Price manipulation risk

📊 Indicador de riesgo de manipulación de precios

🔍 Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones

Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado.
Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados.

Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas, filtrar señales falsas y mejorar la sincronización tanto en las entradas como en las salidas.

🎯 Propósito del producto

Proporcionar una evaluación inmediata y visual de las condiciones del mercado:

  • Condiciones normales

  • Fases inestables

  • Situaciones de alto riesgo

  • Situaciones de riesgo extremo

Perfecto para reforzar la disciplina y mejorar la toma de decisiones.

🔎 ¿En qué se basa el análisis?


  • Comportamiento de los precios

  • Intensidad de la actividad del mercado

  • Comportamiento del cierre de velas

  • Condiciones recientes del mercado

Estos factores combinados proporcionan una estimación fiable del riesgo de manipulación.

🎨 Visualización intuitiva

Se muestra en una ventana específica con un histograma codificado por colores:

Color Nivel Interpretación
Gris Bajo Mercado estable
🟡 Amarillo Medio Se aconseja precaución
🟠 Naranja Alto Condiciones peligrosas
🔴 Rojo Extremo Alta probabilidad de manipulación

✅ Características principales

✔ No repinta
✔ Funciona en todos los activos
✔ Todos los plazos
✔ Ligero y rápido
✔ Excelente filtro de riesgo para cualquier estrategia
✔ Apto para trading manual o automatizado.

🧠 Uso recomendado

  • Evitar entradas durante fases de alto riesgo

  • Confirmar las señales antes de entrar en acción

  • Añadir un contexto de mercado objetivo

  • Detectar periodos de manipulación (noticias, sesiones, zonas de liquidez)

⚠️ Importante

Este indicador no genera señales de compra o venta.
Es una herramienta de análisis de riesgo, destinada a apoyar su estrategia existente.

Parámetros

  • Lookback - Sensibilidad basada en el comportamiento reciente del mercado.

📈 Domina el riesgo. Domina tu trading.


