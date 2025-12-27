Las Exportaciones Nacionales no Petroleras de Singapur a/a muestran el cambio porcentual en el valor de los bienes producidos o recolectados en Singapur y exportados durante el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Los productos derivados del petróleo no se incluyen en el cálculo. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Exportaciones Domésticas no Petroleras de Singapur a/a (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).