Apt EA MT5
- Asesores Expertos
- Mohamed Samsudeen
- Versión: 3.2
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 10
APT - Advance Pivot Trader EA para MT5 (MQL5)
Este Asesor Experto funciona totalmente con cálculos matemáticos y algorítmicos y no utiliza estrategias de cuadrícula o martingala, por lo que es adecuado para los operadores que prefieren el trading controlado y sistemático.
Timeframe & Risk Guidance
-
Operaciones de bajo riesgo: Plazo recomendado H4 (4 horas) o H8 (8 horas).
-
Operaciones de riesgo medio: Plazo recomendado M30 (30 minutos).
Preparado para Prop Firm
Este EA está diseñado para trabajar dentro de la disciplina comúnmente requerida por las empresas de trading por cuenta propia. Tampoco tiene rejilla ni martingala.
Información de Precios Precio de lanzamiento: $39 para los primeros 100 clientes
Después de 100 compras, el precio se actualizará a $139
Condiciones de negociación recomendadas
-
Utilice el marco temporal H4 para menor riesgo y el marco temporal M30 para riesgo medio.
-
Orientación de saldo mínimo basada en el tamaño del lote:
-
0,01 lote → saldo mínimo 200 $.
-
0.10 lote → saldo mínimo $2000
-
-
Se recomienda una cuenta de bajo spread para una ejecución más fluida.
APT - Advance Pivot Trader EA
Robot de Trading / Asesor Experto fácil de usar para MT5 (MQL5), desarrollado utilizando lógica de trading algorítmica para analizar el comportamiento del precio del Oro (XAUUSD) a través de cálculos matemáticos basados en pivotes.
El EA está diseñado para identificar potencialeszonas de precios más bajos para operaciones de compra yzonas de precios más altos para operaciones de venta, ayudando a los operadores a participar en oportunidades estructuradas de swing trading basadas en reglas claras.