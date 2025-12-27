Los Préstamos Bancarios de Singapur muestran el valor total de los fondos de préstamos actuales mantenidos por los ciudadanos y empresas de Singapur en el mes reportado. Los valores más altos de lo esperado pueden influir positivamente en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Préstamos Bancarios de Singapur (Singapore Bank Loans)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).