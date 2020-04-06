RSI Multi Currency EA MT5

RSI Multi-Currency EA MT5 implementa estrategias sólidas del Índice de Fuerza Relativa (RSI) que han sido ampliamente probadas en múltiples pares de divisas y marcos de tiempo. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.

El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.

Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización

Puedes descargar la versión para MT4 aquí

Características principales

  • Sistema de trading basado en la estrategia del indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) con periodos totalmente personalizables

  • Trading multimoneda en todos los pares principales

  • Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops

  • Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown

  • Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas

  • Panel de monitoreo en tiempo real

  • Notificaciones emergentes, por correo y push

  • Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7

Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.

Consejos importantes

Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:

  1. Pruebe siempre en cuenta demo primero

  2. Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación)

  3. Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.

Consulta todos mis productos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte técnico:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Si deseas probar la versión gratuita durante 7 días, contáctame a través de mi perfil y con gusto te la proporcionaré.





Productos recomendados
Rambo Bitcoin Bot
Riaan Adriaan Swanepoel
5 (2)
Asesores Expertos
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables. Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproxi
Moving Average Multi Currency EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Multi-Currency EA MT5   implementa una estrategia sólida basada en el cruce de dos medias móviles, que ha sido ampliamente probada en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Shinkiro DE40 Scalper
Wilna Barnard
Asesores Expertos
Shinkiro DE40 Scalper: Estrategia Precisa de Scalping en un Índice Dinámico Shinkiro DE40 Scalper es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar oportunidades de entrada basadas en los niveles de precio más altos y más bajos de las últimas X velas . Este asesor experto (EA) se centra en la consistencia y la gestión del riesgo , operando de manera óptima durante la apertura de la Bolsa de Fráncfort , y también adaptándose a la volatilidad de los mercados en las sesiones de Nueva
Big Atlas
Alexander Oropesa Marrero
Asesores Expertos
Ponga a trabajar ahora a Big Atlas, este increible EA fue hecho y minuciosamente probado para el mercado de AUD/USD exclusivamente en la temporalidad de 5m, la finalidad de este EA es que obtengas mas de un 25% mensual en profit y tu cuenta nunca llegue a 0$.   Este EA lo puedes utilizar con poco capital 100$ y trabajar perfectamente, hise pruebas con 50$ y trabajo perfectamente pero es recomendable empezar con 100$ minimo, recomiendo usar una VPS. tambien puede trabajar un mayor capital solo
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
En ocasiones el mercado se vuelve volátil y necesitamos algoritmos que operen esta volatilidad independientemente de su dirección. Este sistema trata de tomar ventaja en momentos de alta volatilidad. Dispone de 5 niveles de filtros de entrada que se recomienda ajustar en función de la volatilidad, el valor medio sería modo 3, por debajo la sensibilidad disminuye, por encima aumenta. Puedes descargarte la demo y probarlo tu mismo. Curva de crecimiento muy estable como resultado de técnicas de
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy Quant Pulse , el asesor experto de confirmación de tendencia más sofisticado con múltiples marcos de tiempo jamás diseñado. ¿Mi especialidad? El trading de tendencia con precisión quirúrgica en múltiples mercados, con exactitud implacable. Opero GOLD (XAUUSD) y GBPUSD con precisión quirúrgica, brindándote oportunidades de trading consistentes mediante el aprovechamiento del análisis triple de marcos temporales. ¿Qué me hace especial? Soy un EA de confirmación de tendencia, m
FREE
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Correction researcher
Olha Blau
Asesores Expertos
Investigador de corrección (СR) Recuerde, un asesor es sólo una herramienta que le permite seguir una estrategia de negociación sin la carga psicológica de la negociación manual. Este asesor experto MT5 funciona bien en tendencias alcistas. El oro está en una tendencia alcista desde 2022 hasta 2025 y es probable que siga creciendo rápidamente durante otros 2-3 años. El Asesor Experto busca el fondo de un retroceso o corrección para entrar en una operación de compra en línea con la tendencia. El
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Asesores Expertos
