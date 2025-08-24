MATrader AI

4.78

 MATrader AI – Trading de Oro Preciso, Completamente Gratis

Resultados en tiempo real: https://www.mql5.com/es/signals/2340501

(probamos MATrader durante 4 años antes de lanzarlo aquí en MQL5)

(Desafortunadamente, a alguien no le gustó que compartiéramos gratis una máquina de hacer dinero como MATrader aquí y que estuviéramos en el puesto #1 del ranking, así que perdimos todas las reseñas y la clasificación ya que nuestra publicación original fue eliminada sin razón alguna — si quieres ayudarnos a volver al #1, siéntete libre de compartir MATrader y dejarnos una reseña)

Optimizado para: XAUUSD M1

Configuración Recomendada: Usa una cuenta Cent de 0.0001 lotes con más de 200 € o una cuenta estándar con más de 20,000 € (apalancamiento 1:2000) para un trading seguro.

¿Por qué MATrader? Tu boleto gratuito para el trading élite de oro

Entra al futuro del trading de XAUUSD con MATrader, un Asesor Experto revolucionario de Marc Albrecht Trading. Construido con más de una década de experiencia en MT4 y probado durante años, MATrader utiliza redes neuronales avanzadas, trading de ciclos dinámicos y grids personalizables para ofrecer entradas precisas y una impresionante tasa de ganancia superior. No es solo un EA—es tu ventaja en el volátil mercado del oro, y es 100% gratis. Sin limitaciones, sin costos ocultos—solo poder puro para tu trading.

Configuración crítica para el Éxito

Para replicar los resultados de nuestra señal en vivo y asegurar el máximo rendimiento, debes seguir estas pautas—las desviaciones causarán malos resultados y pérdidas:

[1] Broker y Tipo de Cuenta: MATrader está optimizado exclusivamente para cuentas Cent de RoboForex. Usar cualquier otro broker provocará inconsistencias debido a diferencias en los feeds de datos y liquidez, causando fallos en la estrategia y pérdidas en la cuenta.

[2] Usa el Código "KXTL": Al abrir tu cuenta Cent en RoboForex, debes ingresar "KXTL" para habilitar la funcionalidad correcta:

Opera desde 0.0001 lotes (vs. 0.01 lotes), lo cual es esencial para minimizar riesgos y cumplir con los depósitos mínimos—sin esto, el EA no puede operar de manera segura.
Accede a spreads más bajos gracias a nuestra exclusiva alianza con RoboForex—hemos negociado comisiones reducidas para hacer viable la estrategia; saltarte esto inflará costos y causará bajo rendimiento constante que lleva a pérdidas.
[3] Advertencia de Riesgo: No usar "KXTL" o RoboForex llevará a fallos del EA, señales inexactas y pérdidas inevitables en la cuenta. MATrader está entrenado con datos específicos de RoboForex y condiciones KXTL—cualquier otra configuración compromete todo.

[4] Política de Soporte: Brindamos soporte solo para configuraciones compatibles con KXTL. Las pérdidas por uso no compatible son inevitables y no son nuestra responsabilidad—no se ofrecerá soporte.

Consejo Pro: KXTL es indispensable para el éxito—desbloquea beneficios comunitarios como 50% de reembolso, VPS gratis y acceso exclusivo a nuestra señal CopyFX con 100% de tasa de ganancia (gratis para usuarios KXTL). Consulta mi perfil para más detalles.

Algunos beneficios de ser miembro de la comunidad KXTL Marc Albrecht Trading además de usar el broker #1 confiable, honesto y rentable:
Bono de registro gratis de 30$
Bono de depósito hasta 120%
50% de reembolso
VPS gratuito
Acceso exclusivo y gratuito a nuestro NoLoss Quantum AI con tasa de ganancia del 100%
Los spreads más bajos posibles gracias a nuestro acuerdo VIP con Roboforex, donde devolvemos el 90% de la comisión de spread a la comunidad para hacer tu trading más fácil y rentable
Condiciones exclusivas KXTL como poder operar desde 0.0001 lotes en vez de solo 0.01


      100% gratis porque creemos en empoderar a los traders. Pruébalo en una cuenta RoboForex KXTL, ve la calidad, y luego revisa también nuestros otros EAs gratuitos para resultados amplificados. ¡Visita nuestro perfil para más!



      MATrader no es solo otro EA—es una potencia de innovación. Esto es lo que ofrece:

      • Panel de Trading: Información en tiempo real al alcance para decisiones rápidas e informadas.

      • Opción de Trading Manual: Toma el control—abre operaciones manualmente y MATrader gestiona la cuadrícula y las salidas por ti.

      • Interruptor de Trading en Grid: Activa el trading en grid para múltiples posiciones o mantén operaciones simples—a tu elección.

