Local Trade Clone MT4

Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5.

Diseñado para ser fiable: admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc.

User Guide + Demo | MT5 Version

Notas importantes

Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usuario + Demo enlace de arriba.

Para copiar a MT5, tendrá que comprar la versión MT5 por separado.

Características principales

  • Copia a través de cualquier combinación: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Fácil configuración con una interfaz gráfica de usuario limpia
  • Copia entre un número ilimitado de cuentas y terminales
  • Copia desde una o más cuentas emisoras a múltiples cuentas receptoras
  • Funciona con cuentas reales y de demostración en cualquier combinación, a través de los corredores
  • Copia operaciones manuales y operaciones con estrategias automatizadas
  • Permite copiar el punto de equilibrio, el trailing stop, los cierres parciales y las modificaciones de operaciones.
  • Ajustes adaptados a las empresas de intermediación, incluidos controles de riesgo y filtros.

Gestión del riesgo

  • Riesgo por porcentaje, multiplicador de lotes o lotes fijos
  • Pérdida máxima diaria (% o $) para cerrar operaciones y dejar de copiar cuando se alcanza
  • Pérdida máxima basada en el capital o en el saldo
  • Objetivo de beneficio diario ($) para asegurar las posiciones y dejar de copiar cuando se alcance
  • Beneficio máximo basado en el capital o el saldo
  • Pérdida máxima por símbolo para dejar de copiar un símbolo tras alcanzar una pérdida definida
  • Asignación automática de símbolos con personalización completa, soporte para guardar/cargar y carga automática

