KP Grid
- Asesores Expertos
- Ruben Fernandez Souto
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
KP Grid es un Asesor Experto robusto diseñado específicamente para estrategias basadas en cuadrículas en mercados de tendencia o oscilantes. Abre y gestiona de forma inteligente cuadrículas de compra/venta utilizando una distancia personalizable, escalado de volumen y lógica de gestión de beneficios/pérdidas. Con opciones de arrastre incorporadas y filtrado de señales opcional basado en RSI, KP Grid se adapta a varios escenarios de mercado a la vez que ofrece un fuerte control sobre las detracciones.
Este EA es adecuado para traders experimentados que entienden la dinámica de los sistemas de rejilla y desean automatizar una estrategia de rejilla inteligente y configurable.
Características principales
-
Cuadrícula de doble dirección (compra y / o venta de forma independiente).
-
Distancia personalizable entre órdenes grid.
-
Dimensionamiento progresivo de lotes mediante un multiplicador de volumen.
-
Disparador opcional basado en RSI para la primera orden.
-
Cierre basado en beneficios para rejillas (una o ambas direcciones).
-
Varias opciones de arrastre: Apagado, Velas o Puntos.
-
Información visual en el gráfico.
⚙️ Parámetros de entrada principales
🔁 Parámetros de Cuadrícula
-
Allow_Buy_Trades / Allow_Sell_Trades : Habilita o deshabilita las cuadrículas de compra/venta.
-
Initial_Step : Paso de precio (en puntos) antes de colocar la primera orden de cuadrícula.
-
Distance_Between_Orders : Distancia entre cada nueva orden en la parrilla.
-
Order_Move_Step : Ajuste del paso al mover órdenes.
-
Distancia_mínima_desde_precio : Distancia mínima desde el precio actual para permitir una nueva orden.
💰 Gestión de lotes
-
Order_Volume : Tamaño de lote inicial para cada orden.
-
Order_Volume_Multiplier : Multiplicador aplicado a cada nivel de rejilla subsiguiente.
-
Lot_Rounding : Precisión decimal para los tamaños de lote.
Gestión de pérdidas y ganancias
-
Close_Profit_One_Direction : Beneficio requerido (en divisa) para cerrar la rejilla de una dirección.
-
Cerrar_Beneficio_Dos_Direcciones : Beneficio requerido para cerrar ambas cuadrículas de compra/venta.
-
Auto_Calculate_Profit : Habilita el objetivo de beneficio automático basado en el tamaño medio de la cuadrícula.
-
Max_Loss_Limit : Stop loss duro en dinero.
-
Close_Loss_On_Total_Profit : Opcional: cierra el lado perdedor si existe suficiente beneficio global.
-
Loss_Threshold_For_Closure : Control adicional de cierre de rejilla basado en pérdidas.
🕰️ Opciones de arrastre
-
Tipo_de_retroceso :
-
0 : Desactivado
-
1 : Trailing basado en velas
-
2 : Seguimiento en puntos fijos
-
-
Trailing_Step : Paso en puntos para el trailing.
-
Min_Profit_Trailing : Beneficio mínimo requerido antes de que se active el trailing.
-
Candle_Offset / Candle_Timeframe : Se utiliza para la lógica de seguimiento de velas.
🧠 Configuración del Indicador
-
Open_First_Order_By_Indicator : Si es TRUE , usa el RSI para filtrar la primera operación.
-
Oversold_Zone / Overbought_Zone : Niveles RSI para filtrado de señales.
-
RSI_Period / RSI_Timeframe : Ajustes de cálculo del RSI.
Otros ajustes
-
Magic : Identificador único para las órdenes del EA.
-
CommentText : Comentario colocado en las órdenes para facilitar su seguimiento.
-
Info_Display_Color / Winning / Losing : Colores personalizados para el panel de información del gráfico.
-
Font_Size : Tamaño de la fuente.
-
Stoploss / Takeprofit : SL/TP opcional para operaciones individuales.