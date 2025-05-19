Crypto Investor EA MT5

OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO!

Tanto si está empezando como si ya es un profesional, Crypto Investor EA es su ventaja para navegar por los movimientos de alta volatilidad de Bitcoin. Impulsado por algoritmos de vanguardia, potenciado por algoritmos avanzados de negociación de alto rendimiento, y construido sobre una plataforma rápida e intuitiva, Crypto Investor EA no es sólo un bot de negociación - es su motor dedicado para capturar las ganancias de Bitcoin y montar cada oleada importante del mercado: ¡No más dudas! ¡No más oportunidades perdidas! ¡No más retrasos!

Opere con más agudeza. Muévase más rápido. Consiga más - con Crypto Investor EA a sus órdenes.









Rendimiento probado, control total: la forma más inteligente de operar con Bitcoin

Crypto Investor EA ofrece potentes resultados a través de una fusión de estrategias de negociación de alta precisión y gestión inteligente del dinero, todo ello respaldado por el rendimiento con dinero real. Esto no es sólo teoría o charla de ventas. Es una solución probada que ha proporcionado buenos rendimientos en un solo mes en condiciones reales de mercado. Compruebe los resultados en vivo de Crypto Investor EA en mi perfil.





Si usted es un inversor centrado en el crecimiento persiguiendo altos rendimientos, o un comerciante consciente del riesgo en busca de consistencia y protección del capital, Crypto Investor EA se adapta a sus objetivos comerciales personales. Con Crypto Investor EA, usted opera Bitcoin a su manera - impulsado por estrategias en las que confían los profesionales y probadas donde cuenta: en el mercado real.





Recomendaciones:

Marco temporal recomendado: M15

Método de backtest recomendado: M15 + cada tick

Método de backtest rápido: M1 + precio de apertura

Criptomonedas soportadas: BTCUSD (Bitcoin)

Configuración recomendada: ¡la configuración por defecto!

¡Hay una versión MT4 también! ¡Compruébelo en mi perfil!

¿Qué es Crypto Investor EA?



Crypto Investor EA es un sistema de trading de última generación, totalmente automatizado, creado para dominar el mercado Bitcoin. Impulsado por avanzados algoritmos de negociación de alto rendimiento, analiza los datos en vivo y ejecuta operaciones con velocidad y precisión que ningún ser humano puede igualar. A diferencia de los bots genéricos, está afinado para la volatilidad, el impulso y las tendencias únicas de Bitcoin, proporcionando señales de alta confianza a través de corredores de confianza.

Con Crypto Investor EA, no sólo está automatizando operaciones, sino que está desplegando un motor inteligente centrado en Bitcoin y diseñado para obtener resultados en el mundo real.



Características destacadas de Crypto Investor EA



Monitorización automatizada del mercado 24/7

Oportunidades de negociación en tiempo real

Selección de operaciones más inteligente

Trading Cero Emocional - sólo acciones lógicas basadas en datos

Algoritmos de aprendizaje adaptativos

Depósito mínimo inicial (500 $)

Compatibilidad total con MT4 y MT5

Soporte técnico dedicado

Ejecución ultrarrápida

Decisiones precisas - sin errores emocionales

Adaptabilidad al mercado - se adapta a los nuevos datos al instante

Automatización flexible - control totalmente automático o manual según sus preferencias

Funciones de protección contra caídas

Sistema de aleatorización









Crypto Investor EA incluye funciones de protección contra caídas

Especialmente adecuado (y no sólo) para los usuarios que operan con empresas de utilería, FTMO y cuentas financiadas, con funciones clave máximas diarias y protecciones de capital.





Gestión de riesgos más inteligente para operar con Bitcoin con confianza

Crypto Investor EA no sólo está diseñado para generar beneficios, sino también para proteger su capital. Cada operación está guiada por sofisticados sistemas de gestión de riesgos que se adaptan automáticamente a las condiciones del mercado, manteniendo su exposición bajo control incluso durante los movimientos más volátiles de Bitcoin. Desde stop-losses calibrados con precisión y estrategias de punto de equilibrio hasta el dimensionamiento inteligente de posiciones, Crypto Investor EA protege activamente su cartera, para que pueda operar con audacia sin comprometer el control.





Tanto si su objetivo es un crecimiento rápido como si aspira a obtener ganancias constantes a largo plazo, dispondrá de las mismas herramientas de riesgo inteligentes que utilizan los operadores profesionales, todas ellas trabajando entre bastidores para mantener su estrategia segura.





Con Crypto Investor EA, no sólo estará operando, sino que estará aprovechando el mismo poder estratégico y la misma capacidad de adaptación que utilizan los operadores profesionales para mantenerse a la cabeza en uno de los mercados más volátiles del mundo.



Oportunidades sin parar - Trading activo y dinámico



Una de las mayores frustraciones de los operadores de Bitcoin es depender de bots que permanecen inactivos durante días, perdiendo oportunidades y dejando beneficios sobre la mesa. Crypto Investor EA es diferente.





Construido específicamente para el mundo de alta volatilidad de Bitcoin, Crypto Investor EA está diseñado para buscar y ejecutar operaciones rentables Bitcoin todos los días - no una vez a la semana, no una vez al mes. Es una potencia activa, que analiza constantemente las condiciones del mercado Bitcoin y se mueve rápidamente para capitalizar cada oportunidad real.





Sin esperas.

Sin perder oportunidades.

Con Crypto Investor EA, su cartera de Bitcoin se mantiene en movimiento.

Siempre a la caza.

Siempre actuando.

Siempre creciendo.









Bitcoin Trading Reinventado: Inspirado en las mejores estrategias

Crypto Investor EA extrae su fuerza de algunas de las metodologías de trading de Bitcoin más exitosas jamás desarrolladas, combinando a la perfección la precisión del scalping con los sistemas de dominación de tendencias en los que confían los traders profesionales.





Crypto Investor EA refina su enfoque adoptando tácticas avanzadas inspiradas en las estrategias Bitcoin más exitosas de la industria:





Gestión innovadora de la parrilla

Al gestionar las operaciones de forma inteligente mediante técnicas de cuadrícula adaptable, Crypto Investor EA garantiza una rentabilidad constante incluso en condiciones de mercado muy volátiles.





Adaptación versátil al mercado

Tanto si el mercado es alcista como bajista, Crypto Investor EA navega por ambos entornos para descubrir ganancias constantes.





Eficiencia de negociación automatizada

Todos los procesos de negociación están automatizados, desde la exploración de los mercados hasta la ejecución de las operaciones, lo que le ahorra tiempo y elimina la toma de decisiones emocionales.





Gestión del riesgo y precisión mejoradas

Con algoritmos avanzados y salvaguardas integradas, Crypto Investor EA minimiza las pérdidas potenciales y maximiza la precisión de las operaciones.





Análisis de tendencias con enfoque láser

Utilizando la detección avanzada de tendencias, Crypto Investor EA señala puntos inteligentes de entrada y salida con una precisión asombrosa.









Configuración de Crypto Investor EA

WinLargeFonts - true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows.

- true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows. FixedLots - El alcance del volumen de negociación fijo. Si utiliza AutoMM>0, el valor del parámetro FixedLots no importa.

- El alcance del volumen de negociación fijo. Si utiliza AutoMM>0, el valor del parámetro FixedLots no importa. AutoMM - Cuando se establece en un valor mayor que cero, esto habilita la gestión automática proporcional del dinero. Calcular el riesgo en criptodivisas puede ser complejo, por lo que hemos simplificado el proceso. Por ejemplo, con un saldo de cuenta de 1.000 $ y una configuración de riesgo del 1%, el Crypto Investor EA abrirá operaciones con un tamaño de lote de 0,01 $. Sin embargo, debido a que este EA utiliza una estrategia de rejilla y martingala, recomendamos encarecidamente utilizar la configuración de riesgo por defecto de 0,1% para un comercio más conservador y estable.

- Cuando se establece en un valor mayor que cero, esto habilita la gestión automática proporcional del dinero. Calcular el riesgo en criptodivisas puede ser complejo, por lo que hemos simplificado el proceso. Por ejemplo, con un saldo de cuenta de 1.000 $ y una configuración de riesgo del 1%, el Crypto Investor EA abrirá operaciones con un tamaño de lote de 0,01 $. Sin embargo, debido a que este EA utiliza una estrategia de rejilla y martingala, recomendamos encarecidamente utilizar la configuración de riesgo por defecto de 0,1% para un comercio más conservador y estable. K_Mart - Multiplicador del tamaño del lote para la primera línea de operaciones adicionales.

- Multiplicador del tamaño del lote para la primera línea de operaciones adicionales. Magic - Un identificador único a través del cual Crypto Investor EA reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto.

- Un identificador único a través del cual Crypto Investor EA reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto. EA_Comment - Aquí puede escribir un comentario si desea marcar las operaciones de Crypto Investor EA.

- Aquí puede escribir un comentario si desea marcar las operaciones de Crypto Investor EA. MaxSpread - Máximo spread permitido.

- Máximo spread permitido. OnlyManualTrading - Para que Crypto Investor EA opere sólo manualmente, establezca este parámetro en true. Por defecto, su valor es falso: esto significa que el robot puede operar automáticamente y puede ser utilizado para el comercio manual.

- Para que Crypto Investor EA opere sólo manualmente, establezca este parámetro en true. Por defecto, su valor es falso: esto significa que el robot puede operar automáticamente y puede ser utilizado para el comercio manual. M1_Execution - true/false para activar/desactivar la ejecución de la lógica de trading en la apertura de la barra M1.

- true/false para activar/desactivar la ejecución de la lógica de trading en la apertura de la barra M1. ForceProfit - Define el objetivo de beneficio medio como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Dado que Bitcoin es altamente volátil y su valor ha aumentado significativamente a lo largo de los años, utilizar un valor fijo de pip ya no es práctico. En su lugar, este parámetro vincula el objetivo de beneficio directamente al precio del Bitcoin en tiempo real, asegurando que la estrategia se adapta a las condiciones del mercado. Basado en nuestras extensas pruebas, este enfoque ofrece resultados consistentes y fiables.

- Define el objetivo de beneficio medio como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Dado que Bitcoin es altamente volátil y su valor ha aumentado significativamente a lo largo de los años, utilizar un valor fijo de pip ya no es práctico. En su lugar, este parámetro vincula el objetivo de beneficio directamente al precio del Bitcoin en tiempo real, asegurando que la estrategia se adapta a las condiciones del mercado. Basado en nuestras extensas pruebas, este enfoque ofrece resultados consistentes y fiables. CloseOnReverse - true/false para activar/desactivar el cierre de las operaciones en la barra de reversión.

- true/false para activar/desactivar el cierre de las operaciones en la barra de reversión. CloseReverseBarTF - Marco de tiempo para el sistema de detección de barras inversas. El valor por defecto es 15. Los valores posibles son: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080

- Marco de tiempo para el sistema de detección de barras inversas. El valor por defecto es 15. Los valores posibles son: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080 ForceLoss - Define la pérdida media máxima permitida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Debido a la alta volatilidad de Bitcoin y al significativo crecimiento de su precio a lo largo de los años, el uso de un nivel de stop fijo basado en pips ya no es efectivo. En su lugar, este parámetro ajusta dinámicamente el umbral de pérdida en relación con el precio de Bitcoin en tiempo real, permitiendo que la estrategia siga siendo flexible y relevante en condiciones de mercado cambiantes. Nuestras pruebas confirman que este método proporciona un control del riesgo más consistente y realista.

- Define la pérdida media máxima permitida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Debido a la alta volatilidad de Bitcoin y al significativo crecimiento de su precio a lo largo de los años, el uso de un nivel de stop fijo basado en pips ya no es efectivo. En su lugar, este parámetro ajusta dinámicamente el umbral de pérdida en relación con el precio de Bitcoin en tiempo real, permitiendo que la estrategia siga siendo flexible y relevante en condiciones de mercado cambiantes. Nuestras pruebas confirman que este método proporciona un control del riesgo más consistente y realista. FixedTakeProfit - Toma de beneficios fija en pips.

- Toma de beneficios fija en pips. FixedStopLoss - Stop loss fijo en pips.

- Stop loss fijo en pips. OscPer - El periodo del oscilador en el marco de tiempo M15.

- El periodo del oscilador en el marco de tiempo M15. OscLev - El nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en el marco de tiempo M15.

- El nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en el marco de tiempo M15. OscPerHiTF - el período del oscilador en los marcos de tiempo H1 y H4

- el período del oscilador en los marcos de tiempo H1 y H4 OscLevHiTF - el nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en los marcos temporales H1 y H4.

- el nivel de sobrecompra y sobreventa de entrada en los marcos temporales H1 y H4. MaxAddTrades - número máximo permitido de la primera línea de operaciones adicionales.

- número máximo permitido de la primera línea de operaciones adicionales. AddOnReverse - activa un modo en el que las operaciones adicionales se permiten sólo después de que se detecta una barra de inversión.

- activa un modo en el que las operaciones adicionales se permiten sólo después de que se detecta una barra de inversión. ReverseBarTF - el marco de tiempo de la barra de inversión para la función AddOnReverse.

- el marco de tiempo de la barra de inversión para la función AddOnReverse. AddDistance_Default - la distancia mínima por defecto entre cualquiera de las operaciones adicionales y la operación de vista previa como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin).

- la distancia mínima por defecto entre cualquiera de las operaciones adicionales y la operación de vista previa como un porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). AddDistance_1 - la distancia entre la operación inicial y la 1ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.

- la distancia entre la operación inicial y la 1ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default. AddDistance_2 - la distancia entre la 1ª operación adicional y la 2ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.

- la distancia entre la 1ª operación adicional y la 2ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default. AddDistance_3 - la distancia entre la 2ª operación adicional y la 3ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.

- la distancia entre la 2ª operación adicional y la 3ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default. AddDistance_4 - la distancia entre la 3ª operación adicional y la 4ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default.

- la distancia entre la 3ª operación adicional y la 4ª operación adicional como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin). Si el valor es 0 (cero) se utilizará el valor de AddDistance_Default. AddDelay_1 - retraso en minutos para la apertura de la 1ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.

- retraso en minutos para la apertura de la 1ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso. AddDelay_2 - retraso en minutos antes de la apertura de la 2ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.

- retraso en minutos antes de la apertura de la 2ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso. AddDelay_3 - retraso en minutos antes de la apertura de la 3ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.

- retraso en minutos antes de la apertura de la 3ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso. AddDelay_4 - retraso en minutos antes de la apertura de la 4ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso.

- retraso en minutos antes de la apertura de la 4ª operación adicional. Valor igual a 0 (cero) significa que no se utilizará ningún retraso. RecoveryProfit - Especifica el objetivo de beneficio de salida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin) cuando se activa una operación de recuperación.

- Especifica el objetivo de beneficio de salida como porcentaje del precio actual de BTCUSD (Bitcoin) cuando se activa una operación de recuperación. RecoveryAfter - distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre la primera operación de recuperación y la operación adicional de previsualización.

- distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre la primera operación de recuperación y la operación adicional de previsualización. RecoveryTrades - número máximo permitido de operaciones de recuperación.

- número máximo permitido de operaciones de recuperación. RecoveryTradesDistance - distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre las operaciones de recuperación.

- distancia mínima (como porcentaje del precio actual de BTCUSD) entre las operaciones de recuperación. RecoveryRiskMultiplier - multiplicador del tamaño del lote para las operaciones de recuperación.

- multiplicador del tamaño del lote para las operaciones de recuperación. FridayExit - true/false - si desea cerrar todas las operaciones el viernes, debe utilizar FridayExit=true.

- true/false - si desea cerrar todas las operaciones el viernes, debe utilizar FridayExit=true. ExitHourFr - el robot cerrará todas las posiciones abiertas a esta hora del viernes.

- el robot cerrará todas las posiciones abiertas a esta hora del viernes. LastTradeHour - el robot puede operar hasta el final de esta hora del viernes (incluida esta hora).

- el robot puede operar hasta el final de esta hora del viernes (incluida esta hora). EMAIL_Notification - true/false - activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico.

- true/false - activa/desactiva las notificaciones por correo electrónico. PUSH_Notification - true/false - activar/desactivar las notificaciones push a teléfonos móviles.

- true/false - activar/desactivar las notificaciones push a teléfonos móviles. Maximum open trades (account) - Limita el número total de operaciones abiertas en la cuenta donde se está ejecutando el Crypto Investor EA. Cuando se establece en un valor superior a 0, el EA supervisará todas las operaciones activas en la cuenta, incluidas las realizadas por otros EAs o manualmente. Si el número total de operaciones alcanza o supera el límite especificado, el Crypto Investor EA detendrá la apertura de nuevas posiciones.

Limita el número total de operaciones abiertas en la cuenta donde se está ejecutando el Crypto Investor EA. Cuando se establece en un valor superior a 0, el EA supervisará todas las operaciones activas en la cuenta, incluidas las realizadas por otros EAs o manualmente. Si el número total de operaciones alcanza o supera el límite especificado, el Crypto Investor EA detendrá la apertura de nuevas posiciones. Lotes abiertos máximos - El tamaño de lote total permitido para todas las operaciones abiertas.

- El tamaño de lote total permitido para todas las operaciones abiertas. Pérdida máxima diaria (divisa ) - Establezca un límite máximo en la cantidad que puede perder en un solo día para proteger su capital.

) - Establezca un límite máximo en la cantidad que puede perder en un solo día para proteger su capital. Reducción máxima diaria % - Defina el porcentaje máximo de su saldo que puede perder en un día.

- Defina el porcentaje máximo de su saldo que puede perder en un día. Hora de reinicio diario(terminal) - Hora de reinicio diario. Normalmente es a las 00:00, pero si su broker tiene una hora de reinicio diferente, puede establecer cualquier hora. Tenga en cuenta que si cambia la hora directamente en el panel de control, ¡será efectiva después de que se alcance la nueva hora!

- Hora de reinicio diario. Normalmente es a las 00:00, pero si su broker tiene una hora de reinicio diferente, puede establecer cualquier hora. Tenga en cuenta que si cambia la hora directamente en el panel de control, ¡será efectiva después de que se alcance la nueva hora! Capital mínimo (divisa) - Establezca un nivel de capital mínimo que, cuando se alcance, active las medidas de protección.

- Establezca un nivel de capital mínimo que, cuando se alcance, active las medidas de protección. Reducción máxima del capital % - Limite el porcentaje máximo de reducción de su capital total para evitar pérdidas significativas.

- Limite el porcentaje máximo de reducción de su capital total para evitar pérdidas significativas. Capital máximo (divisa) - Establezca un límite superior de su capital para ayudarle a gestionar las ganancias y protegerse de los cambios volátiles.











