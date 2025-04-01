Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables.





Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproximada de entre 28° y 35°, lo que indica un rendimiento progresivo y constante sin picos abruptos ni fuertes detracciones flotantes.





Resumen estadístico de backtesting:





Depósito inicial: 20 USD





Beneficio neto: aproximadamente 311 USD





Factor de beneficio: 3.16





Factor de recuperación: 15,79





Tasa media de ganancias: alrededor del 90





Drawdown máximo (dependiendo del broker): 6% a 11





Total de operaciones: 163





La curva de renta variable muestra una fluctuación controlada y un crecimiento sostenido en el tiempo





Interpretación de la pendiente de la curva:

Una pendiente de aproximadamente 30° refleja una revalorización del capital constante y controlada. Este enfoque da prioridad a la estabilidad y la repetibilidad en lugar de perseguir ganancias rápidas y de alto riesgo. La pendiente tiende a mantenerse estable en condiciones normales de mercado, lo que hace que el sistema sea adecuado para escalar el capital manteniendo la disciplina de riesgo.





Estructura recomendada de capital y tamaño de lote:

La configuración base utiliza 0,01 lote para cuentas entre 20 y 50 USD.





Regla general:

Si el capital aumenta, el tamaño del lote puede escalar proporcionalmente.

Si el capital es menor, el tamaño del lote debe reducirse proporcionalmente.





Ejemplos prácticos





Cuenta de 60 USD: tamaño de lote recomendado 0,02





Cuenta de 150 USD: tamaño de lote recomendado de 0,03 a 0,05





Cuenta de 300 a 500 USD: tamaño de lote recomendado de 0,05 a 0,10





1.000 USD o más: tamaño de lote 0,10 y superior, ajustado en función de la tolerancia al riesgo personal





Compatibilidad con brokers:

El algoritmo funciona mejor bajo:





Cuentas BTCUSD con spread bajo





Tipos de cuenta ECN, Raw Spread o Pro





Comisiones razonables





Ejecución estable (preferiblemente usando VPS para evitar desconexiones y latencia)





Conclusión:

Rambo Bitcoin Bot está diseñado para traders que buscan crecimiento a largo plazo con el riesgo bajo control. El objetivo es un rendimiento consistente, no la capitalización agresiva o ganancias poco realistas. Se recomienda un enfoque disciplinado con retirada periódica de beneficios. La fuerza del sistema radica en su curva de equidad suave, detracciones manejables, y la lógica de decisión estable.