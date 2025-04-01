Rambo Bitcoin Bot
- Asesores Expertos
- Riaan Adriaan Swanepoel
- Versión: 1.8
- Actualizado: 10 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Rambo Bitcoin Bot - M15 Timeframe, optimizado para Exness y compatible con otros brokers que ofrecen spreads competitivos y condiciones de trading estables.
Este algoritmo opera en BTC/USD en el marco temporal M15, centrándose en entradas estructuradas y selectivas en lugar de alta frecuencia o composición agresiva. Mantiene una exposición controlada y aspira a un crecimiento constante a largo plazo. La curva de renta variable muestra una trayectoria ascendente estable con una pendiente aproximada de entre 28° y 35°, lo que indica un rendimiento progresivo y constante sin picos abruptos ni fuertes detracciones flotantes.
Resumen estadístico de backtesting:
Depósito inicial: 20 USD
Beneficio neto: aproximadamente 311 USD
Factor de beneficio: 3.16
Factor de recuperación: 15,79
Tasa media de ganancias: alrededor del 90
Drawdown máximo (dependiendo del broker): 6% a 11
Total de operaciones: 163
La curva de renta variable muestra una fluctuación controlada y un crecimiento sostenido en el tiempo
Interpretación de la pendiente de la curva:
Una pendiente de aproximadamente 30° refleja una revalorización del capital constante y controlada. Este enfoque da prioridad a la estabilidad y la repetibilidad en lugar de perseguir ganancias rápidas y de alto riesgo. La pendiente tiende a mantenerse estable en condiciones normales de mercado, lo que hace que el sistema sea adecuado para escalar el capital manteniendo la disciplina de riesgo.
Estructura recomendada de capital y tamaño de lote:
La configuración base utiliza 0,01 lote para cuentas entre 20 y 50 USD.
Regla general:
Si el capital aumenta, el tamaño del lote puede escalar proporcionalmente.
Si el capital es menor, el tamaño del lote debe reducirse proporcionalmente.
Ejemplos prácticos
Cuenta de 60 USD: tamaño de lote recomendado 0,02
Cuenta de 150 USD: tamaño de lote recomendado de 0,03 a 0,05
Cuenta de 300 a 500 USD: tamaño de lote recomendado de 0,05 a 0,10
1.000 USD o más: tamaño de lote 0,10 y superior, ajustado en función de la tolerancia al riesgo personal
Compatibilidad con brokers:
El algoritmo funciona mejor bajo:
Cuentas BTCUSD con spread bajo
Tipos de cuenta ECN, Raw Spread o Pro
Comisiones razonables
Ejecución estable (preferiblemente usando VPS para evitar desconexiones y latencia)
Conclusión:
Rambo Bitcoin Bot está diseñado para traders que buscan crecimiento a largo plazo con el riesgo bajo control. El objetivo es un rendimiento consistente, no la capitalización agresiva o ganancias poco realistas. Se recomienda un enfoque disciplinado con retirada periódica de beneficios. La fuerza del sistema radica en su curva de equidad suave, detracciones manejables, y la lógica de decisión estable.
Great EA. Very profitable. I am amazed. :)