Filtros del copiador

  • Filtro por número mágico, símbolo y comentario
  • Elija copiar o filtrar órdenes de mercado, limitadas y stop
  • Elija copiar o filtrar SL, TP, parciales, modificaciones y cierres
  • Limitar el número de operaciones a copiar (global y por símbolo)
  • Ignorar las operaciones sin SL y/o TP
  • Invertir operaciones (útil para flujos de trabajo de cobertura)
  • Filtros de hora y día (copie sólo cuando quiera)
Productos recomendados
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilidades
El Asesor Experto Auto Trade Copier se utiliza para copiar las operaciones en varias cuantas/terminales de MetaTrader 4 con una precisión de 100%. Utilizando esta herramienta Usted puede actuar como proveedor (fuente), o bien como receptor. Todas las acciones de trading serán copiadas desde el proveedor hasta el receptor sin retardos. Demo: Puede descargar su versión demo para probarla: https://www.mql5.com/es/market/product/4904 Información: Si quiere realizar el copiado a varios ordenadores ví
Gold Impulse Split
Keisuke Kimura
Asesores Expertos
También puede seguir el rendimiento real de la cuenta aquí: https://www.mql5.com/en/signals/2346679 Abrí esta cuenta el 2 de diciembre de 2025 . Por favor, síguela y mira cómo crece desde aquí - Estoy emocionado de compartir su progreso contigo. Descripción del producto Este EA no está sobre-ajustado a backtests . Está diseñado con un fuerte enfoque en la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento realista y práctico , en lugar de perseguir resultados históricos perfectos. Creé este EA por
FX Flow
Eva Stella Conti
Indicadores
El indicador FX Flow se puede utilizar como un anticipo de la próxima tendencia, preferiblemente confirmada por Price Action u otro oscilador (RSi, Stochastic ..). Toma en cuenta los flujos de dinero de las principales divisas USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY y los procesa. Excelente herramienta para índices, pero también para correlaciones entre monedas. Funciona en todos los períodos de tiempo. Línea azul: mercado alcista Línea amarilla: mercado bajista Nota : si el indicador abre la ve
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicadores
Descripción: - Day Pattern - un indicador que ayuda a identificar patrones de cambios de precios para el desarrollo de algoritmos y estrategias de negociación. ¿Para quién es esta herramienta? - Para desarrolladores de estrategias y algoritmos de negociación. - Operadores a medio y largo plazo. Marcos temporales H1-W1. Características del indicador: - Hay una función de exportación de los valores del indicador a un archivo de formato csv. - Utilizando el panel de información, puede reali
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
DivergentsPoint
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicador de tendencia basado en la divergencia de precios. Puede ayudarle a encontrar los puntos de entrada durante el análisis. Se puede aplicar como un filtro de comercio. Tiene dos parámetros: Período y Nivel . El parámetro Nivel permite filtrar las señales innecesarias. Por ejemplo, el parámetro Nivel puede establecerse en 0,0001 para EURUSD. El indicador puede funcionar como generador de puntos de entrada y como filtro. El indicador visualiza claramente la información. Tenga en cuenta que
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Indicadores
DESCUENTO ESPECIAL DE AÑO NUEVO 40% DE DESCUENTO Precio reducido de $149 a $89 hasta el 3 de enero de 2025 El indicador captura los cambios de tendencia con señales de flecha de compra y venta sin repintado. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - su solución para señales de inversión de tendencia precisas y fiables. Con su avanzada estrategia de negociación , el indicador le ofrece señales de flecha de compra y venta que no se repintan, por lo que es una herramienta fiable para la captura de Sw
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
AdvCopyTraders
Chukwudi Joshua Obiekwe
Utilidades
AdvCopyTraders PRO es un potente y ultra-rápido copiador de operaciones diseñado para traders que manejan múltiples cuentas MT4. Duplica todas las operaciones de una cuenta maestra a una o más cuentas esclavas al instante - incluyendo entradas, salidas, modificaciones, actualizaciones SL/TP y cierres parciales. Tanto si eres un proveedor de señales, gestor de fondos, o utilizas múltiples brokers, este copiador garantiza una sincronización perfecta y un retardo de ejecución cero en el mismo PC/VP
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicadores
Forex Radar Pro: ¡Tu arsenal profesional para dominar el mercado Forex!  ¿Cansado de perder oportunidades rentables por saturación de datos?   Forex Radar Pro   es tu asistente inteligente que transforma el caos del mercado en señales comerciales precisas. Este indicador avanzado para MetaTrader 4 combina una tabla interactiva, análisis automático de divergencias, alertas y exportación de datos para que operes con confianza y máxima eficiencia. ¡Olvídate del análisis manual - con Forex Radar P
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilidades
El copiador de operaciones está diseñado para una copia rápida y precisa de las órdenes entre los terminales MetaTrader 4. El copiador de operaciones copia las operaciones de la cuenta maestra a la cuenta esclava escribiendo la información en el archivo total, que se encuentra en el directorio común de los terminales MetaTrader 4. Esto permite que el copiador de operaciones personalice varios esquemas para recibir y transmitir señales de operaciones cambiando el nombre del archivo. La lectura y
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
Indicadores
¡Si! Su idioma. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. ¡Hola! Con un indicador. Dibujar múltiples velas de tiempo en un gráfico. Se pueden ordenar diferentes colores para velas largas y cortas. Espesor de la línea se puede ajustar. Se puede permitir el relleno de la vela. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp; ab_channel=GyulaKlein
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Niveles automáticos de punto de equilibrio Usando   esta   utilidad ,   p uedes activar el movimiento automático del SL, cuando la operación alcance un beneficio deseado.  Especialmente   importante   para   los   traders   a   corto plazo   .   La opción de desplazamiento también está disponible: se puede proteger algo de beneficio. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Proceso de activación de la función
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR y 2 Medias Móviles" para MT4, sin repintado. - WPR es uno de los mejores osciladores para scalping. - El indicador "WPR y 2 Medias Móviles" permite visualizar las Medias Móviles Rápidas y Lentas del oscilador WPR. - El indicador permite visualizar correcciones de precios con mucha antelación. - Es muy fácil de configurar mediante parámetros y se puede utilizar en cualquier marco temporal. - Puede ver las condiciones de entrada de compra y venta en las imágenes. - Co
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilidades
Advanced Smart Renko y Heiken Ashi Candle Trader es una SOLUCIÓN basada en EAs multidivisa semi/totalmente automatizados cuidadosamente diseñados para que los traders entren en la operación basándose en su Análisis o en modo totalmente automatizado para scalping, operaciones de tendencia, operaciones de ruptura de velas y también operaciones de noticias automatizadas con una solución de gestión de operaciones incorporada. Ventajas Sin cuadrícula / Martingala Funciona con gráficos Renko clásic
Magic Balance
Daniil Evstratenko
Indicadores
El indicador muestra qué pares de operaciones, estrategias, robots y señales que utiliza son rentables y cuáles no. Las estadísticas de las operaciones y el gráfico de saldo se muestran en la divisa de la cuenta y en pips - para cambiar simplemente haga clic en el gráfico. botón "$"(arriba a la izquierda) - minimizar/expandir y mover el panel de indicadores botón ">"(abajo a la derecha) - ampliar y volver al tamaño original Estadísticas de las operaciones 1 línea - saldo de la cuenta, beneficio
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilidades
