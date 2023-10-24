MT4 To Discord Sender

Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Discord y conviértete en un proveedor de señales. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos!

Guía del usuario + Demo | Versión MT5 | Versión Telegram

Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario.

El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias.


Características de MT4 a Discord

  • Personaliza completamente la señal según tus preferencias con una gran cantidad de opciones
  • Agrega tus propios mensajes personalizados antes o después de tu señal. Esto puede ser etiquetas, enlaces, canales o cualquier otra cosa
  • Agrega, elimina, personaliza emojis en la señal. O puedes eliminarlos todos
  • Filtra operaciones a enviar por símbolo o número mágico
  • Excluye el envío de símbolos específicos
  • Excluye el envío de números mágicos específicos
  • Personaliza qué detalles de la operación enviar con la señal
  • Envía capturas de pantalla con las señales
  • Personaliza qué tipos de señales enviar
  • Envía informes diarios, semanales, mensuales y personalizados del rendimiento de la señal

Siempre estoy dispuesto a mejorar el producto, así que si tienes características que te gustaría ver, deja un comentario o envíame un mensaje.
Comentarios 3
Strefa Tradingu
41
Strefa Tradingu 2025.03.26 08:05 
 

Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.

Ranix
158
Ranix 2024.01.25 01:44 
 

This is exactly what i was looking for, thank you for making this, also is there a way to add an option for it to send to more than one webhook as well as specific pairs for it to send to each webhook.

