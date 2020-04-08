Bomb Sign al es un potente indicador para MetaTrader 4 diseñado para identificar las tendencias más relevantes del mercado financiero. Si busca una herramienta que prediga con precisión los movimientos, Bomb Sign al es su aliado.

Cómo funciona:

Este indicador combina tres métodos diferentes -análisis de volumen, cierre de velas y tendencia simétrica- para detectar y señalar oportunidades de compra y venta. Bomb Signal es como una "bomba" cuando detecta una oportunidad de compra.

¿Por qué es diferente Bomb Signal?

Completamente fiable: Bomb Sign al no borra señales. Una vez que se da una señal, se mantiene, asegurando que usted nunca pierda una oportunidad.

Extremadamente precisa: Bomb Signal no envía señales falsas. Le actualiza en tiempo real, ajustándose a medida que evoluciona el mercado, pero manteniendo la transparencia de las señales anteriores.

Actualización en tiempo real: Las señales se identifican en tiempo real y se actualizan cuando es necesario, lo que le permite reaccionar rápidamente a los cambios del mercado.

Maximice sus resultados:

La Señal de Bomba es ideal para identificar movimientos de continuación de tendencia.

Por ejemplo , si ya tiene una posición corta y el indicador envía una señal de compra en M15, es el momento de cerrar sus órdenes o colocar otras parciales, y viceversa.

Además, después de un análisis cuidadoso, le recomendamos que siga las señales en M15, M30, H1 y H4 con un stop loss de sólo 50 pips. Esto permite que el precio se mueva en la dirección de la señal de bomba, maximizando sus posibilidades de éxito.

Si el indicador da una señal opuesta, tendrá la oportunidad de cerrar rápidamente y posicionarse en la nueva tendencia.

Uso sugerido:

Utilice Bomb Signal en los marcos temporales M5, M15, M30, H1, H4 y D1 para obtener resultados más estables.

Evite usar M1 para asegurar la mayor precisión posible.