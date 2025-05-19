Crypto Investor EA MT5
- Asesores Expertos
- Lachezar Krastev
- Versión: 1.2
- Actualizado: 12 noviembre 2025
- Activaciones: 10
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO!
¡Obtenga Crypto Investor EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS!
Precio especial de Navidad: $187
(Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!)
BONO GRATUITO: Trend Matrix EA
Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $!
Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se pierda esta oportunidad única!
Tanto si está empezando como si ya es un profesional, Crypto Investor EA es su ventaja para navegar por los movimientos de alta volatilidad de Bitcoin.
Impulsado por algoritmos de vanguardia, potenciado por algoritmos avanzados de negociación de alto rendimiento, y construido sobre una plataforma rápida e intuitiva, Crypto Investor EA no es sólo un bot de negociación - es su motor dedicado para capturar las ganancias de Bitcoin y montar cada oleada importante del mercado: ¡No más dudas! ¡No más oportunidades perdidas! ¡No más retrasos!
Rendimiento probado, control total: la forma más inteligente de operar con Bitcoin
Recomendaciones:
- Marco temporal recomendado: M15
- Método de backtest recomendado: M15 + cada tick
- Método de backtest rápido: M1 + precio de apertura
- Criptomonedas soportadas: BTCUSD (Bitcoin)
- Configuración recomendada: ¡la configuración por defecto!
¡Hay una versión MT4 también! ¡Compruébelo en mi perfil!
¿Qué es Crypto Investor EA?
Características destacadas de Crypto Investor EA
- Monitorización automatizada del mercado 24/7
- Oportunidades de negociación en tiempo real
- Selección de operaciones más inteligente
- Trading Cero Emocional - sólo acciones lógicas basadas en datos
- Algoritmos de aprendizaje adaptativos
- Depósito mínimo inicial (500 $)
- Compatibilidad total con MT4 y MT5
- Soporte técnico dedicado
- Ejecución ultrarrápida
- Decisiones precisas - sin errores emocionales
- Adaptabilidad al mercado - se adapta a los nuevos datos al instante
- Automatización flexible - control totalmente automático o manual según sus preferencias
- Funciones de protección contra caídas
- Sistema de aleatorización
Crypto Investor EA incluye funciones de protección contra caídas
Gestión de riesgos más inteligente para operar con Bitcoin con confianza
Con Crypto Investor EA, no sólo estará operando, sino que estará aprovechando el mismo poder estratégico y la misma capacidad de adaptación que utilizan los operadores profesionales para mantenerse a la cabeza en uno de los mercados más volátiles del mundo.
Oportunidades sin parar - Trading activo y dinámico
- Sin esperas.
- Sin perder oportunidades.
- Con Crypto Investor EA, su cartera de Bitcoin se mantiene en movimiento.
- Siempre a la caza.
- Siempre actuando.
- Siempre creciendo.
Bitcoin Trading Reinventado: Inspirado en las mejores estrategias
Configuración de Crypto Investor EA
- WinLargeFonts - true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows.
- FixedLots - El alcance del volumen de negociación fijo. Si utiliza AutoMM>0, el valor del parámetro FixedLots no importa.
- AutoMM - Cuando se establece en un valor mayor que cero, esto habilita la gestión automática proporcional del dinero. Calcular el riesgo en criptodivisas puede ser complejo, por lo que hemos simplificado el proceso. Por ejemplo, con un saldo de cuenta de 1.000 $ y una configuración de riesgo del 1%, el Crypto Investor EA abrirá operaciones con un tamaño de lote de 0,01 $. Sin embargo, debido a que este EA utiliza una estrategia de rejilla y martingala, recomendamos encarecidamente utilizar la configuración de riesgo por defecto de 0,1% para un comercio más conservador y estable.
- K_Mart - Multiplicador del tamaño del lote para la primera línea de operaciones adicionales.
- Magic - Un identificador único a través del cual Crypto Investor EA reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto.
- EA_Comment - Aquí puede escribir un comentario si desea marcar las operaciones de Crypto Investor EA.
- MaxSpread - Máximo spread permitido.
- OnlyManualTrading - Para que Crypto Investor EA opere sólo manualmente, establezca este parámetro en true. Por defecto, su valor es falso: esto significa que el robot puede operar automáticamente y puede ser utilizado para el comercio manual.
- M1_Execution - true/false para activar/desactivar la ejecución de la lógica de trading en la apertura de la barra M1.
- ForceProfit - Define el objetivo de beneficio medio como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Dado que Bitcoin es altamente volátil y su valor ha aumentado significativamente a lo largo de los años, utilizar un valor fijo de pip ya no es práctico. En su lugar, este parámetro vincula el objetivo de beneficio directamente al precio del Bitcoin en tiempo real, asegurando que la estrategia se adapta a las condiciones del mercado. Basado en nuestras extensas pruebas, este enfoque ofrece resultados consistentes y fiables.
- CloseOnReverse - true/false para activar/desactivar el cierre de las operaciones en la barra de reversión.
