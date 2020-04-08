Kagi Indicator

Indicador Kagi Avanzado con Adaptación ATR y Alertas Inteligentes

Transforme su análisis de precios con este indicador Kagi profesional que filtra el ruido del mercado y destaca cambios genuinos de tendencia. Basado en métodos tradicionales japoneses de gráficos de los mercados de arroz de la década de 1870, esta herramienta se enfoca puramente en movimientos significativos de precios mientras ignora fluctuaciones basadas en el tiempo.

Características Principales:

Métodos Duales de Reversión

  • Delta Fijo: establezca un umbral de precio preciso para detección de reversión
  • Basado en ATR: ajuste automático a la volatilidad del mercado usando Rango Verdadero Promedio (estándar de 14 períodos)
  • Cambie entre métodos según su estilo de trading y condiciones del mercado

Claridad Visual

  • Líneas Yang (gruesas, azules): impulso alcista - toros en control
  • Líneas Yin (delgadas, rojas): impulso bajista - osos en control
  • Colores y ancho de línea personalizables para óptima visibilidad del gráfico
  • Marcado automático de niveles de hombro (resistencia) y cintura (soporte)

Sistema Integral de Alertas (7 Reglas de Señales Kagi)

  1. Transiciones Yang/Yin: alertas inmediatas cuando cambia la dirección de la tendencia
  2. Formación de Hombro: alertas en puntos de reversión bajista en cimas
  3. Formación de Cintura: alertas en puntos de reversión alcista en fondos
  4. Múltiples Hombros: detecta fuertes tendencias bajistas con cimas descendentes consecutivas
  5. Múltiples Cinturas: identifica fuertes tendencias alcistas con fondos ascendentes consecutivos
  6. Rupturas Multinivel: alertas en aumentos verticales repentinos de precio
  7. Análisis de Fuerza de Tendencia: rastrea longitud de línea para medir intensidad del impulso

Controles Individuales de Alerta

  • Habilite o deshabilite tipos específicos de alerta
  • Personalice conteo consecutivo para confirmación de tendencia (predeterminado: 3)
  • Todas las alertas incluyen niveles de precio precisos y señales direccionales claras
  • Notificaciones de oportunidades LARGO/CORTO

Especificaciones Técnicas

  • Funciona en todos los marcos temporales (M1 a MN)
  • Adecuado para todos los mercados: Forex, Acciones, Commodities, Índices, Cripto
  • Máximo de barras históricas: 1000 (ajustable)
  • Sin repintado - cálculos basados en barras cerradas
  • Uso eficiente de memoria con limpieza automática de objetos

Aplicaciones de Trading

  • Identificación de Tendencia: líneas gruesas confirman tendencias fuertes, delgadas señalan debilidad
  • Soporte/Resistencia: hombros y cinturas marcan niveles clave de precio
  • Reducción de Ruido: solo movimientos significativos activan cambios en el gráfico
  • Trading de Rupturas: alertas multinivel capturan movimientos explosivos de precio
  • Detección de Rango: cambios frecuentes indican períodos de consolidación

Directrices de Gestión de Riesgo

  • Use stop loss en niveles previos de hombro/cintura
  • Combine con análisis de volumen para confirmación
  • Ajuste umbral de reversión según volatilidad del activo
  • Pruebe diferentes configuraciones en datos históricos antes de trading en vivo
  • Considere condiciones del mercado: tendencial vs rango

Configuraciones Recomendadas

  • Trading Intradía: método ATR con multiplicador 1.0-2.0
  • Swing Trading: método ATR con multiplicador 2.0-3.0 o Delta Fijo 30-100 pips
  • Scalping: Delta Fijo 5-15 pips (señales de alta frecuencia)
  • Trading Posicional: método ATR con multiplicador 3.0+ o Delta Fijo 100+ pips

Este indicador complementa el análisis tradicional de velas eliminando el ruido temporal y enfocándose en la acción pura del precio. Mejores resultados se logran cuando se combina con gestión adecuada de riesgo, cálculo de posición y conciencia del contexto del mercado.

Nota: el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Siempre practique gestión adecuada de riesgo y pruebe estrategias exhaustivamente antes del trading en vivo.


