El EA Breakout Buffer es un sistema de negociación automatizado que aprovecha los principios del Breakout de Apertura de Rango (ORB ) para negociar el impulso de los precios durante los primeros minutos de una sesión. Identifica los niveles altos y bajos clave en la apertura del mercado para captar las tendencias emergentes. Para garantizar una ejecución disciplinada y la gestión del riesgo, el robot cuenta con entradas de rango personalizables, filtros diarios (día de la semana) y sofisticados controles de operaciones como trailing stop-losses y tamaño de lote dinámico .

