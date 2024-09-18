EA Bull Scalper

Bullish Scalper EA – Herramienta profesional de scalpingBullScalper te permite controlar al máximo el mecanismo de operaciones de compra, haciendo scalping a tu manera hacia la victoria.
¡Ahora BullScalper4 es una potencia de puro poder de trading!
BullScalper realizará scalping al estilo de day trading, asegurándote estar en la cima.Primero, el EA abrirá una operación, que también puede desactivarse con la opción "abrir compra si no hay" (verdadero/falso).
Luego, gestionará una pérdida de arrastre (trailing stop) una vez que la posición esté en ganancia.
Puedes controlar el trailing con:
  • Inicio del trailing – dado en puntos, determina la aparición inicial de la pérdida de arrastre.
  • Spread del trailing – también en puntos, determina la distancia que la línea de trailing mantendrá respecto al valor actual.
    En modo IA, esto se puede controlar con el modo de sensibilidad (se recomienda 1 como configuración media). ¡No recomiendo bajar de 0.15, ya que dependiendo de la velocidad de ejecución de tu bróker, menos de 0.1 puede resultar en el cierre de una posición con pequeñas pérdidas sin intención!
El objetivo principal de esta estrategia de scalping es aceptar cierto drawdown y permitir que el EA abra posiciones incluso cuando la tendencia va en contra.
El EA abrirá posiciones DCA (promedio de costos).
La distancia entre posiciones está controlada por el parámetro “precio disminuido” o, en modo IA, por el “espaciado de posiciones”.
Recomiendo usar 2-3 en modo IA, y en modo manual, ir al gráfico de 15 minutos, alejar la vista y medir el total de puntos de arriba a abajo, luego dividir entre la cantidad de posiciones que permitirías que el EA abra.
Por ejemplo, si son 220000 puntos y estableces un máximo de 10 posiciones, entonces el parámetro “puntos de disminución de precio para la próxima posición” será 22000.La nueva función de la versión 3.74 ofrece una ayuda visual en el gráfico, mostrando dónde se abrirá la próxima posición, eliminando las conjeturas.Parte del poder mágico de este EA es que, cuando se asigna una pérdida de arrastre a una posición, el EA añadirá una nueva posición, creando un manejo de posiciones apilables y seguras, maximizando el potencial.¡No dudes en contactarme para cualquier pregunta!
Te ayudaremos a empezar en poco tiempo con configuraciones optimizadas personalizadas. ¡Lleva el scalping al siguiente nivel! EA Bull Scalper – Herramienta profesional de scalping: https://www.mql5.com/en/market/product/116071


Brianpark99
27
Brianpark99 2024.11.19 09:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Ofer Dvir
2397
Respuesta del desarrollador Ofer Dvir 2024.11.19 12:46
Thank for joining the ride!
Let me know how it goes out for you and if you need any help on optimization I'm happy to help
Respuesta al comentario