Jackal
- Asesores Expertos
- Versión: 1.1
- Actualizado: 10 agosto 2025
- Activaciones: 10
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading
Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker
Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado.
1. Estrategia de Trampa de Ruptura
- Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones opuestas:
- Buy Stop por encima del precio actual
- Sell Stop por debajo del precio actual
- Entra al mercado inmediatamente cuando ocurre un movimiento direccional fuerte
2. Gestión Inteligente de Operaciones
- Stop Loss Inicial (SL): SL fijo para limitar el riesgo
- Trailing Stop: Sigue el precio tras entrar en ganancias
- Modo Sin Riesgo: Mueve el SL sobre la entrada para asegurar ganancia neta
3. Sistemas de Recuperación y Protección de Ganancias
- Cierre Inteligente: Recupera pérdidas anteriores con la siguiente operación
- Recuperación de Drawdown: Reduce y maneja pérdidas flotantes
Guía de Configuración
Jackal EA es totalmente personalizable mediante parámetros de entrada:
Gestión de Lotes
|LotsSize
|Tamaño fijo de lote. Si es distinto de cero, el EA usará este valor.
|LotsPer1000
|Si LotsSize = 0, calcula lote dinámico según saldo (ej. 0.01 por cada $1000).
|MinLots / MaxLots
|Tamaños mínimo y máximo permitidos de lote.
Configuraciones Básicas de Trading
|Limit
|Distancia desde precio actual para colocar órdenes pendientes (en puntos).
|def_SL
|Stop Loss inicial (en pips).
|MaxDailyTrades
|Número máximo de operaciones por día.
|DailyProfitLimit
|Límite de ganancia diaria para detener trading.
Gestión Avanzada de Riesgo y Ganancia
Trailing Stop:
|Start_trailing
|Pips de ganancia antes de activar trailing stop.
|Distance_trailing
|Distancia entre precio actual y SL.
Modo Sin Riesgo:
|EnableRiskFree
|Activar/desactivar modo sin riesgo.
|RiskFreePips
|Pips de ganancia antes de activar modo sin riesgo.
|RiskFreeProfitPips
|Pips adicionales para asegurar ganancia más allá del punto de entrada.
Recuperación Inteligente:
|EnableSmartClose
|Activa cierre inteligente para recuperar pérdidas.
|EnableDrawdownRecoveryClose
|Activa recuperación de drawdown para reducir pérdidas flotantes.
Filtros de Trading
|def_MaxSpread
|Máximo spread permitido para la ejecución de órdenes.
|EnableMAFilter
|Opera sólo en dirección de la tendencia de la media móvil a largo plazo.
|BB_PARAM / RSI_PARAM
|Parámetros para indicadores Bollinger Bands y RSI.
|StartHour / EndHour
|Horas permitidas para operar.
Configuraciones Técnicas
|MyMagicNumber
|Identificador único para evitar conflictos con otros EAs.
|Slippage
|Máxima desviación de precio permitida al ejecutar órdenes.