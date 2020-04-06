KP Grid

KP Grid es un Asesor Experto robusto diseñado específicamente para estrategias basadas en cuadrículas en mercados de tendencia o oscilantes. Abre y gestiona de forma inteligente cuadrículas de compra/venta utilizando una distancia personalizable, escalado de volumen y lógica de gestión de beneficios/pérdidas. Con opciones de arrastre incorporadas y filtrado de señales opcional basado en RSI, KP Grid se adapta a varios escenarios de mercado a la vez que ofrece un fuerte control sobre las detracciones.

Este EA es adecuado para traders experimentados que entienden la dinámica de los sistemas de rejilla y desean automatizar una estrategia de rejilla inteligente y configurable.

Características principales

  • Cuadrícula de doble dirección (compra y / o venta de forma independiente).

  • Distancia personalizable entre órdenes grid.

  • Dimensionamiento progresivo de lotes mediante un multiplicador de volumen.

  • Disparador opcional basado en RSI para la primera orden.

  • Cierre basado en beneficios para rejillas (una o ambas direcciones).

  • Varias opciones de arrastre: Apagado, Velas o Puntos.

  • Información visual en el gráfico.

⚙️ Parámetros de entrada principales

🔁 Parámetros de Cuadrícula

  • Allow_Buy_Trades / Allow_Sell_Trades : Habilita o deshabilita las cuadrículas de compra/venta.

  • Initial_Step : Paso de precio (en puntos) antes de colocar la primera orden de cuadrícula.

  • Distance_Between_Orders : Distancia entre cada nueva orden en la parrilla.

  • Order_Move_Step : Ajuste del paso al mover órdenes.

  • Distancia_mínima_desde_precio : Distancia mínima desde el precio actual para permitir una nueva orden.

💰 Gestión de lotes

  • Order_Volume : Tamaño de lote inicial para cada orden.

  • Order_Volume_Multiplier : Multiplicador aplicado a cada nivel de rejilla subsiguiente.

  • Lot_Rounding : Precisión decimal para los tamaños de lote.

Gestión de pérdidas y ganancias

  • Close_Profit_One_Direction : Beneficio requerido (en divisa) para cerrar la rejilla de una dirección.

  • Cerrar_Beneficio_Dos_Direcciones : Beneficio requerido para cerrar ambas cuadrículas de compra/venta.

  • Auto_Calculate_Profit : Habilita el objetivo de beneficio automático basado en el tamaño medio de la cuadrícula.

  • Max_Loss_Limit : Stop loss duro en dinero.

  • Close_Loss_On_Total_Profit : Opcional: cierra el lado perdedor si existe suficiente beneficio global.

  • Loss_Threshold_For_Closure : Control adicional de cierre de rejilla basado en pérdidas.

🕰️ Opciones de arrastre

  • Tipo_de_retroceso :

    • 0 : Desactivado

    • 1 : Trailing basado en velas

    • 2 : Seguimiento en puntos fijos

  • Trailing_Step : Paso en puntos para el trailing.

  • Min_Profit_Trailing : Beneficio mínimo requerido antes de que se active el trailing.

  • Candle_Offset / Candle_Timeframe : Se utiliza para la lógica de seguimiento de velas.

🧠 Configuración del Indicador

  • Open_First_Order_By_Indicator : Si es TRUE , usa el RSI para filtrar la primera operación.

  • Oversold_Zone / Overbought_Zone : Niveles RSI para filtrado de señales.

  • RSI_Period / RSI_Timeframe : Ajustes de cálculo del RSI.

Otros ajustes

  • Magic : Identificador único para las órdenes del EA.

  • CommentText : Comentario colocado en las órdenes para facilitar su seguimiento.

  • Info_Display_Color / Winning / Losing : Colores personalizados para el panel de información del gráfico.

  • Font_Size : Tamaño de la fuente.

  • Stoploss / Takeprofit : SL/TP opcional para operaciones individuales.


