Scalper M1 ELF
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Scalper M1 ELF es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.
Scalper M1 ELF EA simplifica esta experiencia con estrategias de trading automáticas y bien pensadas.
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco temporal
|M1
|Capital
|min. $100
|Broker
|cualquier broker
|Tipo de cuenta
|cualquiera, se prefiere un diferencial más bajo
|Apalancamiento
|desde 1:20
|VPS
|preferido, pero no obligatorio, también MQL VPS