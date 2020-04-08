RSI Multi Currency EA MT5

RSI Multi-Currency EA MT5 implementa strategie robuste basate sull'Indice di Forza Relativa (RSI), ampiamente testate su più coppie di valute e timeframe. L'Expert Advisor offre capacità di trading complete, inclusi sistemi di recupero a griglia, opzioni di copertura (hedging) e strategie martingale (configurabili ma disattivate per impostazione predefinita). Presenta metodi di ingresso precisi (breakout, inversioni, trend-following) e regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o profitto), oltre a funzionalità avanzate come protezione contro il drawdown, filtri per spread/slippage e indicatori efficienti che consumano poche risorse e permettono un'esecuzione rapida.

Il sistema include filtri per giorno/orario per il controllo delle sessioni di trading e supporta il test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Una dashboard in tempo reale mostra le operazioni aperte, l’equity del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di configurazione intuitivi rendono semplice la personalizzazione. È fornita una documentazione dettagliata per tutte le impostazioni.

Documentazione dettagliata: Guida generale ai parametri | Impostazioni dell'indicatore | Backtest e file di settaggio

Puoi scaricare la versione MT4 qui

Caratteristiche principali

  • Sistema di trading basato sulla strategia dell'indicatore Relative Strength Index (RSI) con periodi completamente personalizzabili

  • Trading multi-valuta su tutte le principali coppie di valute

  • Diverse opzioni di gestione del rischio: Stop Loss, Take Profit, trailing stop

  • Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione del drawdown

  • Filtri per giorno e ora per il controllo delle sessioni di trading

  • Dashboard di monitoraggio in tempo reale

  • Notifiche popup, email e push

  • Compatibile con VPS MQL5 per operatività 24/7

Nota: tutte le strategie ad alto rischio (martingala/griglia) sono disattivate per impostazione predefinita.

Consigli importanti

Questo è uno strumento professionale di trading, non un sistema a profitto garantito. Si prevedono fluttuazioni di mercato normali:

  1. Testare sempre prima su un conto demo

  2. Iniziare con un rischio basso (0,5-1% per operazione)

  3. Utilizzare solo capitale che si è disposti a perdere

Aggiornamenti regolari e file set ottimizzati vengono pubblicati ogni trimestre. Per le raccomandazioni più recenti, consultare il blog MQL5 nella sezione documentazione qui sopra.

Guarda tutti i miei prodotti:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Se vuoi provare la versione di prova gratuita per 7 giorni, non esitare a contattarmi tramite il profilo.