- CloseReverseBarTF - Marco de tiempo para el sistema de detección de barras inversas. El valor por defecto es 15. Los valores posibles son: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080
- ForceLoss - Define la pérdida media máxima permitida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Debido a la alta volatilidad de Bitcoin y al significativo crecimiento de su precio a lo largo de los años, el uso de un nivel de stop fijo basado en pips ya no es efectivo. En su lugar, este parámetro ajusta dinámicamente el umbral de pérdida en relación con el precio de Bitcoin en tiempo real, permitiendo que la estrategia siga siendo flexible y relevante en condiciones de mercado cambiantes. Nuestras pruebas confirman que este método proporciona un control del riesgo más consistente y realista.
- FixedTakeProfit - Toma de beneficios fija en pips.
- FixedStopLoss - Stop loss fijo en pips.
- OscPer - El periodo del oscilador en el marco de tiempo M15.
- OscLev - El nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en el marco de tiempo M15.
- OscPerHiTF - el período del oscilador en los marcos de tiempo H1 y H4
- OscLevHiTF - el nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en los marcos temporales H1 y H4.
- MaxAddTrades - número máximo permitido de la primera línea de operaciones adicionales.
- AddOnReverse - activa un modo en el que las operaciones adicionales se permiten sólo después de que se detecta una barra de inversión.
- ReverseBarTF - el marco de tiempo de la barra de inversión para la función AddOnReverse.
- AddDistance_Default - la distancia mínima por defecto entre cualquiera de las operaciones adicionales y la operación de vista previa como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin).
- AddDistance_1 - la distancia entre la operación inicial y la 1ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.
- AddDistance_2 - la distancia entre la 1ª operación adicional y la 2ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.
- AddDistance_3 - la distancia entre la 2ª operación adicional y la 3ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.
- AddDistance_4 - la distancia entre la 3ª operación adicional y la 4ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.
- AddDelay_1 - retraso en minutos para la apertura de la 1ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.
- AddDelay_2 - retraso en minutos antes de la apertura de la 2ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.
- AddDelay_3 - retraso en minutos antes de la apertura de la 3ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.
- AddDelay_4 - retraso en minutos antes de la apertura de la 4ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.
- RecoveryProfit - Especifica el objetivo de beneficio de salida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin) cuando se activa una operación de recuperación.
- RecoveryAfter - distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre la primera operación de recuperación y la operación adicional de previsualización.
- RecoveryTrades - número máximo permitido de operaciones de recuperación.
- RecoveryTradesDistance - distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre las operaciones de recuperación.
- RecoveryRiskMultiplier - multiplicador del tamaño del lote para las operaciones de recuperación.
- FridayExit - true/false - si desea cerrar todas las operaciones el viernes, debe utilizar FridayExit=true.
- ExitHourFr - el robot cerrará todas las posiciones abiertas a esta hora del viernes.
- LastTradeHour - el robot puede operar hasta el final de esta hora del viernes (incluida esta hora).
- EMAIL_Notification - true/false - activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico.
- PUSH_Notification - true/false - activar/desactivar las notificaciones push a teléfonos móviles.
- Maximum open trades (account) - Limita el número total de operaciones abiertas en la cuenta donde se está ejecutando el Crypto Investor EA. Cuando se establece en un valor superior a 0, el EA supervisará todas las operaciones activas en la cuenta, incluidas las realizadas por otros EAs o manualmente. Si el número total de operaciones alcanza o supera el límite especificado, el Crypto Investor EA detendrá la apertura de nuevas posiciones.
- Lotes abiertos máximos - El tamaño de lote total permitido para todas las operaciones abiertas.
- Pérdida máxima diaria (divisa ) - Establezca un límite máximo en la cantidad que puede perder en un solo día para proteger su capital.
- Reducción máxima diaria % - Defina el porcentaje máximo de su saldo que puede perder en un día.
- Hora de reiniciodiario(terminal) - Hora de reinicio diario. Normalmente es a las 00:00, pero si su broker tiene una hora de reinicio diferente, puede establecer cualquier hora. Tenga en cuenta que si cambia la hora directamente en el panel de control, ¡será efectiva después de que se alcance la nueva hora!
- Capital mínimo (divisa) - Establezca un nivel de capital mínimo que, cuando se alcance, active las medidas de protección.
- Reducciónmáxima del capital % - Limite el porcentaje máximo de reducción de su capital total para evitar pérdidas significativas.
- Capital máximo (divisa) - Establezca un límite superior de su capital para ayudarle a gestionar las ganancias y protegerse de los cambios volátiles.
Do you know that feeling when you make a good purchase? Yes, Crypto Investor is one of those purchases. And for those who are curious, the answer is yes, like any expert advisor, it has some losses, but it has more profits. I've been using it for two weeks and it seems very promising. One of the most interesting things is the number of entries, which I really enjoy seeing the expert advisors working daily. The support always responds to me in a good time, in my opinion. Congratulations to the developers.