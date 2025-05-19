Crypto Investor EA
- Asesores Expertos
- Lachezar Krastev
- Versión: 1.2
- Actualizado: 12 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Tanto si está empezando como si ya es un profesional, Crypto Investor EA es su ventaja para navegar por los movimientos de alta volatilidad de Bitcoin.
Impulsado por algoritmos de vanguardia, potenciado por algoritmos avanzados de negociación de alto rendimiento, y construido sobre una plataforma rápida e intuitiva, Crypto Investor EA no es sólo un bot de negociación - es su motor dedicado para capturar las ganancias de Bitcoin
Rendimiento probado, control total: la forma más inteligente de operar con Bitcoin
Recomendaciones:
- Marco temporal recomendado: M15
- Método de backtest recomendado: M15 + cada tick
- Método de backtest rápido: M1 + precio de apertura
- Criptomonedas soportadas: BTCUSD (Bitcoin)
- Configuración recomendada: ¡la configuración por defecto!
¡Hay una versión MT5 también! ¡Compruébelo en mi perfil!
¿Qué es Crypto Investor EA?
Características destacadas de Crypto Investor EA
- Monitorización automatizada del mercado 24/7
- Oportunidades de negociación en tiempo real
- Selección de operaciones más inteligente
- Trading Cero Emocional - sólo acciones lógicas basadas en datos
- Algoritmos de aprendizaje adaptativos
- Depósito mínimo inicial (500 $)
- Compatibilidad total con MT4 y MT5
- Soporte técnico dedicado
- Ejecución ultrarrápida
- Decisiones precisas - sin errores emocionales
- Adaptabilidad al mercado - se adapta a los nuevos datos al instante
- Automatización flexible - control totalmente automático o manual según sus preferencias
- Funciones de protección contra caídas
- Sistema de aleatorización
Crypto Investor EA incluye funciones de protección contra caídas
Gestión de riesgos más inteligente para operar con Bitcoin con confianza
Con Crypto Investor EA, no sólo estará operando, sino que estará aprovechando el mismo poder estratégico y la misma capacidad de adaptación que utilizan los operadores profesionales para mantenerse a la cabeza en uno de los mercados más volátiles del mundo.
Oportunidades sin parar - Trading activo y dinámico
- Sin esperas.
- Sin perder oportunidades.
- Con Crypto Investor EA, su cartera de Bitcoin se mantiene en movimiento.
- Siempre a la caza.
- Siempre actuando.
- Siempre creciendo.
Bitcoin Trading Reinventado: Inspirado en las mejores estrategias
Configuración de Crypto Investor EA
- WinLargeFonts - true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows.
- FixedLots - El alcance del volumen de negociación fijo. Si utiliza AutoMM>0, el valor del parámetro FixedLots no importa.
- AutoMM - Cuando se establece en un valor mayor que cero, esto habilita la gestión automática proporcional del dinero. Calcular el riesgo en criptodivisas puede ser complejo, por lo que hemos simplificado el proceso. Por ejemplo, con un saldo de cuenta de 1.000 $ y una configuración de riesgo del 1%, el Crypto Investor EA abrirá operaciones con un tamaño de lote de 0,01 $. Sin embargo, debido a que este EA utiliza una estrategia de rejilla y martingala, recomendamos encarecidamente utilizar la configuración de riesgo por defecto de 0,1% para un comercio más conservador y estable.
- K_Mart - Multiplicador del tamaño del lote para la primera línea de operaciones adicionales.
- Magic - Un identificador único a través del cual Crypto Investor EA reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto.
- EA_Comment - Aquí puede escribir un comentario si desea marcar las operaciones de Crypto Investor EA.
- MaxSpread - Máximo spread permitido.
- OnlyManualTrading - Para que Crypto Investor EA opere sólo manualmente, establezca este parámetro en true. Por defecto, su valor es falso: esto significa que el robot puede operar automáticamente y puede ser utilizado para el comercio manual.
- M1_Execution - true/false para activar/desactivar la ejecución de la lógica de trading en la apertura de la barra M1.
- ForceProfit - Define el objetivo de beneficio medio como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Dado que Bitcoin es altamente volátil y su valor ha aumentado significativamente a lo largo de los años, utilizar un valor fijo de pip ya no es práctico. En su lugar, este parámetro vincula el objetivo de beneficio directamente al precio del Bitcoin en tiempo real, asegurando que la estrategia se adapta a las condiciones del mercado. Basado en nuestras extensas pruebas, este enfoque ofrece resultados consistentes y fiables.
- CloseOnReverse - true/false para activar/desactivar el cierre de las operaciones en la barra de reversión.
- CloseReverseBarTF - Marco de tiempo para el sistema de detección de barras inversas. El valor por defecto es 15. Los valores posibles son: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080
- ForceLoss - Define la pérdida media máxima permitida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Debido a la alta volatilidad de Bitcoin y al significativo crecimiento de su precio a lo largo de los años, el uso de un nivel de stop fijo basado en pips ya no es efectivo. En su lugar, este parámetro ajusta dinámicamente el umbral de pérdida en relación con el precio de Bitcoin en tiempo real, permitiendo que la estrategia siga siendo flexible y relevante en condiciones de mercado cambiantes. Nuestras pruebas confirman que este método proporciona un control del riesgo más consistente y realista.
- FixedTakeProfit - Toma de beneficios fija en pips.
- FixedStopLoss - Stop loss fijo en pips.
- OscPer - El periodo del oscilador en el marco de tiempo M15.
- OscLev - El nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en el marco de tiempo M15.
- OscPerHiTF - el período del oscilador en los marcos de tiempo H1 y H4
- OscLevHiTF - el nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en los marcos temporales H1 y H4.
