MT4 To Discord Sender
- Utilidades
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 2.30
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Guía del usuario + Demo | Versión MT5 | Versión Telegram
Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario.
El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias.
Características de MT4 a Discord
- Personaliza completamente la señal según tus preferencias con una gran cantidad de opciones
- Agrega tus propios mensajes personalizados antes o después de tu señal. Esto puede ser etiquetas, enlaces, canales o cualquier otra cosa
- Agrega, elimina, personaliza emojis en la señal. O puedes eliminarlos todos
- Filtra operaciones a enviar por símbolo o número mágico
- Excluye el envío de símbolos específicos
- Excluye el envío de números mágicos específicos
- Personaliza qué detalles de la operación enviar con la señal
- Envía capturas de pantalla con las señales
- Personaliza qué tipos de señales enviar
- Envía informes diarios, semanales, mensuales y personalizados del rendimiento de la señal
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.