Gold SniperX

Gold SniperX - Su mejor asistente en el comercio de oro.

Asesor totalmente automático que no requiere ajustes adicionales, diseñado para operar en el par de divisas Oro (XAUUSD) M1.

La estrategia se basa en la ruptura de niveles importantes (scalping rápido)

No utiliza métodos de trading peligrosos, ni rejillas, martingalas, etc.

Este es un algoritmo de trading real - Los resultados de esto son una curva de crecimiento muy estable.


Recomendaciones:

  • Par de operaciones: GOLD (XAUUSD)
  • Marco de tiempo: M1
  • Depósito mínimo: $100
  • Apalancamiento: 1 :100 y superior
  • Broker: Cualquier broker con un spread bajo
  • VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7

Características principales:

  • Siempre utiliza stop loss / take profit.;
  • No martingala / rejilla / cobertura, etc;


¡¡¡Date prisa para comprar al precio más bajo, el costo del asesor sólo aumentará!!!

¡Feliz trading!

