Forex Diamond EA MT5

3

Forex Diamond EA - Trading Automatizado Confiable Impulsado por Algoritmos Inteligentes

Forex Diamond EA es un asesor experto probado diseñado para ofrecer resultados consistentes utilizando una combinación de estrategias de tendencia y contra-tendencia. Con la confianza de miles de traders desde su lanzamiento, Forex Diamond EA destaca por su lógica de trading inteligente, su gestión del dinero adaptable y su capacidad para prosperar en diversas condiciones de mercado.

Ahora actualizado con características avanzadas para satisfacer las demandas del trading moderno, incluyendo la protección contra el drawdown y un sistema de aleatorización ideal para los retos de las empresas de puntales, Forex Diamond EA es más potente que nunca.

Un Sistema de Trading Completo y Dinámico Diseñado para Obtener la Máxima Fiabilidad y Beneficio

La mayoría de los programas de trading manejan sólo un aspecto de su estrategia de trading, como la negociación de oportunidades de pequeña dispersión o la vigilancia de las señales de inversión del mercado. El problema con este enfoque de una sola estrategia es que carece de una estrategia global para maximizar cada táctica. Forex Diamond no tiene este problema. Cada herramienta de negociación está alineada con una estrategia de negociación global, lo que significa que cada acción trabaja en conjunto para ofrecer resultados superiores.


Características principales de Forex Diamond EA

  • 3 sistemas de trading completamente independientes en un solo EA
  • Lógica de negociación dinámica
  • Algoritmo auto-actualizable
  • Alta frecuencia de negociación
  • Niveles razonables de Stop Loss y Take Profit calculados dinámicamente
  • Menos necesidad de optimización que otros robots
  • Alta protección contra deslizamientos
  • Alta protección de spread
  • Sistema de protección de beneficios
  • Sistema de protección contra caídas
  • Sistema de aleatorización
  • Sistema de Gestión de Tiempo

¡Hay una versión MT4 también! ¡Compruébelo en mi perfil!

Forex Diamond EA es una rara combinación de estrategias de tendencia y contratendencia, gestión inteligente del dinero, configuraciones dinámicas de los parámetros de negociación y rápida ejecución de las operaciones. Forex Diamond EA es un sistema de comercio completo para los comerciantes de divisas que quieren velocidad, precisión y un rendimiento fiable. Forex Diamond está diseñado para operar con 3 algoritmos probados:

1. Estrategia de señal: Forex Diamond ЕА utiliza su Estrategia de Señal de Seguimiento de Tendencia para ejecutar sistemáticamente operaciones rentables. El algoritmo aplica pacientemente parámetros de negociación bien probados para beneficiarse de la tendencia del mercado mientras salvaguarda sus Ganancias.

2. Estrategia Contratendencia: Forex Diamond implementa su Estrategia Contratendencia para vigilar el mercado en busca de potenciales cambios de tendencia. Una vez que se detecta una oportunidad, Forex Diamond EA ajusta dinámicamente sus parámetros de negociación para maximizar el potencial de ganancias de cada operación.

3. Estrategia Scalping: La estrategia Countertrend Scalping de Forex Diamond aprovecha las pequeñas operaciones de spread ejecutadas con precisión y rapidez. El sistema de trading dinámico de Forex Diamond ajusta rápidamente sus parámetros de trading para adaptarse incluso a los mercados más volátiles.


Recomendaciones oficiales

Marco temporal: M15
Pares de divisas: GBPUSD, EURUSD, USDCHF, USDJPY
Backtesting rápido: Datos M1 + Precios de apertura
Backtesting preciso: Datos M15 + Cada tick (recomendado para obtener la mejor calidad de modelización)

Ajustes recomendados: ¡los ajustes por defecto son los mejores para todos los pares soportados!


Totalmente compatible con empresas de trading propietarias, cuentas financiadas, FTMO y plataformas similares. Forex Diamond EA viene con:

1. Sistema de Protección Drawdown: Ayuda a gestionar el riesgo de forma dinámica mediante la prevención de pérdidas excesivas - perfecto para cumplir con las reglas de riesgo de la firma prop.

2. 2. Sistema de Aleatorización de Operaciones: Añade ligeras variaciones aleatorias en la ejecución para evitar la detección de patrones - ideal para la compatibilidad con la firma prop y la simulación de mercado real.


¿Por qué elegir Forex Diamond EA?

Si usted es un operador minorista en busca de un crecimiento constante o se está preparando para el desafío de una empresa de apoyo, Forex Diamond EA le ofrece una solución probada con protecciones inteligentes y un comportamiento adaptativo para adaptarse a todos los entornos.

Obtenga Forex Diamond EA hoy y experimente el trading algorítmico de grado profesional con control de riesgo y precisión.


Ajustes de Forex Diamond EA

  • LongTrades - true/false para activar/desactivar las operaciones largas.
  • ShortTrades - true/false para activar/desactivar las operaciones cortas.
  • AutoGMT_Offset - true/false - Cambie a false sólo si desea utilizar el ManualGMT_Offset en sus operaciones en vivo.
  • ManualGMT_Offset - Para este parámetro tiene que establecer el offset GMT de invierno de su broker. Este parámetro es muy importante en caso de que haya desactivado el AutoGMT_Offset=false y cuando haga backtest del EA Diamante Forex. Si establece un valor incorrecto, puede obtener resultados inesperados.
  • DST_Usage - Este parámetro es uno de los más importantes porque le dice al EA Diamante de Forex cómo tratar con el offset GMT. Puede establecer 3 valores diferentes en este parámetro. En realidad, es una lista desplegable y sólo tiene que elegir el valor correcto para su corredor.
  • EA_Comment - introduzca comentarios aquí si desea grabar comentarios sobre sus operaciones en Forex Diamond.
  • MaxSpread - spread máximo permitido en pips estándar de 4 dígitos. También puede introducir valores parciales.
  • Deslizamiento - deslizamiento máximo permitido en pips estándar de 4 dígitos. También puede introducir valores parciales.
  • StealthMode (true/false) - en este modo, los niveles StopLoss y TakeProfit en la lógica del programa están ocultos (es decir, los corredores no pueden verlos). Si utiliza este modo, las órdenes StopLoss y TakeProfit no se encuentran en el servidor de negociación, lo que significa que si su terminal de negociación no está conectado, o si el robot no está funcionando, sus órdenes no están protegidas.
  • NFA (verdadero/falso) - utilice "verdadero" si su broker está regulado por la NFA. Este modo sólo ejecutará una operación a la vez.
  • No_Hedge (true/false) - utilice "true" si desea cancelar todas las operaciones de cobertura.
  • Max_Orders_Total - número máximo permitido (total para los tres sistemas) de operaciones abiertas de Forex Diamond al mismo tiempo.
  • ...........
TT77IRL
336
TT77IRL 2025.10.30 10:33 
 

The slowly built-up profit eventually gets wiped out, even though a low-risk setup is being used.

At the moment I have to leave 3-star feedback — what can be changed...

You need to fix the GUI issue in the MT5 version, and the entry and exit points for Signals 1, 2, and 3 need improvement.

