AX Forex Indicator MT5

El indicador AX Forex MT5 es una sofisticada herramienta de negociación diseñada para proporcionar a los operadores un análisis exhaustivo de múltiples pares de divisas. Estepotente indicador simplifica la compleja naturaleza del mercado de divisas, haciéndolo accesible tanto para operadores principiantes como experimentados. AX Forex Indicator utilizaalgoritmos avanzados para detectar tendencias y patrones, y es una herramienta esencial para los operadores que deseen mejorar su rendimiento en el mercado de divisas. Con sus sólidas características, facilidad de uso y señales fiables, sirve como un activo valioso para navegar por las complejidades del mercado de divisas. El indicador también ofrece la opción de activaralertas en el gráfico, así como elenvío de notificaciones por correo electrónico y móvil cuando aparece una señal. Además, hemos añadido un panel donde se pueden ver losniveles diariosmínimos y máximos de un par de divisas determinado. Para simplificar el proceso deinicio del Indicador, todas las funciones se han configurado por defecto. El IndicadorAX Forexestá disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms . El IndicadorAX Forex puede ser utilizado enpares de divisas y CFDs. Este indicador es apropiado para varios tipos de traders, incluyendo aquellos que les gusta operar en M1-M5, así como aquellos que prefieren operar en el gráfico H1.

Características:

  • Genera señales de compra y venta basadas en un análisis exhaustivo del mercado.
  • Proporciona actualizaciones en tiempo real sobre los cambios de tendencia para mantener a los operadores informados y listos para actuar
  • Proporciona señales y alertas visuales claras, reduciendo la complejidad del análisis del mercado
  • Los algoritmos avanzados y el análisis exhaustivo del indicador AX Forex reducen las señales falsas, lo que permite realizar operaciones más precisas.

Parámetros:

  • Showpanel (true-false) - opción para ocultar el panel
  • Color lines - cambiar el color de todas las líneas visibles en el gráfico
  • AlertChart (true-false) - mostrar alertas en el gráfico cuando se detectan señales
  • AlertMail(true/false) - activación del envío de correo con una alerta cuando se detecta una señal
  • AlertMobile(true/false) - activación del envío de alerta para móvil cuando se detecta una señal
  • Dailylevels - mostrar los niveles mínimos y máximos diarios como líneas en el gráfico

Información:
TimeFrame:M1, M5, M15, M30, H1
Plataforma: MetaTrader 5
 Cripto: BITCOIN
CFDs: ORO, US30
Pares de divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD
Tipo de cuenta: Cobertura, Zero, Micro, Cent, Standard, Premium, RAW o ECN

Actualizaciones:
La versión actual de este indicador es 1.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:
El Indicador AX Forex cuesta $179, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex y Prop Trading Firms. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el indicador, y le daré acceso al grupo donde puede recibir apoyo y discutir sobre el indicador.

