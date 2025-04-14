MiniWatch FX28

4

Vea la acción del precio de hasta 28 símbolos de Market Watch a la vez, ideal para detectar patrones gráficos negociables como banderas, triángulos y canales sin distracciones.

Nuevo: Ahora puede añadir indicadores a todos los minigráficos para mejorar el análisis.

Características principales:

28 Símbolos en una Vista - Escanee instantáneamente múltiples mercados para detectar configuraciones comerciales más rápido.

Soporte de Indicadores - Añada su indicador favorito de manera uniforme a todos los mini gráficos.

Expansión con un clic : abra instantáneamente cualquier minigráfico como un gráfico de tamaño completo.


Cómo funciona

1. Abra un gráfico limpio (sin indicadores o EAs) y conecte la herramienta.

2. Siga el manual rápido que se muestra directamente en el gráfico.

3. El marco temporal, los colores y la escala del gráfico siguen automáticamente la configuración del gráfico principal.


Cómo modificar la lista de símbolos

Los símbolos del gráfico en el panel reflejan el orden en que aparecen en la ventana de Observación delMercado (cuando no están ordenados).
Para modificar o gestionar la lista, primero desactive la ordenación: haga clic con el botón derecho del ratón dentro de la ventana de Observación del Mercado, seleccioneOrdenar > Restablecer en el menú.
A continuación, puede cambiar el orden arrastrando los símbolos hacia arriba o hacia abajo directamente enObservación del Mercado. La lista de símbolos del panel de indicadores se actualizará automáticamente para coincidir.


MiniWatch FX28 es perfecto para:

Los operadores que desean explorar varios mercados rápidamente, detectar patrones técnicos de un vistazo y mantenerse organizados, todo desde un panel limpio.




Comentarios 1
Arturjose Simoes Fuste
128
Arturjose Simoes Fuste 2025.04.29 14:00 
 

Good indicator! It would be perfect if we could insert a (same) indicator in all 28 windows.

