Local Trade Clone MT5

Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.

Diseñado para la fiabilidad: soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más.

Notas importantes

Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.

Para copiar a MT4, tendrá que comprar la versión MT4 por separado.

Características principales

Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia

Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales

Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras

Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores

Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas

Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.

Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.

Gestión del riesgo

Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos

Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza

Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo

Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance

Beneficio máximo basado en el capital o el saldo

Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida

Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática

Filtros del copiador