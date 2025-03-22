Gold Machine Universal Forex EA

Gold Machine ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der für jedes Devisenpaar und jeden Zeitrahmen geeignet ist. Dieser EA basiert auf einer vom Autor entwickelten und getesteten Strategie und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader geeignet, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen.

Hauptmerkmale:

  • Kompatibel mit allen Timeframes (M5 bis H4 und höher)

  • Funktioniert mit jedem Forex-Symbol, einschließlich Gold (XAUUSD), Haupt- und Nebenpaaren

  • Vollständig anpassbare Eingabeparameter für die Strategiekontrolle

  • Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

  • Entwickelt für den Umgang mit schwebenden Positionen mit intelligenter Ausstiegslogik

  • Inklusive Slippage- und Spread-Schutz

Empfohlene Einstellungen:

  • Mindeststartkapital: $200

  • Cent-Konto wird für eine bessere Risikoallokation dringend empfohlen

  • Wählen Sie Broker mit niedrigen Spreads für eine optimale Performance

  • Geeignete Einstellungen müssen je nach gewähltem Paar und Zeitrahmen vorgenommen werden

Wichtige Hinweise:

  • Dies ist kein Plug-and-Play-Scalper. Er folgt einer individuellen, gut getesteten Strategie mit dynamischem Handelsmanagement.

  • Schwebende Positionen sind Teil der Logik; der EA ist so konzipiert, dass er sie intelligent handhabt.

  • Regelmäßige Überwachung und Optimierung sind für beste Ergebnisse ratsam.

Gold Machine wurde mit dem Fokus auf langfristige Konsistenz und kontrolliertes Risiko entwickelt. Mit den richtigen Einstellungen kann er zu einem wichtigen Bestandteil Ihres Trading-Toolkits werden.


Auswahl:
Md Shied Yusuf
229
Md Shied Yusuf 2025.07.26 19:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8520
Antwort vom Entwickler Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.07.27 08:47
Welcome sir
Antwort auf eine Rezension