KP Grid es un Asesor Experto robusto diseñado específicamente para estrategias basadas en cuadrículas en mercados de tendencia o oscilantes. Abre y gestiona de forma inteligente cuadrículas de compra/venta utilizando una distancia personalizable, escalado de volumen y lógica de gestión de beneficios/pérdidas. Con opciones de arrastre incorporadas y filtrado de señales opcional basado en RSI, KP Grid se adapta a varios escenarios de mercado a la vez que ofrece un fuerte control sobre las detracciones.

Este EA es adecuado para traders experimentados que entienden la dinámica de los sistemas de rejilla y desean automatizar una estrategia de rejilla inteligente y configurable.

Características principales

Cuadrícula de doble dirección (compra y / o venta de forma independiente).

Distancia personalizable entre órdenes grid.

Dimensionamiento progresivo de lotes mediante un multiplicador de volumen.

Disparador opcional basado en RSI para la primera orden.

Cierre basado en beneficios para rejillas (una o ambas direcciones).

Varias opciones de arrastre: Apagado, Velas o Puntos.

Información visual en el gráfico.

⚙️ Parámetros de entrada principales

🔁 Parámetros de Cuadrícula

Allow_Buy_Trades / Allow_Sell_Trades : Habilita o deshabilita las cuadrículas de compra/venta.

Initial_Step : Paso de precio (en puntos) antes de colocar la primera orden de cuadrícula.

Distance_Between_Orders : Distancia entre cada nueva orden en la parrilla.

Order_Move_Step : Ajuste del paso al mover órdenes.

Distancia_mínima_desde_precio : Distancia mínima desde el precio actual para permitir una nueva orden.

💰 Gestión de lotes

Order_Volume : Tamaño de lote inicial para cada orden.

Order_Volume_Multiplier : Multiplicador aplicado a cada nivel de rejilla subsiguiente.

Lot_Rounding : Precisión decimal para los tamaños de lote.

Gestión de pérdidas y ganancias

Close_Profit_One_Direction : Beneficio requerido (en divisa) para cerrar la rejilla de una dirección.

Cerrar_Beneficio_Dos_Direcciones : Beneficio requerido para cerrar ambas cuadrículas de compra/venta.

Auto_Calculate_Profit : Habilita el objetivo de beneficio automático basado en el tamaño medio de la cuadrícula.

Max_Loss_Limit : Stop loss duro en dinero.

Close_Loss_On_Total_Profit : Opcional: cierra el lado perdedor si existe suficiente beneficio global.

Loss_Threshold_For_Closure : Control adicional de cierre de rejilla basado en pérdidas.

🕰️ Opciones de arrastre

Tipo_de_retroceso : 0 : Desactivado 1 : Trailing basado en velas 2 : Seguimiento en puntos fijos

Trailing_Step : Paso en puntos para el trailing.

Min_Profit_Trailing : Beneficio mínimo requerido antes de que se active el trailing.

Candle_Offset / Candle_Timeframe : Se utiliza para la lógica de seguimiento de velas.

🧠 Configuración del Indicador

Open_First_Order_By_Indicator : Si es TRUE , usa el RSI para filtrar la primera operación.

Oversold_Zone / Overbought_Zone : Niveles RSI para filtrado de señales.

RSI_Period / RSI_Timeframe : Ajustes de cálculo del RSI.

Otros ajustes

Magic : Identificador único para las órdenes del EA.

CommentText : Comentario colocado en las órdenes para facilitar su seguimiento.

Info_Display_Color / Winning / Losing : Colores personalizados para el panel de información del gráfico.

Font_Size : Tamaño de la fuente.

Stoploss / Takeprofit : SL/TP opcional para operaciones individuales.



