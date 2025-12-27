El Índice de Precios al Consumidor (CPI) a/a mide el cambio porcentual medio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios adquiridos por la población de Singapur, en el mes reportado con respecto al mismo mes del año anterior. El índice se considera una medida de la inflación de los precios al consumidor. El crecimiento del IPC se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Singapur a/a (Singapore Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).