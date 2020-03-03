Jackal

Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading

Operando en vivo por 4 meses

Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.
 Descargar archivo de configuración
 Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker


Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado.

1. Estrategia de Trampa de Ruptura

  • Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones opuestas:
    • Buy Stop por encima del precio actual
    • Sell Stop por debajo del precio actual
  • Entra al mercado inmediatamente cuando ocurre un movimiento direccional fuerte

2. Gestión Inteligente de Operaciones

  • Stop Loss Inicial (SL): SL fijo para limitar el riesgo
  • Trailing Stop: Sigue el precio tras entrar en ganancias
  • Modo Sin Riesgo: Mueve el SL sobre la entrada para asegurar ganancia neta

3. Sistemas de Recuperación y Protección de Ganancias

  • Cierre Inteligente: Recupera pérdidas anteriores con la siguiente operación
  • Recuperación de Drawdown: Reduce y maneja pérdidas flotantes

Guía de Configuración

Jackal EA es totalmente personalizable mediante parámetros de entrada:

Gestión de Lotes

LotsSize Tamaño fijo de lote. Si es distinto de cero, el EA usará este valor.
LotsPer1000 Si LotsSize = 0, calcula lote dinámico según saldo (ej. 0.01 por cada $1000).
MinLots / MaxLots Tamaños mínimo y máximo permitidos de lote.

Configuraciones Básicas de Trading

Limit Distancia desde precio actual para colocar órdenes pendientes (en puntos).
def_SL Stop Loss inicial (en pips).
MaxDailyTrades Número máximo de operaciones por día.
DailyProfitLimit Límite de ganancia diaria para detener trading.

 Gestión Avanzada de Riesgo y Ganancia

Trailing Stop:

Start_trailing Pips de ganancia antes de activar trailing stop.
Distance_trailing Distancia entre precio actual y SL.

Modo Sin Riesgo:

EnableRiskFree Activar/desactivar modo sin riesgo.
RiskFreePips Pips de ganancia antes de activar modo sin riesgo.
RiskFreeProfitPips Pips adicionales para asegurar ganancia más allá del punto de entrada.

Recuperación Inteligente:

EnableSmartClose Activa cierre inteligente para recuperar pérdidas.
EnableDrawdownRecoveryClose Activa recuperación de drawdown para reducir pérdidas flotantes.

Filtros de Trading

def_MaxSpread Máximo spread permitido para la ejecución de órdenes.
EnableMAFilter Opera sólo en dirección de la tendencia de la media móvil a largo plazo.
BB_PARAM / RSI_PARAM Parámetros para indicadores Bollinger Bands y RSI.
StartHour / EndHour Horas permitidas para operar.

 Configuraciones Técnicas

MyMagicNumber Identificador único para evitar conflictos con otros EAs.
Slippage Máxima desviación de precio permitida al ejecutar órdenes.