Productos recomendados
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Asesor " Divergence Progression» Para que el EA funcione, debe descargar el indicador de la sección CodeBase-http: / / www. MQL5. com / ru / code / 32437 - y colocarlo en la carpeta MQL4 / Indicators      Parámetros recomendados D1 EUR / USD: TakeProfit-250; StopLoss-30; Cierre por señal opuesta = false; Este asesor es de mediano plazo y está destinado solo para el comercio en el período D1. El asesor negocia la
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco de tiempo H1 El depósito mínimo es de 200 $ al operar 1% por operación. Asesor clásico de tendencias.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala, sin rejilla, sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 4% para
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Asesores Expertos
Capital inicial de 500 para el comercio de oro. Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, puede ser Adoptado la estrategia de cuero cabelludo y martingala, sólo tiene que ganar 1 dólar, sin necesidad de establecer el tiempo y los parámetros, que puede ser utilizado directamente, backtested en 2024 y 2025 con un rendimiento de más del 300% relativamente estable, de bajo riesgo, la duplicación princ
Expert BDT MT4
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
Asesor basado en el arbitraje triangular. El Asesor Experto analiza los precios de todos los instrumentos de negociación de toda la cuenta abierta en la visión general del mercado . El análisis se realiza a expensas de otros pares de divisas vinculados por una única divisa (triángulos de divisas) . Ejemplos de triángulos: EURUSD - USDJPY - EURJPY USDCAD - CADCHF - USDCHF EURGBP - GBPUSD - EURUSD AUDUSD - USDCAD - AUDCAD GBPAUD - AUDUSD - GBPUSD El Asesor Experto analiza cada divisa a través de
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de reversión en el mercado al detectar un número predefinido de velas alcistas o bajistas consecutivas, lo que indica un posible agotamiento de la tendencia actual. Una vez que se detecta el patrón de reversión, el EA entra en la operación en la dirección de la gran vela de reversión, aprovechando el impulso para realizar una operación rápida (scalping). Esta estrategia es ideal para sesiones volátiles. Características principales:
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Asesores Expertos
Apex Pro Primera Edición Crecimiento Seguro, Constante e Inteligente para Cuentas Pequeñas Puntos Clave Diseñado para cuentas pequeñas (desde $30) Crecimiento rápido y seguro – sin cuentas reventadas ️ Configuración paso a paso – ideal para principiantes Optimizado para XAUUSD (Oro) en gráfico de 5 minutos Pruébalo antes de comprar – versión demo disponible Perfecto para traders con cuentas pequeñas que buscan crecimiento constante sin arriesgar todo su capital. Mi His
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Asesores Expertos
Night Rocker EA es un scalper nocturno que tiene un sistema para evaluar la volatilidad del mercado y las operaciones durante un período en que los precios son planos. Además, hay un filtro incorporado de spread y deslizamiento. Cada orden abierta tiene un stop loss y un take profit. Además, el sistema de evaluación de la volatilidad del mercado cierra las órdenes cuando las condiciones del mercado cambian en una dirección negativa para el operador. El Asesor Experto trabaja con los pares USDJPY
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
El asesor incluye tres estrategias independientes que funcionan según los métodos de distribución de fases de tendencia para la elaboración de cada una de las estrategias. Se aplica el modo de promediación, que le permite llevar un grupo de órdenes para cerrar sin pérdidas. El EA tiene la opción de cierre de emergencia de todas las órdenes, cuando alcanzan la cantidad y el beneficio total en la moneda de depósito especificado en la configuración. El asesor determina automáticamente el flujo d
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Asesores Expertos
sistema de trading con 1% de riesgo cuanto más dinero haya en la cuenta, mayor será el lote, pero el riesgo es del 1%. Depósito inicial 50.00 Spread 10 Beneficio neto 6.71 Beneficio total 51.97 Pérdidas totales -45.26 Rentabilidad 1.15 Expectativa de ganar 0.02 Reducción absoluta 26.79 Reducción máxima 29.21 (55.47%) Reducción relativa 55.47% (29.21) Total de operaciones 427 Posiciones cortas (% de ganadores) 219 (72.60%) Posiciones largas (% de ganadores) 208 (72.12%) Operaciones rentable
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
"RSI" suele referirse al Índice de Fuerza Relativa, un indicador técnico utilizado en los mercados financieros para analizar la fortaleza o debilidad del precio de un activo. "Cuadrícula pendiente" puede sugerir una estrategia de negociación específica que combina órdenes pendientes con técnicas de negociación en cuadrícula. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico utilizado en el trading para evaluar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Mide la velocidad y el ca
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Asesores Expertos
ET9 Nuevo en el mercado, ¡promoción de lanzamiento! Sólo quedan unas pocas copias a: $699 Siguiente precio: $799 Precio final: $1599 El mejor Asesor Experto en XAUUSD cualquier timeframes！ ET9 para MT4 Actualizado 4.80 !! Importante actualización: Combina la estrategia de ruptura H4 de Dragon Ball, Optimiza los parámetros, Añade los parámetros MaxStopLoss y MaxTakeProfit Incluye ET1 gratis para MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Actualizado v1.80 ! ! https://www
StarPlatform
Gabriele Tedeschi
Utilidades
StarPlatform es un EA que permite abrir órdenes y, automáticamente, gestionarlas y cerrarlas. Apertura de posiciones. StarPlatform permite abrir órdenes de mercado y/o colocar colgantes de tipo LIMIT y STOP. Las órdenes colgantes pueden tener el nivel de entrada colocado manualmente o calculado automáticamente ya que se ancla a los máximos o mínimos de la vela que se está pulsando. Cada orden puede tener el Stop Loss colocado de la misma forma que el nivel de entrada (fijado manualmente o anclad
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Asesores Expertos
El algoritmo de trabajo del asesor : Cuando el Asesor Experto se lanza a una distancia determinada del precio (first_step), se colocan las órdenes BuyStop y SellStop. Además, dependiendo de la dirección que tomó el precio, una de ellas se convierte en mercado, y la otra comienza a arrastrarse tras el precio. Cuando el precio retrocede, también se convierte en mercado. Si hemos alcanzado un beneficio establecido en alguna dirección, la orden se cierra y se vuelve a colocar una orden pendiente d
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Automated EA Robot
Yapo Thierry Hermann Yapo
Asesores Expertos
ADVERTENCIA : Usted puede utilizar el Asesor de Expertos sólo en M30 Período Este precio de $348 es una oferta promocional, el próximo precio será de $999 . Automatizado EA Robot poder se basa en la gestión de riesgo mínimo para todos nuestros clientes. Las ganancias buscadas son máximas mientras que el riesgo es mínimo y personalizable en función de la Cuenta del Trader. Por lo tanto, con este asesor experto tiene la posibilidad de definir usted mismo el riesgo para cada orden de trading de f
Trends Hunter
Sergey Musin
Asesores Expertos
Trends Hunter Expert Advisor está diseñado para operar a medio plazo. No es una martingala y no depende de un tipo de cuenta (ECN, STP, etc.) o nivel de spread. Se trata de un EA totalmente automatizado que cuenta con un algoritmo personalizado para reconocer la acción del precio y el origen de una tendencia. Si el EA identifica el inicio de una tendencia, se abre una operación. Si la tendencia continúa, el EA aumenta la posición. El número de adiciones se ajusta mediante la configuración. Opci
RSI Intelligent MT4
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Asesores Expertos
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 mese
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Asesores Expertos
Scalp Unscalp es un sistema de scalping bidireccional a corto plazo que intenta extraer beneficios rápidamente con entradas muy precisas. ¡La señal en vivo de Scalp Unscalp llegará pronto! El precio actual se incrementará. Precio por tiempo limitado 99 USD Sin grid, sin martingala. Cada operación se realiza de forma independiente Stop loss fijo disponible, con sistema virtual de trailing stop dinámico Panel de operaciones interactivo y configuración precisa del tamaño de lote Recomendado Gráfic
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Otros productos de este autor
KP Grid Pro MT5
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid Pro MT5 - Motor de Cuadrícula de Compresión de Riesgo Adaptativa KP Grid Pro MT5 es un motor de negociación grid de calidad profesional que incorpora la Compresión Dinámica del Riesgo (DRC), diseñada para sobrevivir a condiciones extremas del mercado preservando el crecimiento del capital a largo plazo. A diferencia de los EAs tradicionales de grid o martingala, KP Grid Pro adapta dinámicamente su exposición al riesgo en tiempo real basándose en el drawdown flotante en tiempo real, la pr
KP Stability Engine MT5
Ruben Fernandez Souto
Utilidades
️ KP Stability Engine - Infraestructura de riesgo profesional para MT5 KP Stability Engine no es un robot de trading. Es un motor profesional de protección de cuentas y control de riesgos. Diseñado para los operadores y desarrolladores que ejecutan uno o varios Asesores Expertos, KP Stability Engine actúa como un gobernador de riesgo central que supervisa continuamente su cuenta y limita dinámicamente la exposición, la reducción y las pérdidas flotantes en tiempo real. Publica permisos de ries
KP Grid Sentinel
Ruben Fernandez Souto
Asesores Expertos
KP Grid Sentinel Asesor experto de red adaptable con control de riesgos KP Grid Sentinel es un sistema automatizado de negociación de rejilla para MetaTrader 5 diseñado con un fuerte enfoque en la protección del capital y el control de la exposición. A diferencia de los sistemas grid clásicos, KP Grid Sentinel integra un motor interno de monitorización del estrés que evalúa continuamente el estado del sistema de trading y regula dinámicamente cuánta exposición se permite que exista en el mercado
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario