop
  • Elija copiar o filtrar SL, TP, parciales, modificaciones y cierres
  • Limitar el número de operaciones a copiar (global y por símbolo)
  • Ignorar operaciones sin SL y/o TP
  • Invertir operaciones (útil para flujos de trabajo de cobertura)
  • Filtros de hora y día (copie sólo cuando quiera)
FREE
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilidades
La utilidad "   Seguimiento de símbolos múltiples   " mueve el Stop Loss para todas las posiciones que están actualmente abiertas (seguimiento de símbolos múltiples). Está destinado principalmente a ayudar en el comercio manual. No hay restricciones para la utilidad, ya sea por el nombre del par de divisas o por el identificador individual (número mágico): la utilidad procesa absolutamente todas las posiciones que están abiertas actualmente. La unidad de medida para los parámetros "   Trailing
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profesional Multi-Tendencia con Confirmación 7 veces, Alertas Inteligentes, Resumen de Noticias y Panel Integrado para MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro combina las señales de siete indicadores de mercado probados en una única puntuación clara. En lugar de analizar cada indicador individualmente, obtienes un resultado visible en la vela del gráfico: Flechas y texto como "6/7 LONG" o "7/7 SHORT" Velas codificadas por colores según la fuerza de la señal Un panel que mu
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Trend pointer mt5
Andrey Kozak
Indicadores
Un indicador para determinar con precisión los puntos de reversión de precios en todos los marcos de tiempo y todos los pares de divisas. Con la ayuda del análisis técnico del mercado y modelos matemáticos de diagnóstico, este indicador determina los puntos de reversión del precio y la dirección de la tendencia actual con gran eficiencia. El indicador muestra esta información en el gráfico en forma de flechas y líneas. Las flechas muestran los puntos de inversión de la tendencia y las líneas mu
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Utilidades
Abra y cierre Múltiples Operaciones en MT5 en 1 clic a un precio. Introduzca el tamaño del lote Especifique el número de operaciones que desea abrir Elija si desea TP SL o Trailing Stop Una vez que haya terminado, haga clic en Comprar o Vender Crear trailing stop para múltiples operaciones NOTA: Esto no es un script, guárdelo en la carpeta de expertos. Lo que siempre debe tener en cuenta Compruebe los niveles mínimos de parada para el símbolo que desea operar Compruebe sus parámetros 1. Asegúres
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 5 El Asesor Experto Pro BTB Poursamadi Robot es un avanzado sistema de trading algorítmico desarrollado en base a la detección de picos , estructuras Breaker Block , Fair Value Gaps (FVG) , y la metodología de trading Unicorn . Al integrar un análisis preciso de la acción del precio con las reglas de negociación propias de Poursamadi , este Asesor Experto identifica puntos de entrada y salida de bajo riesgo y alta probabilidad , proporcionando d
Gold Adaptor
Serhii Doskoch
Utilidades
Adaptador de oro: ¡tu ventaja comercial definitiva! Cansado de perder el comercio perfecto? ¡ Gold Adap tor hace el trabajo pesado por usted! Este potente y preciso asesor de operaciones escanea el mercado en tiempo real, ejecutando operaciones con una precisión inigualable. Se acabaron las conjeturas, ¡sólo estrategias inteligentes y adaptables diseñadas para mantenerle por delante! Ejecución ultrarrápida - Entre en el momento adecuado, siempre Toma de decisiones inteligente - Operaci
Short term extremum
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Indicadores
El indicador determina y marca los máximos y mínimos a corto plazo del mercado en el gráfico según el libro de Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading". "Any time there is a daily low with higher lows on both sides of it, that low will be a short-term low. We know this because a study of market action will show that prices descended in the low day, then failed to make a new low, and thus turned up, marking that ultimate low as a short-term point. A short-term market high is just
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Libro de órdenes, también conocido como Libro de Mercado, profundidad de mercado, Nivel 2, - es una tabla actualizada dinámicamente con los volúmenes actuales de órdenes de compra y venta de un instrumento financiero específico a niveles de precios cercanos al Bid y Ask. MetaTrader 5 proporciona los medios para recibir el libro de mercado de su corredor, pero sólo en tiempo real, sin acceso a su historia. El indicador OrderBook Cumulative Indicator acumula los datos del libro de mercado en línea
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
Indicadores
Detector de divergencia estocástica inteligente. Descripción: El Smart Stochastic Divergence Detector es una herramienta profesional que identifica automáticamente las divergencias alcistas y bajistas en su gráfico utilizando el oscilador estocástico . Ayuda a los traders a detectar reversiones tempranas , cambios de momentum ocultos y señales de continuación de tendencia sin necesidad de análisis manual. Tanto si opera con divisas, índices, acciones o criptomonedas , esta herramienta pro
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilidades
Trade Mate es la herramienta de negociación para los operadores manuales que quieren llevar sus operaciones al siguiente nivel. Repleto de funciones avanzadas como trailing stop loss automático, cálculo del tamaño del lote, órdenes pendientes, cierre parcial, gestión de operaciones abiertas y protección diaria contra pérdidas (facilita el cumplimiento de su riesgo diario de acciones), Trade Mate le ofrece todo lo que necesita para operar con precisión y confianza. No se conforme con menos: ¡prue
