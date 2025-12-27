La Tasa de Desempleo representa el cambio porcentual en el número de ciudadanos desempleados en relación con la fuerza laboral total de Singapur. Un incremento de la tasa de desempleo indica una disminución del poder adquisitivo de la población, y puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar de Singapur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Singapur (Singapore Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).