Quantix EA
- Asesores Expertos
- Rashed Samir
- Versión: 2.5
- Actualizado: 10 agosto 2025
- Activaciones: 10
Lo que diferencia a este EA es su integración de la Inteligencia Artificial (IA) para la confirmación de las operaciones. La IA proporciona una capa adicional de toma de decisiones, mejorando la precisión de las señales comerciales y minimizando los riesgos potenciales.
LIVE SIGNA L (For prop firm challenges, you should perform with low risk)
SEÑAL EN VIVO 2
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Estrategia de negociación: El EA emplea un avanzado sistema de trading que coloca sistemáticamente operaciones a intervalos predefinidos, capturando las fluctuaciones del mercado sin necesidad de monitorizarlo constantemente.
- Múltiples Indicadores: Utiliza una variedad de indicadores para validar las condiciones del mercado, asegurando que sólo se ejecuten las operaciones más prometedoras.
- Confirmación de operaciones mediante IA: El módulo de IA analiza las tendencias, patrones y sentimiento del mercado para confirmar la validez de cada operación, mejorando la precisión y fiabilidad general de la estrategia de trading.
- Gestión del riesgo: Los ajustes avanzados de gestión del riesgo garantizan que las operaciones se abran y cierren con una exposición mínima a posibles pérdidas, optimizando el rendimiento global de la cartera.
- Filtro automático de noticias: Esta función mejora el rendimiento del EA al evitar las operaciones durante los eventos de noticias de alto impacto.
Este EA es ideal para los operadores que buscan una solución automatizada que combine el análisis técnico tradicional con la tecnología de IA de vanguardia para mejorar las decisiones de negociación y maximizar los beneficios en cualquier condición de mercado.
- Pares de divisas recomendados: EURUSD, GBPUSD, NZDCHF, AUDCAD , AUDUSD.
- Plazo recomendado:M15
- Depósito mínimo: $200
- Apalancamiento recomendado1: 500
- Tipo de cuenta: ECN, RAW
Después de comprar el producto, por favor envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y los archivos de configuración.
Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.
The Quantix EA is most reliable, realistic and efficient tradingbot with accuracy being in 99.7% this says everything with OpenAI being the very best LLM around it also the best natural network implementation for trade confirmations. Exploiting inefficiencies in the market environment is the key for achieving success as every swing trader and day trader. It also comes with regular updates and consistent feature improvements with minor to major.