Sumérgete en el mundo de vanguardia del comercio de divisas con AI Chess Player, ¡tu herramienta definitiva para dominar el mercado GBPUSD en el marco temporal M5! Este asesor experto no es sólo un software: es su aliado estratégico, perfectamente adaptado para navegar las fluctuaciones del mercado con precisión y delicadeza. Con un historial de éxito, AI Chess Player ofrece un enfoque revolucionario para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Mejora tu juego de trading hoy y deja que
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Asesores Expertos
Este sencillo EA de trading de rejilla colocará órdenes de compra limitadas u órdenes stop de compra con toma de beneficios en cada paso basado en el rango de precios dado. El usuario tendrá que introducir los siguientes ajustes: inputUpperRange - Define el precio máximo. Por defecto es ask + 1000 puntos. inputLowerRange - Define el precio bajo, por defecto es ask - 1000 puntos . inputGridLevels - Define el número de niveles (u órdenes) a colocar dentro del rango dado. Por defecto es 10. inputLo
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
EA Bull Scalper
Ofer Dvir
Asesores Expertos
Bullish Scalper EA – Herramienta profesional de scalping BullScalper te permite controlar al máximo el mecanismo de operaciones de compra, haciendo scalping a tu manera hacia la victoria. ¡Ahora BullScalper4 es una potencia de puro poder de trading! BullScalper realizará scalping al estilo de day trading, asegurándote estar en la cima. Primero, el EA abrirá una operación, que también puede desactivarse con la opción "abrir compra si no hay" (verdadero/falso). Luego, gestionará una pérdida de
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Asesores Expertos
VR Smart Grid es un asesor comercial completo para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, desarrollado sobre la base de la estrategia clásica de operaciones de cuadrícula. El robot abre posiciones de forma independiente, las gestiona y las cierra en partes, creando una cuadrícula de órdenes eficiente que se adapta a los cambios del mercado. Durante 15 años de desarrollo, el asesor ha pasado por miles de variaciones y pruebas — es el resultado de una mejora sistemática en cuentas reales y de demostración.
Gold Ai Bot
Evans Abdulrahman Imalele
1 (1)
Asesores Expertos
PROMO PROMO PROMO ¡DESCUENTO POR TIEMPO ILIMITADO! ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Gold AI es un potente Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para dominar la volatilidad del XAUUSD (Oro). Combina la inteligencia artificial con la acción del precio y el filtrado de tendencias para ofrecer entradas nítidas, riesgo controlado y recuperación adaptable. Ideal para el scalping de la sesión de Nueva York o el day trading sin manos .Escalable y Flexible : Construido para el oro, pero diseñado para ex
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Asesores Expertos
Robot Lovec Trend MT5. Diseñado exclusivamente para el trabajo de tendencia en el gráfico horario H1. Traigo a su atención un asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. Adecuado para la mayoría de los instrumentos, especialmente los pares de divisas de tendencia con JPY, CHF, GBP. Y también los futuros y los índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, que da el mismo rendimiento ideal como en el probador, y
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Asesores Expertos
La negociación en cuadrícula consiste en colocar órdenes por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de órdenes con precios crecientes y decrecientes. La negociación en cuadrícula suele asociarse al mercado de divisas. En general, la técnica trata de aprovechar la volatilidad normal del precio de un activo colocando órdenes de compra y venta a determinados intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido. Por ejemplo, un operador de divisas
TeamTrader EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator TeamTrader Channel Stop  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
Asesores Expertos
Estrategia de negociación diaria externa que busca un patrón específico en el gráfico de precios de un valor. El patrón se caracteriza por un rango mayor que el del día anterior, con el máximo del día más alto que el máximo del día anterior y el mínimo del día más bajo que el mínimo del día anterior. Funciona con muchos símbolos, como BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, petróleo, gas y otros. ¡POR FAVOR VALORAR! ¡ Muchas Gracias! CARACTERÍSTICAS: - Estrategia Real - Estrategia de barra diaria - Salir del co
FREE
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Asesores Expertos
Golden Scalper EA - Asesor Experto Automático para Scalping con Análisis de Patrones de Velas en MetaTrader 5 DESCRIPCIÓN Golden Scalper EA es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5, especializado en trading de alta frecuencia y scalping con máxima eficiencia y riesgo mínimo. El EA utiliza algoritmos avanzados de análisis de patrones de velas y filtrado de señales mediante medias móviles (MA - Moving Average) para identificar con precisión los puntos de en
