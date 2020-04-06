Bollinger Bands Multi Currency EA MT5

EA Multidivisa MT5 de Bandas de Bollinger

ejecuta operaciones en múltiples pares basándose en patrones de inversión de las Bandas de Bollinger. Soporta funciones avanzadas como stop-loss/take-profit de grupo y dimensionamiento dinámico de posiciones, permitiendo a los usuarios gestionar el riesgo de toda la cartera de forma efectiva.

Para una documentación detallada General Settings/Input Guide | Indicator Settings, Backtest and Set files

Puede descargar la versión para MT4aquí



Características principales:

Implementa una estrategia de trading robusta y probada.

Soporta múltiples marcos temporales y operaciones multidivisa.

Permite parámetros personalizables como tamaños de lote, indicadores y criterios de entrada/salida.

Ofrece configuraciones claras de Stop-Loss y Take-Profit.

Incluye trailing stops para asegurar los beneficios.

Utiliza el dimensionamiento de posiciones para gestionar el riesgo global.

Dispone de protección contra caídas y filtros de diferencial/deslizamiento.

Ofrece múltiples métodos de entrada (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencias).

Ofrece reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, en el tiempo o en los beneficios).

Ejecuta las operaciones rápidamente con un retraso mínimo.

Utiliza indicadores eficientes y no rezagados.

Consume pocos recursos del sistema.

Emite alertas emergentes y sonoras en pantalla.

Envía notificaciones por correo electrónico o push.

Parámetros de entrada y filtros ajustables (hora del día, sesiones, día de la semana).

Umbrales y condiciones de los indicadores modificables.

Se adapta a las distintas condiciones del mercado.

Admite pruebas de datos históricos para validar el rendimiento.

Permite optimizar los parámetros para encontrar la mejor configuración.

Muestra un cuadro de mandos en tiempo real de las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema.

Presenta menús de entrada intuitivos y bien organizados.

Ofrece documentación y guías de usuario claras.

Incorpora controles de deslizamiento y diferencial.

Gestión y registro de errores.

Proporciona resúmenes diarios, semanales y mensuales de las operaciones.

Realiza un seguimiento de métricas como la reducción máxima, la tasa de ganancias y el factor de beneficios.

Funciona perfectamente en plataformas MT4/MT5.

Recibe actualizaciones y mejoras periódicas.

Mantiene un rendimiento fiable y un funcionamiento estable a lo largo del tiempo.





Recomendaciones de uso:

Antes de utilizarlo en mercados reales, se recomienda probarlo en una cuenta demo. Esto asegura una evaluación completa del rendimiento del EA, su alineación con su estrategia de negociación, y una evaluación de los niveles de tolerancia al riesgo.

Si desea probar la versión de prueba gratuita durante 7 días, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de la sección de perfil.



