Local Trade Clone MT4
- Utilidades
- Levi Dane Benjamin
- Versión: 1.35
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.
Diseñado para ser fiable: admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc.
Notas importantes
Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.
Para copiar a MT5, tendrá que comprar la versión MT5 por separado.
Características principales
- Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
- Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia
- Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales
- Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras
- Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores
- Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas
- Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.
- Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.
Gestión del riesgo
- Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos
- Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza
- Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo
- Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance
- Beneficio máximo basado en el capital o el saldo
- Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida
- Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática
Filtros del copiador
- Filtro por número mágico, símbolo y comentario
- Elija copiar o filtrar órdenes de mercado, limitadas y stop
- Elija copiar o filtrar SL, TP, parciales, modificaciones y cierres
- Limitar el número de operaciones a copiar (global y por símbolo)
- Ignorar las operaciones sin SL y/o TP
- Invertir operaciones (útil para flujos de trabajo de cobertura)
- Filtros de hora y día (copie sólo cuando quiera)