Advaced Trader MT5
Zhi Xian Hou
Asesores Expertos
Advanced Trader MT5 es un robot de trading totalmente automatizado desarrollado utilizando el indicador personalizado "Trend for MT5", que se puede encontrar aquí . El experto ha sido probado en AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD y USDCHF utilizando datos históricos de muchos años, también puede probarlo utilizando datos históricos de ticks reales en la plataforma de backtest MT5. Incluso si usted no quiere 100% de forma automática el comercio por ella, todavía se puede utilizar como una buena herramienta pa
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Asesores Expertos
Presentamos Mary Pippins FX: ¡Su socio prácticamente perfecto para navegar por el GBPUSD! ¡NO CONFIE EN PRUEBAS ATRASADAS! ¡ENVÍEME UN MENSAJE Y SOLICITE UNA VERSIÓN DEMO DE 3 DÍAS DEL EA HOY MISMO! ¿Cansado de las impredecibles rachas y aguaceros en el mercado GBPUSD? ¿Desearía tener una ayuda para gestionar los "deshollinadores" de la volatilidad, especialmente en el gráfico H1? Mary Pippins FX está aquí para aportar una cucharada de orden y sofisticación a su enfoque de trading. No es un Ase
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación para el EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en plata
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT5, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT5, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilidades
Optimice su estrategia de grid trading con el Grid Trade Manager MT5, un versátil EA utilidad gratuito diseñado para automatizar la colocación y gestión de órdenes grid, inspirado en el enfoque de grid trading probado en el tiempo popularizado en los 2000 por comunidades forex por su capacidad para profiter de oscilaciones de mercado en condiciones ranging. Adoptado por miles de traders en plataformas como MQL5 y Forex Factory por sus controles de riesgo robustos y personalización, esta herramie
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilidades
MT4 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para copiar movimientos desde una cuenta MT4 o MT5 de origen a múltiples cuentas MT4 o MT5 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización f
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Mejora tu estrategia de cobertura con el Hedge Trade Manager MT5, un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar operaciones de cobertura para contrarrestar movimientos de precios adversos, basado en técnicas de cobertura popularizadas en la década de 2010 por corredores de forex que permitían posiciones opuestas para asegurar ganancias o limitar pérdidas durante tendencias inciertas. Muy valorado en MQL5 y foros de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus configuraci
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Bollinger Band Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada diseñada para capturar oportunidades basadas en las condiciones de reversión de las Bandas de Bollinger. Ejecuta operaciones de compra al detectar una reversión alcista cerca de la banda inferior (cuando la vela anterior cierra por debajo de la banda inferior y la vela actual cierra por encima, pasando de una vela roja a una verde) y operaciones de venta para una reversión bajista cerca de la banda superior (escenario opue
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su trading de acción del precio con el indicador Higher Highs and Lows MT4, una herramienta robusta que aprovecha el análisis fractal para identificar puntos de swing clave y patrones que definen tendencias como Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) y Higher Lows (HL) para obtener insights claros sobre la dirección del mercado. Basado en principios fundamentales de acción del precio arraigados en la Teoría de Dow de principios del siglo XX y popularizados en el trading mode
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Moving Average Strategy EA MT5 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 5, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flex
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Domina las tendencias del mercado con el SuperTrend Alert MT4, un indicador poderoso diseñado para ofrecer señales precisas de seguimiento de tendencias para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su robusta detección de tendencias, este indicador es una herramienta esencial para traders que buscan entradas y salidas confiables. Los usuari
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su estrategia de seguimiento de tendencias con UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , un indicador de precisión que identifica las velas que retroceden un 45% o más en contra de la tendencia predominante, destacando los puntos en los que la actividad institucional contra-tendencia suele disminuir y el movimiento dominante se reanuda. Basado en la conocida metodología IRB de Rob Hoffman, este indicador ofrece confirmaciones visuales claras para configuraciones de continu