      • Cierre con un clic: Cierra todas las órdenes al instante con la función “Cerrar todas las órdenes ahora”.

      • Doble motor (A & B): Cambia entre dos estrategias únicas o deja que el EA se adapte después de un número fijo de operaciones (ej. 6) para recuperarse en volatilidad.

      • Flexibilidad de Lotes: Elige Lote Porcentual (se ajusta con el saldo) o Lote Fijo para tamaño constante.

      • Take Profit Personalizado: Ajusta tu Take Profit en pips para alcanzar tus objetivos.

      • Algoritmos de Grid: Escoge entre Step Lots, Martingala, Suma de Lotes o Lotes Fijos y ajusta el Tamaño del Paso en pips para precisión.

      • Grid Bidireccional: Activa grids de compra y venta simultáneamente o opera en una sola dirección (ten en cuenta que MATrader siempre sigue la tendencia del marco temporal mayor, por lo que la mayoría del tiempo solo opera en COMPRA, ya que XAUUSD está en una fuerte tendencia alcista aunque haya pequeñas correcciones; pero no te preocupes, MATrader lo maneja bien, incluso si el oro baja).

      • Filtro de Frecuencia de Operaciones: Limita operaciones (ej. 1 por hora, día o vela personalizada) con FilterOpenOneCandle.

      • Protección de Ganancias: Asegura ganancias con Cierre con Ganancia Mínima, Trailing Stop y Punto de Equilibrio.

      • Modo Cobertura: Activa la cobertura después de un número definido de operaciones (ej. 5) para mayor seguridad.

      • Objetivo Diario: Detén el trading una vez alcanzado tu Objetivo Diario (en $)—asegura tus ganancias sin esfuerzo.

      • Gestión de Capital:

        • TakeEquityStop: Cierra operaciones al alcanzar una pérdida definida en $ sin detener el EA.

        • EquityProtect: Limita el riesgo a un % del capital, con opciones para dejar de abrir más operaciones o cerrar todo cuando se alcanza.

      • Filtros de Noticias y Horarios: Evita volatilidad con Filtro de Noticias (pausa trading durante eventos noticiosos), Filtro de Días (opera solo días específicos) y Filtro de Horas (establece horas activas).

      • Algoritmos MAT: Algoritmos propietarios y personalizables para entradas de élite—¡nuestra fórmula secreta!

      • Precisión Neural: Entradas guiadas por IA para un timing más inteligente.

      Cómo Empezar:
      [1] Configura una Cuenta Cent RoboForex con apalancamiento 1:2000 usando el código KXTL (obligatorio)
      [2] Conecta MATrader a XAUUSD M1— está listo
      [3] Tradea a Tu Manera: Mantén los default o juega con las configuraciones—tu juego, tus reglas

      Queremos dar un enorme agradecimiento a todos los que se toman el tiempo de escribir una reseña sobre MATrader para ayudarnos a crecer y poder seguir ofreciéndoles los mejores EAs sin costo alguno

      Gratis porque así somos

      Marc Albrecht Trading se trata de apoyar a los traders, no de lucrar. Financiamo MATrader con nuestro propio éxito en trading porque creemos que tú también mereces una oportunidad. ¿No quieres usar "KXTL"? Está bien—igual estaremos apoyándote. Pero si lo haces, es un silencioso choque de manos que mantiene viva esta misión y nos permite publicar EAs aún mejores. ¡Y además recibes un montón de beneficios únicos que hacen tu trading más rentable!

      Opinión de un trader:

      "Esto vale miles, ¿pero Marc lo da gratis? Me sentiría egoísta si no uso 'KXTL' para apoyarlo." – Priya D.

      Gratis para siempre: Estamos comprometidos a empoderar traders—sin muros de pago, sin límites


      Estamos aquí para tu éxito

      • ¿Tienes preguntas? Marc y el equipo están a un mensaje de distancia—estamos juntos en esto. Únete a nuestra comunidad en crecimiento para informes diarios de ganancias y las últimas actualizaciones y lanzamientos.

      Extras: ¿Te gusta MATrader? Prueba nuestros otros EAs—todos gratis, ahora y siempre

      Últimas palabras: MATrader es más que software—es una mano extendida para ayudarte a triunfar. ¡Tómalo y opera con inteligencia!

      Comentarios 57
      fafadesso
      14
      fafadesso 2025.12.23 14:05 
       

      Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.

      Marcos CS
      24
      Marcos CS 2025.12.20 22:59 
       

      EA muito promissor , desenvolvedor atencioso e educado. parabéns

      Sergei Miandin
      185
      Sergei Miandin 2025.12.19 14:42 
       

      Отличный продукт при правильном использовании ! Спасибо за проделанную работу.

      Respuesta al comentario