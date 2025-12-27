El Producto Interior Bruto a/a muestra el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Singapur durante el trimestre reportado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Los valores del indicador no se ajustan estacionalmente. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto (PIB) de Singapur a/a (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).