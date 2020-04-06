¡VENTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO!

Obtenga Pips Master PRO con un enorme -65% de descuento ¡Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS! Precio especial de Navidad: $137

(Precio normal: $397 - ¡Ahorre $260!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA

Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de divisas - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportunidad única!

Potencie su viaje forex con Pips Master Pro. Dé rienda suelta al poder de la precisión y el beneficio en el dinámico mundo de las operaciones de divisas con el revolucionario Pips Master PRO . Creado por operadores experimentados y desarrolladores innovadores, este robot de Forex de vanguardia redefine el trading automatizado, equipándole con un conjunto de sistemas avanzados meticulosamente diseñados para amplificar su éxito en el trading.





La solución definitiva para los operadores que buscan precisión, experiencia y rentabilidad constante. Mejore sus estrategias de trading con nuestras herramientas avanzadas, información exhaustiva y métodos probados. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Pips Master Pro te equipa con el conocimiento y las herramientas para navegar por el dinámico mercado forex con confianza. Transforma tu experiencia de trading hoy y realiza tu verdadero potencial de ganancias con Pips Master Pro.

¡Hay una versión MT5 también! Compruébalo aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/105035

Características de Pips Master PRO:

Lógica de operación fuerte, pura y simple

Niveles razonables de TP y SL

Alto spread, deslizamiento y protección del broker

Soporte para múltiples pares de divisas

Bajo drawdown

Lógica de salida nueva, mejorada y muy eficaz



Recomendaciones:

Marco temporal recomendado: H1

Método de backtest recomendado: H1 por cada tick

Pares de divisas soportados: USDJPY, GBPUSD y GBPJPY.









Por favor, ¡asegúrese de que ha cargado los archivos .set para cada par de divisas individual!

Configuración de Pips Master PRO:

==== Gestión de Riesgo ==== FixedLots: volumen de operación fijo (funciona si AutoMM1=0).

volumen de operación fijo (funciona si AutoMM1=0). AutoMM: valores superiores a 0 (cero) activan el ММ automático (volumen negociado como porcentaje del margen libre).

==== Ajustes Generales ==== LongTrades : true/false para activar/desactivar las operaciones largas.

: true/false para activar/desactivar las operaciones largas. ShortTrades : true/false para activar/desactivar las operaciones cortas.

: true/false para activar/desactivar las operaciones cortas. Magic: número mágico - es muy importante que sea diferente para todos los robots.

número mágico - es muy importante que sea diferente para todos los robots. MaxSpread: margen máximo permitido para la apertura de posiciones.

margen máximo permitido para la apertura de posiciones. Slippage: deslizamiento máximo permitido para la apertura de posiciones.

deslizamiento máximo permitido para la apertura de posiciones. StopLoss : valor de stop loss en pips estándar de 4 dígitos.

: valor de stop loss en pips estándar de 4 dígitos. TakeProfit: valor de take profit en pips estándar de 4 dígitos.

valor de take profit en pips estándar de 4 dígitos. EA_Coment: texto que se añadirá como comentario a cada operación abierta por Pips Master PRO.

==== Configuración de Trailing Stop ==== TrailingStop: valor en pips. El valor del trailing stop

valor en pips. El valor del trailing stop TrailingStopStep : valor en pips. El valor del paso del trailing stop. Cuando el beneficio aumente el EA moverá el trailing stop basándose en este parámetro.

: valor en pips. El valor del paso del trailing stop. Cuando el beneficio aumente el EA moverá el trailing stop basándose en este parámetro. TrailingStopAfter: valor en pips. Cuando el beneficio de la operación es igual o superior a este valor, el EA establece el trailing stop. Si establece el valor 0 (cero) entonces puede desactivar el sistema de trailing stop.

==== Configuración de Órdenes Pendientes ==== PendingPlaceHour: la hora en la que el EA colocará las operaciones pendientes. Si en PendingTF se selecciona D1 entonces el EA colocará operaciones pendientes a PendingPlaceHour cada día. Si en PendingTF selecciona un marco de tiempo diferente a D1, por ejemplo si selecciona H4, entonces debe configurar PendingPlaceHour=-1 para desactivarlo y dejar que el EA coloque operaciones pendientes en cada nueva barra H4. Si no configura esto correctamente, el EA puede funcionar de forma inesperada.

la hora en la que el EA colocará las operaciones pendientes. Si en PendingTF se selecciona D1 entonces el EA colocará operaciones pendientes a PendingPlaceHour cada día. Si en PendingTF selecciona un marco de tiempo diferente a D1, por ejemplo si selecciona H4, entonces debe configurar PendingPlaceHour=-1 para desactivarlo y dejar que el EA coloque operaciones pendientes en cada nueva barra H4. Si no configura esto correctamente, el EA puede funcionar de forma inesperada. PendingTF: el marco de tiempo de la estrategia para colocar operaciones pendientes. Por defecto es D1 que es la mejor opción.

el marco de tiempo de la estrategia para colocar operaciones pendientes. Por defecto es D1 que es la mejor opción. PendingExpireIn: valor en minutos. Este es el tiempo de expiración de las operaciones pendientes. Si en PendingTF se selecciona D1 entonces el tiempo de expiración puede ser máximo 23. Si selecciona un marco de tiempo diferente en PendingTF entonces es bueno establecer el tiempo de expiración menor o igual al tiempo de la barra. Por ejemplo, si selecciona el marco de tiempo H4, entonces el tiempo máximo de expiración en minutos podría ser 240 minutos.

valor en minutos. Este es el tiempo de expiración de las operaciones pendientes. Si en PendingTF se selecciona D1 entonces el tiempo de expiración puede ser máximo 23. Si selecciona un marco de tiempo diferente en PendingTF entonces es bueno establecer el tiempo de expiración menor o igual al tiempo de la barra. Por ejemplo, si selecciona el marco de tiempo H4, entonces el tiempo máximo de expiración en minutos podría ser 240 minutos. PendingMax: máximo de operaciones pendientes que el EA puede realizar.

Para más información y archivos .set, ¡haga clic aquí para visitar el blog!

¡Si le gusta mi producto, por favor escriba un comentario! Le estaré muy agradecido.

¡Puede ver mis otros productos en mi perfil!