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
Eleva tu estrategia de trading con el   Brilliant Reversal Indicator MT5 , un indicador de vanguardia que aprovecha la regresión de kernel no paramétrica para ofrecer un análisis de tendencias suave y adaptativo. Inspirado en el estimador Nadaraya-Watson, esta herramienta aplica suavizado de kernel gaussiano a los datos de precios, creando envolventes dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado sin el retraso excesivo de las medias móviles tradicionales. Ampliamente aclamado en platafo
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilidades
Optimiza la gestión de tus operaciones con el Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, un robusto Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar ajustes de stop-loss en operaciones abiertas manualmente o por otros EA, garantizando la protección de ganancias y la gestión de riesgos. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y foros de MQL5 por su precisión en la gestión de trailing stops y niveles de breakeven, este EA es u
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilidades
MT5 Local Trade Copier Pro es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para copiar operaciones desde una cuenta MT5 fuente a múltiples cuentas MT5 o MT4 en la misma computadora. Esta herramienta es ideal para replicar operaciones en cuentas de clientes o carteras con parámetros personalizables, incluyendo tamaños de lote, stop-loss/take-profit y opciones de copia inversa. Simplifica la gestión de operaciones sin ejecutarlas basándose en lógica de mercado, ofreciendo sincronización flexible p
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indicadores
Potencia tus capacidades de detección de tendencias con el Consecutive Candle Indicator MT5, una herramienta dinámica diseñada para identificar rachas de velas alcistas o bajistas, ofreciendo alertas oportunas para confirmar tendencias y posibles reversiones en los mercados de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Aclamado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, así como elogiado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para simplificar e
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Optimiza tu proceso de cierre de operaciones con el Close Manager MT5, un poderoso Asesor Experto (EA) diseñado para automatizar las salidas de operaciones abiertas manualmente o por otros EA en MetaTrader 5, ofreciendo a los traders un control preciso sobre las estrategias de salida. Ampliamente elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por sus criterios de cierre versátiles y personalizables, este EA es un favorito entre scalpers, day traders y swing traders en mercados volátiles como
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indicadores
Optimiza tu análisis de trading con el Day and Week Separator MT4, una herramienta intuitiva diseñada para trazar líneas separadoras diarias y semanales personalizables, perfecta para traders que enfrentan diferencias de zonas horarias con sus brokers. Muy apreciada en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su simplicidad y eficacia, este indicador aborda el desafío común de alinear los marcos temporales de los gráficos con horarios locales o específicos del mercado, co
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilidades
Mejora la gestión de riesgos de tu cartera con el Account Trailing Stop Manager MT5, un potente Asesor Experto (EA) diseñado para rastrear y seguir automáticamente la ganancia total de tu cuenta o de operaciones con un número mágico específico en MetaTrader 5, cerrando todas las operaciones cuando la ganancia actual cae por debajo del último pico de ganancia. Elogiado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su mecanismo dinámico de bloqueo de ganancias, este EA es un favorito entre scalper
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Indicator Strategy EA MT4 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 4 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garan
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
INDICADOR DE DIVERGENCIA RSI La divergencia RSI es un patrón muy poderoso que se utiliza a menudo para detectar un fuerte cambio de tendencia. también indica el debilitamiento de una señal fuerte. Así que algunos comerciantes quieren usarlo como criterio de salida. Este indicador funciona en todos los plazos y envía notificaciones, alertas o correos electrónicos al usuario. También muestra el patrón de máximos más altos y mínimos más bajos con su correspondiente divergencia RSI. Este indicador