La utilidad trabaja con líneas horizontales: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. Estas líneas, que tienen nombres estrictamente fijos, son dibujadas por el trader de forma independiente en cualquier gráfico de su terminal. Hay opciones para crear todas las líneas a la vez o seleccionar cualquiera de las cuatro. El propósito de las líneas se hace evidente al observar sus nombres. Las líneas Prof1 y Prof2 indican los niveles de Take Profit para la transacción, pero se presentan en forma visual, lo que ha
EZ Slope X
Sutthichai Mungdee
Indicadores
EZ Slope X es un Indicador Oscilador muy fácil de usar sólo mira el indicador y la línea base (línea cero) Configuración de comercio para Seguir la tendencia : - cuando el indicador está por encima de 0 se ha ido Comprar. - Cuando el indicador está por debajo de 0 se va a vender. Configuración para Swing Trade : Mercado alcista : - Abrir Comprar cuando el indicador se ponga de color Verde Claro. - Cierre Comprar cuando el indicador se torne de color Verde Oscuro. Mercado Bajista : - Abrir Vend
Big and small waves
Qiuyang Zheng
Indicadores
Este es un excelente sistema de indicadores técnicos, que analiza las tendencias comerciales periódicas al alza o a la baja desde aspectos pequeños, medianos y grandes. Period1 en los parámetros es un período de tiempo pequeño, Period2 es un período de tiempo medio y Period3 es un período de tiempo grande, small_symbol es el identificador de la señal No. 1, middle_symbol es el identificador de la señal No. 2 y big_symbol es el identificador. de la señal No. 3; alerta es el interruptor del botó
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indicadores
Commodity Channel Index Message es un indicador para la plataforma comercial MetaTrader 4. A diferencia del indicador original, esta versión tres en uno cuenta con un sistema de alertas que informan sobre los cambios en la situación del mercado. Consta de las siguientes señales cuando la Línea Principal cruza los niveles de las zonas extremas y el nivel del 50%; cuando la línea Principal cruza la línea de Tendencia en la ventana del indicador; Divergencia en la última barra. Los valores de los n
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Utilidades
Copiador de Telegram a MT5 de EchoTrade Copia de señales sin fisuras, instantánea y fiable - ¡Directamente de Telegram a MetaTrader 4! El producto no se ejecuta en el probador de estrategia, pero usted puede obtener la versión de prueba gratuita aquí para probar antes de comprar. ¿Cansado de ejecutar manualmente operaciones a partir de señales de Telegram? EchoTrade automatiza el proceso, copiando instantáneamente operaciones desde cualquier canal o grupo de Telegram directamente a su cuenta M
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilidades
Lleve sus operaciones al siguiente nivel con DFGX, nuestra rejilla dinámica de Fibonacci de segunda generación. Esta nueva aplicación, potente y fácil de usar, está especialmente diseñada y optimizada para la negociación intradía contraria, el scalping y la negociación de noticias en el mercado Forex. Este sistema es la solución ideal para operadores profesionales activos y scalpers que buscan formas innovadoras de optimizar su estrategia. El sistema también proporciona una excelente oportunidad
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilidades
Esta utilidad EA le permite gestionar (con filtrado avanzado) órdenes abiertas ilimitadas (manuales o EA) con 16 métodos de trailing stop: fijo, porcentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI y Stochastic. El trailing stop puede ser real o virtual, y puede salir completamente o con un porcentaje de cierre parcial al toque o al cierre de la barra. Además,
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Utilidades
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) envía operaciones controladas (vía símbolo, magia, comentario) a su canal de telegram. Envía operaciones abiertas y cerradas, incluyendo órdenes pendientes y modificaciones de TP/SL, junto con capturas de pantalla de gráficos, a cualquier canal de telegram. Además, puede enviar informes de operaciones abiertas e informes resumidos de beneficios/pips por día, semana o mes. Puede personalizar el diseño de las acciones comerciales o los informes con variables y emotic
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilidades
Este es un panel de comercio visual que lo ayuda a colocar y administrar operaciones fácilmente, evitando errores humanos y mejorando su actividad comercial. Combina una interfaz visual fácil de usar con un enfoque sólido de gestión de riesgos y posiciones. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de usar. Opere fácilmente desde el gráfico Opere con una gestión de riesgos precisa, sin problemas La preservación del c
Otros productos de este autor
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable. Versión MT4  |  Guía de Usuario + Demo Para comenzar, utiliza la Guía de Usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una Demo, por favor ve a la Guía de Usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Principales Características Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a Notion Exporta operaciones en curso y órdenes
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador ) directamente en su MT5. Ha sido diseñado pensando en el usuario y ofreciendo muchas características que necesita Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Telegram Si desea probar una demostración, consulte la Gu
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor consulta la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a T
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para la fiabilidad : soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más. User Guide + Demo | MT4 Version Notas importantes Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favo
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilidades
Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Discord y conviértete en un proveedor de señales. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Telegram Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario. El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a Discord Personaliza
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Discord y conviértete en un proveedor de señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 |  Versión de Telegram Si quieres probar una demostración, ve a la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a Discord Pe
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilidades
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro (   sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador  directamente a tu MT4. Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Telegram Si quieres probar una demo, v
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Esta potente herramienta le garantiza que nunca se perderá señales de trading importantes, ya que le proporciona alertas instantáneas cada vez que indicadores específicos generan señales. Gracias a su interfaz elegante y fácil de usar, podrá estar al tanto de las oportunidades del mercado sin esfuerzo. Una vez que se recibe una alerta, usted tiene la flexibilidad para decidir su próximo movimiento, lo que le da el control total de sus decisiones comerciales. No funciona en el Probador de Estrat
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.  Versión MT5  |  Guía del usuario + Demo Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Características principales Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a tu Notion Exporta las operacio
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en minutos! Guía del Usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor ve a la Guía del Usuario. El Enviador de MT4 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a   Telegram Person
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Asesores Expertos
Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima. El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas. Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los princip
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario