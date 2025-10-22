WallStreet Recovery PRO MT5

Resultados en vivo de WallStreet Recovery PRO: https: //www.mql5.com/en/signals/2331815

WallStreetRecovery PRO es un poderoso sistema de trading TOTALMENTE automatizado construido sobre el legendario núcleo del Robot Forex WallStreet - uno de los asesores expertos más populares y probados en el tiempo en el mundo.

Combina la fiable lógica de negociación de WallStreet con un sistema de gestión de operaciones inteligente y mejorado, creando una estrategia que no sólo identifica entradas de alta probabilidad, sino que también garantiza que las operaciones se gestionan con precisión y confianza.

En su corazón se encuentra el Sistema Avanzado de Recuperación - un algoritmo único diseñado para cerrar siempre los ciclos de trading con beneficios.
Esto es lo que diferencia a WallStreet Recovery PRO: transforma las pérdidas temporales en resultados rentables a través de un proceso de recuperación inteligente y controlado, sin martingalas peligrosas ni expansiones incontroladas de la parrilla. Es un enfoque medido y matemático para la recuperación consistente de beneficios.


Por qué los operadores eligen WallStreet Recovery PRO

WallStreet Recovery PRO no es sólo otro scalper - es una solución de trading inteligente con un arsenal incorporado de características profesionales diseñadas para darle una ventaja en el trading del mundo real.


Características principales:
  • Sistema avanzado de gestión monetaria: ajusta automáticamente el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta y el nivel de riesgo.
  • Filtro de Noticias de Alto Impacto - evita operar durante noticias volátiles.
  • Eficaz lógica de negociación dinámica: se adapta a las condiciones actuales del mercado para optimizar las entradas y salidas.
  • Sistema de protección contra caídas: limita dinámicamente el riesgo para proteger su capital.
  • Sistema avanzado de gestión del tiempo - permite un control preciso de las sesiones de negociación.
  • Revolucionario Módulo Broker SPY - para proteger su capital de brokers poco éticos.
  • Stop Loss y Take Profit Dinámicos Inteligentes - niveles de salida flexibles ajustados a la volatilidad.
  • High Slippage & Spread Protection - evita la ejecución durante condiciones desfavorables.
  • Sistema de protección de beneficios - bloquea las ganancias una vez que las operaciones entran en beneficios.
Fácil de usar - Sin configuraciones complicadas

WallStreet Recovery PRO está diseñado para la simplicidad plug-and-trade.
No necesita cargar ningún archivo .set externo - todos los parámetros optimizados para los pares soportados están pre-integrados en el EA.

¡Sólo tiene que instalar, adjuntar a los pares compatibles, y empezar a operar!

Pares soportados: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

¡También hay una versión MT4! ¡Compruébelo en mi perfil!


Recomendaciones Oficiales

Marco de tiempo: M15

Pares de Divisas: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Backtesting rápido: Datos M1 + Precios de apertura

Backtesting preciso: Datos M15 + Cada tick (recomendado para una mejor calidad de modelización)

Parámetros: Los parámetros por defecto están totalmente optimizados para todos los pares soportados


Compatible con todos los Brokers y Prop Firms

WallStreet Recovery PRO es totalmente compatible con todo tipo de brokers y cuentas, incluyendo brokers ECN/STP, empresas de trading propietario y programas de cuentas financiadas como FTMO y otros.

Su Sistema de Protección Drawdown lo hace especialmente adecuado para los desafíos de las empresas de prop - gestionando dinámicamente el riesgo y evitando pérdidas excesivas para cumplir con las estrictas normas de negociación.


El mejor motor de operaciones de recuperación

WallStreet Recovery PRO es más que un Asesor Experto - es un ecosistema de trading completo diseñado para traders serios que valoran la estabilidad, la recuperación inteligente y el potencial de beneficio consistente.

Con años de estrategia probada a sus espaldas y una nueva generación de tecnología de recuperación, WallStreet Recovery PRO es su socio profesional para el mercado de divisas moderno.


Configuración de WallStreet Recovery PRO

  • WinLargeFonts true/false: utilice "true" para ajustar la visualización del cuadro de información del robot en caso de que esté utilizando las fuentes grandes de Windows.
  • Magic: identificador único mediante el cual WallStreet Recovery PRO reconoce y gestiona sus propias posiciones. Si utiliza otros asesores expertos en la misma cuenta, asegúrese de que cada uno de ellos tiene un identificador único distinto.
  • EA_Comment: aquí puede escribir un comentario, si desea marcar las operaciones de WallStreet Recovery PRO.
  • MaxSpread: spread máximo permitido.
  • MaxSpreadExit: MaxSpreadExit: el parámetro se utiliza para controlar el cierre de las operaciones y evitar el cierre de las operaciones cuando las condiciones actuales del mercado no son buenas. Especialmente cuando el spread actual es mayor que MaxSpreadExit.
  • Slippage: máximo deslizamiento permitido.
  • StealthMode true/false: modo que oculta los niveles de stoploss y takeprofit en la lógica del programa, haciéndolos invisibles a los brokers. Si utiliza este modo, las órdenes stoploss y takeprofit no se encuentran en el servidor de negociación. En este caso, si su terminal de trading no está conectado, o el robot no funciona, sus órdenes no estarían protegidas. Sin embargo, recomendamos encarecidamente utilizar el StealthMode, ya que en algunos casos los niveles de StopLoss visibles podrían ser atacados tendenciosamente por algoritmos que algunos brokers poco éticos podrían utilizar.
  • EmergencyStopDist: este parámetro asegura un segundo nivel de protección, cuando se utiliza el StealthMode. En valores superiores a cero activa un segundo nivel de StopLoss verdadero (de Emergencia) a una distancia superior a la que se encuentra el StopLoss virtual oculto. En tal caso el valor del nuevo StopLoss de emergencia será la suma del valor de EmergencyStopDist más el valor del StopLoss oculto.
  • NFA true/false: utilice "true" si su broker está regulado por la NFA.
  • No_Hedge true/false: utilice "true" si desea cancelar todas las operaciones de cobertura.
  • .......