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mantente por delante del impulso del mercado con el Pip Movement Alert MT4, un indicador versátil de múltiples divisas diseñado para rastrear y alertar a los traders sobre movimientos precisos en pips a través de múltiples símbolos, ideal para el trading de forex, acciones, criptomonedas y materias primas. Elogiado en comunidades de trading como Forex Factory y Reddit’s r/Forex, y destacado en discusiones en Investopedia y TradingView por su capacidad para detectar cambios repentinos en el merca
FREE
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilidades
Ultimate Trade Panel MT4 es un potente Asesor Experto para MetaTrader 4 diseñado para optimizar las actividades de trading y aumentar la eficiencia de los traders en la plataforma MQL4. Esta herramienta simplifica las tareas diarias de trading con funciones fáciles de usar, actuando como un compañero confiable para gestionar operaciones sin depender de una lógica de trading específica. Diseñado para traders que buscan una ventaja competitiva, ofrece herramientas de automatización y gestión de ri
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El indicador de doble tope y fondo es un indicador de escaneo de patrones que escanea los topes y fondos usando un patrón de zig zag. Cuando encuentra que el precio rebota desde el mismo punto dos veces después de una larga tendencia, entonces genera señales de flecha cada vez que los últimos puntos de resistencia se rompen para el doble fondo y el último precio de soporte roto para el doble techo. A diferencia de otros escáneres de doble fondo, este no da una sola señal, sino que alerta al usua
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indicadores
El Oscilador de Volumen es un indicador disponible en la vista de trading que es muy popular entre los traders Definición El oscilador de volumen es un indicador compuesto por dos medias móviles (MA) en torno al volumen, una rápida y otra lenta. El valor de la media móvil lenta se resta del valor de la media móvil rápida. El Oscilador de Volumen mide el volumen analizando la relación entre las dos Medias Móviles mencionadas. Cuando se combina con otros indicadores proporciona un punto de entrada
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicadores
El indicador MT4 que estamos describiendo está diseñado para proporcionar a los operadores una alerta, notificación y correo electrónico cuando se cruzan los niveles de Fibonacci. Los niveles de Fibonacci se calculan basándose en el indicador de zigzag, que ayuda a identificar posibles cambios de tendencia en el mercado. Cuando el indicador detecta que un precio ha cruzado un nivel de Fibonacci, activará una alerta y enviará una notificación a la aplicación móvil MT4 del operador. Además, el ind
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
Simplifica tu trading con el STM Trade Panel MT4, un Asesor Experto (EA) fácil de usar diseñado para agilizar la ejecución y gestión de operaciones en MetaTrader 4, ofreciendo colocación de órdenes con un solo clic y cierre automático de operaciones basado en umbrales de ganancia y pérdida personalizables. Muy valorado en MQL5, Forex Factory y Reddit’s r/Forex por su interfaz intuitiva y control eficiente de operaciones, este EA es una herramienta clave para scalpers, day traders y swing traders
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indicadores
Ángulo del precio Es un indicador de seguimiento de tendencia. La idea detrás de este indicador es muy simple. calcula el ángulo de cierto tipo de precio con su tipo de precio N vela atrás. Cuando el precio se mueve hacia arriba, se crean histogramas de ángulos positivos y viceversa para direcciones bajistas. Hay un par de tipos de precios soportados en este indicador. Que son los siguientes Cierre Abierto Alto Bajo Mediana Típico Ponderado Cuando se combina con otros indicadores, puede utilizar
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilidades
El Panel de Gestión de Riesgo es una herramienta única para calcular su riesgo rápidamente y colocar operaciones basadas en el dinero de su cuenta. Hay dos opciones para el usuario Capital de la cuenta Saldo de la cuenta Herramientas como estas son especialmente útiles cuando usted tiene que tomar una decisión rápida acerca de su comercio, pero no tienen el tiempo para calcular el riesgo. Funciona con un número mágico. Así que la ventaja es que un comercio colocado por este panel podría ser mani
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indicadores
Eleva tus decisiones de trading con el   Angle of Moving Average MT4 , un indicador innovador que cuantifica la pendiente de las medias móviles para ofrecer información clara sobre la dirección y el impulso del mercado. Basado en el principio de medir la inclinación angular de las medias móviles a lo largo de un número específico de barras, esta herramienta se ha convertido en un pilar del análisis técnico desde su conceptualización en las comunidades de trading alrededor de 2010. Ampliamente d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario