Bollinger Bands Multi Currency EA MT5

Bollinger Bands Mehrwährungs-EA MT5

führt Trades über mehrere Paare auf der Grundlage von Bollinger Bands-Umkehrmustern aus. Er unterstützt fortschrittliche Funktionen wie Gruppen-Stop-Loss/Take-Profit und dynamische Positionsgrößen, die es dem Benutzer ermöglichen, das Risiko des gesamten Portfolios effektiv zu verwalten.

Eine ausführliche Dokumentation finden Sie unter Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen, Backtest und Set-Dateien

Sie können die MT4-Versionhierherunterladen

Hauptmerkmale:

Implementiert eine robuste, backgetestete Handelsstrategie.

Unterstützt mehrere Timeframes und den Handel mit mehreren Währungen.

Ermöglicht anpassbare Parameter wie Losgrößen, Indikatoren und Ein- und Ausstiegskriterien.

Bietet klare Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen.

Enthält Trailing-Stops zur Sicherung von Gewinnen.

Nutzt die Positionsgröße zur Steuerung des Gesamtrisikos.

Verfügt über Drawdown-Schutz und Spread/Slippage-Filter.

Bietet mehrere Einstiegsmethoden (Ausbrüche, Umkehrungen, Trendfolgebewegungen).

Bietet flexible Ausstiegsregeln (indikatorbasiert, zeitbasiert oder gewinnbasiert).

Führt Trades schnell und mit minimaler Verzögerung aus.

Verwendet effiziente, nicht verzögerte Indikatoren.

Verbraucht wenig Systemressourcen.

Liefert Pop-ups auf dem Bildschirm und Audiowarnungen.

Versendet E-Mail- oder Push-Benachrichtigungen.

Anpassbare Eingabeparameter und Filter (Tageszeit, Sitzungen, Wochentag).

Veränderbare Schwellenwerte und Bedingungen für Indikatoren.

Passt sich an verschiedene Marktbedingungen an.

Unterstützt das Testen historischer Daten zur Leistungsvalidierung.

Ermöglicht die Optimierung der Parameter, um die besten Einstellungen zu finden.

Zeigt ein Echtzeit-Dashboard der offenen Trades, des Kontostandes und der Systemmetriken an.

Intuitive und gut organisierte Eingabemenüs.

Bietet eine übersichtliche Dokumentation und Benutzerhandbücher.

Beinhaltet Slippage- und Spread-Kontrollen.

Implementiert Fehlerbehandlung und -protokollierung.

Liefert tägliche, wöchentliche und monatliche Handelszusammenfassungen.

Verfolgt Metriken wie maximaler Drawdown, Gewinnrate und Gewinnfaktor.

Funktioniert nahtlos auf MT4/MT5-Plattformen.

Erhält regelmäßige Updates und Verbesserungen.

Bewahrt eine zuverlässige Leistung und einen stabilen Betrieb über die Zeit.


Empfehlungen für die Verwendung:

Vor dem Einsatz auf den Live-Märkten wird ein gründliches Testen in einem Demokonto dringend empfohlen. Dies gewährleistet eine umfassende Bewertung der Leistung des EAs, seine Übereinstimmung mit Ihrer Handelsstrategie und eine Einschätzung der Risikotoleranzstufen.

Wenn Sie die kostenlose Demoversion 7 Tage lang ausprobieren möchten, können Sie sich gerne über das Profil an mich wenden.


