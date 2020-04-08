Trend Reader Indicator
- Indicadores
- Lachezar Krastev
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Trend Reader Indicator es un indicador de trading revolucionario diseñado para proporcionar a los traders de Forex las herramientas que necesitan para tomar decisiones de trading informadas. Este indicador de vanguardia utiliza cálculos matemáticos complejos y el indicador Average True Range (ATR) para identificar y resaltar el inicio de nuevas tendencias alcistas y bajistas en el mercado de divisas. Con sus intuitivas señales visuales y alertas en tiempo real, Trend Reader Indicator es una herramienta imprescindible para los operadores que buscan una ventaja en el dinámico mundo de la negociación de divisas.
Versión MT5 de Trend Reader Indicator: https: //www.mql5.com/en/market/product/105659
Características principales:
- Detección de tendencias: Trend Reader Indicator destaca en la identificación del inicio de nuevas tendencias en el mercado de divisas. Proporciona a los operadores señales claras y precisas tanto para tendencias alcistas como bajistas.
- Representación visual: El indicador dibuja una línea visualmente atractiva en el gráfico, mejorando su capacidad para detectar tendencias rápidamente. La línea cambia de color a azul para las tendencias alcistas y a rojo para las bajistas, garantizando la claridad en la dirección de la tendencia.
- Flechas de dirección: Para simplificar aún más la identificación de tendencias, Trend Reader Indicator incluye flechas de dirección. Estas flechas apuntan en la dirección de la tendencia predominante, lo que facilita a los operadores comprender el sentimiento del mercado de un vistazo.
- Señales de compra y venta: El indicador ofrece señales de COMPRA y VENTA en tiempo real, lo que permite a los operadores ejecutar sus operaciones con confianza. Estas señales se generan a partir de una combinación de indicadores técnicos y modelos matemáticos, lo que aumenta la precisión de sus decisiones de negociación.
- Integración de ATR: Reader Indicator aprovecha el indicador Average True Range (ATR), una respetada herramienta de medición de la volatilidad, para afinar su detección de tendencias. Esta integración ayuda a los operadores a calibrar la volatilidad del mercado y a tomar decisiones informadas en consecuencia.
- Notificaciones Push: Manténgase conectado con el mercado, incluso cuando esté lejos de su puesto de negociación. Trend Reader Indicator está equipado con la funcionalidad de notificaciones push, lo que garantiza que reciba alertas oportunas en su dispositivo móvil. No vuelva a perder una oportunidad de negociación.
Ventajas de Trend Reader Indicator:
- Aumento del potencial de beneficios: Al identificar con precisión las nuevas tendencias y proporcionar señales oportunas de compra y venta, Trend Reader Indicator ayuda a los operadores a capitalizar los movimientos del mercado, lo que potencialmente conduce a mayores ganancias.
- Reducción del riesgo: Gracias a sus sólidas capacidades de detección de tendencias, este indicador ayuda a los operadores a minimizar el riesgo evitando las operaciones en contra de la tendencia predominante.
- Fácil de usar: El indicador Trend Reader se ha diseñado pensando en la facilidad de uso. Su interfaz intuitiva y sus claras señales visuales lo hacen accesible a operadores de todos los niveles de experiencia.
- Ahorro de tiempo: Diga adiós al análisis manual de tendencias y a la supervisión constante de los gráficos. Deje que Trend Reader Indicator haga el trabajo pesado, permitiéndole centrarse en el desarrollo y la ejecución de estrategias.
En el mundo en constante evolución del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia. Trend Reader Indicator ofrece a los operadores sus avanzadas funciones de detección de tendencias, claridad visual y alertas en tiempo real. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador es la clave para adelantarse a las tendencias del mercado y tomar decisiones más informadas.
Comience a operar con confianza hoy mismo añadiendo el indicador Trend Reader a su conjunto de herramientas de negociación y desbloquee el potencial para una mayor rentabilidad al tiempo que reduce el riesgo en sus esfuerzos de negociación de divisas.
Configuración del indicador Trend Reader
- ATR_Period - Periodo del indicador Average True Range
- Precision - Valor entero que define la precisión del indicador. Debe adaptarse visualmente a diferentes pares o instrumentos.
- Alertas - true/false - cuando es true el indicador alerta señales de COMPRA y VENTA. Cuando es falso el indicador no alertará nada.
- Send_Push_Notifications - true/false - cuando es true el indicador enviará señales de COMPRA y VENTA a los dispositivos móviles. Cuando es falso no enviará nada.
- Prefijo - La abreviatura del indicador. el valor por defecto es "TRI".
