Lovec Trend MT5

Diseñado exclusivamente para el trabajo de tendencia en el gráfico horario H1.








Traigo a su atención un asesor, mi propio desarrollo. Los ajustes son universales para todos los pares de divisas. Adecuado para la mayoría de los instrumentos, especialmente los pares de divisas de tendencia con JPY, CHF, GBP. Y también los futuros y los índices. Las entradas se realizan exclusivamente en la apertura de la vela, que da el mismo rendimiento ideal como en el probador, y sin deslizamiento. Salida de la operación en las condiciones combinadas. Al asesor le encantan las tendencias. ¡Donde aporta el principal beneficio! Sin martingala, promediando y órdenes de rejilla. Sólo una transacción a la vez. Es posible instalar un Número Mágico y realizar operaciones paralelas durante varios días.




Cuando aparecen 1-2 puntos, el robot Parabolic SAR incluye una posición.




unas 10 horas.




Apaga automáticamente la posición.




Al encender el robot, también es necesario comprobar




la presencia de una tendencia en el Parabolic SAR en el gráfico de cuatro horas H4. y en el diario D1.




