Breakout Buffer
- Asesores Expertos
- Andrew Muriithi Njeri
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
El EA Breakout Buffer es un sistema de negociación automatizado que aprovecha los principios del Breakout de Apertura de Rango (ORB) para negociar el impulso de los precios durante los primeros minutos de una sesión. Identifica los niveles altos y bajos clave en la apertura del mercado para captar las tendencias emergentes. Para garantizar una ejecución disciplinada y la gestión del riesgo, el robot cuenta con entradas de rango personalizables, filtros diarios (día de la semana) y sofisticados controles de operaciones comotrailing stop-losses y tamaño de lotedinámico.