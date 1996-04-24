Local Trade Clone MT5
- Utilidades
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 1.35
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.
Diseñado para la fiabilidad: soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más.
Notas importantes
Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.
Para copiar a MT4, tendrá que comprar la versión MT4 por separado.
Características principales
- Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
- Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia
- Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales
- Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras
- Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores
- Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas
- Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.
- Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.
Gestión del riesgo
- Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos
- Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza
- Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo
- Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance
- Beneficio máximo basado en el capital o el saldo
- Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida
- Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática
Filtros del copiador
- Filtro por número mágico, símbolo y comentario
- Elija copiar o filtrar órdenes de mercado, limitadas y stop
- Elija copiar o filtrar SL, TP, parciales, modificaciones y cierres
- Limitar el número de operaciones a copiar (global y por símbolo)
- Ignorar operaciones sin SL y/o TP
- Invertir operaciones (útil para flujos de trabajo de cobertura)
- Filtros de hora y día (copie sólo cuando quiera)