Local Trade Clone MT4

Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.

Diseñado para ser fiable: admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc.

Notas importantes

Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.

Para copiar a MT5, tendrá que comprar la versión MT5 por separado.

Características principales

Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia

Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales

Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras

Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores

Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas

Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.

Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.

Gestión del riesgo

Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos

Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza

Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo

Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance

Beneficio máximo basado en el capital o el saldo

Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida

Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática

Filtros del copiador